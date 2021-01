Le site Web Downdetector, qui suit les perturbations Internet, a enregistré un pic de problèmes signalés avec Slack vers 10 h 00, heure de l’Est, et la société a publié sa déclaration sur le problème à 10 h 14. Les problèmes comprenaient le chargement des canaux et l’envoi de messages sur le service.

La société a qualifié le problème de service d ‘«incident» dans une déclaration sur son site Web. «Les clients peuvent avoir des difficultés à charger des chaînes ou à se connecter à Slack pour le moment», indique le communiqué. «Notre équipe enquête et nous vous fournirons plus d’informations dès que nous les aurons. Nous nous excusons pour toute perturbation causée. »

Slack s’est développé ces dernières années en tant qu’outil de travail essentiel, avec plus de 10 millions d’utilisateurs, beaucoup d’entre eux dans les médias et les entreprises qui sont passés au travail à domicile en raison de la pandémie de coronavirus. Plus de 750000 entreprises utilisent ce service, selon l’entreprise, qui est devenue une société indépendante cotée en bourse à la mi-2019.

Salesforce, une entreprise qui vend des logiciels de marketing et de vente, a annoncé en décembre qu’elle le ferait par Slack pour 27,7 milliards de dollars en espèces et en actions, la dernière d’une série de transactions majeures montrant la demande d’outils permettant aux gens de travailler à distance. Adobe a annoncé en novembre qu’il prévoyait d’acquérir la société de logiciels de gestion Workfront pour 1,5 milliard de dollars, et Atlassian, qui vend des outils aux développeurs, a annoncé qu’il achèterait l’entreprise de services d’entreprise Mindville pour un montant non divulgué.