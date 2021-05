Est Philip Osborne H de Line of Duty? Tous les indices et théories expliqués

Les téléspectateurs de LINE of Duty surveillent le chef de la police Philip Osborne en raison de ses activités suspectes.

Mais est-il le flic courbé connu uniquement par la lettre «H»?

Le gendarme en chef Philip Osborne est le suspect numéro un parmi de nombreux fans

Est Philip Osborne H de Line of Duty?

Philip Osborne de Line Of Duty, joué par Owen Teale, 59 ans, est le chef de la police centrale – une promotion que le surintendant Ted Hastings qualifie d ‘«outrage».

Le flic est largement soupçonné d’être le quatrième homme en raison de ses antécédents de dissimulation et de liens avec OCG – voici pourquoi il pourrait être l’insaisissable « H ».

Osborne est devenu un suspect après que ses mensonges aient été révélés

Mensonges depuis le début

Philip Osborne a été présenté dans la première série du drame policier à succès en tant que chef de l’Unité de lutte contre le terrorisme de la police centrale.

Il était méfiant dès le début – disant à son équipe de mentir au tribunal pour dissimuler le meurtre illégal de Karim Ali.

Dans le dernier épisode de la première saison, Osborne attribue les meurtres de Borogrove Estate à des terroristes, alors qu’il était en fait responsable de l’OCG.

Il est réapparu dans la sixième série alors que AC-12 faisait défiler des images d’archives, dans lesquelles il semblait mentir au sujet de l’enquête sur Ali.

AC-12 est vu en train de revoir des images non diffusées d’Osborne interviewé par la journaliste Gail Vella, qui a ensuite été assassinée.

Dans l’interview, Vella fait pression sur Osborne sur des personnages douteux de la police, ce qui l’a finalement incité à s’éloigner de l’interview.

Le surintendant Ted Hastings semble soupçonner Osborne, demandant au détective arrêté Jo Davidson lors de son interrogatoire si le «quatrième homme» est le chef de la police.

Le personnage d'Owen Teale est apparu dans la première série de Line of Duty

Entrave à l’enquête de l’AC-12

Osborne a nommé Patricia Carmichael, chef suspecte de l’AC-3, pour diriger les opérations.

Il a interrompu le financement de leurs opérations de surveillance, donnant essentiellement à Jo Davidson et Ryan Pilkington le règne libre de faire ce qu’ils veulent.

Ce que les fans pensent

Osborne est le suspect numéro un auprès des fans, selon un sondage YouGov auprès de 1232 téléspectateurs.

Un total de 22 pour cent, bien que le chef de la police soit le flic corrompu dans les échelons supérieurs des forces de police.

La surintendante en chef Patricia Carmichael était la deuxième plus populaire après avoir été choisie par 19 pour cent des téléspectateurs.

Le surintendant de l’AC-12, Ted Hastings, et le gendarme en chef adjoint Andrea Wise sont arrivés à égalité en troisième position avec 6% des voix.

Seulement 4% des téléspectateurs pensaient que Marcus Thurwell était le cerveau criminel, avec le même nombre optant pour l’ancien commissaire de la police et du crime de l’émission, Rohan Sindwhani.

De nombreux téléspectateurs, 19%, selon le sondage, ont cependant déclaré qu’ils n’avaient aucune idée de qui était «H».





La théorie d’un fan disait: «Bien qu’Osborne soit le dernier ‘H’ ne change pas nécessairement les circonstances de la dissimulation de Karim, cela le diminue (imo) [in my opinion] étant donné qu’Osborne était déjà impliqué dans le crime organisé, ainsi que le lien possible entre l’OCG et la lutte contre le terrorisme (le faux lien entre les meurtres de Greek Lane et les terroristes islamiques en S1, etc.).

Un autre a écrit: «Le chef de police #LineOfDuty Philip Osborne est le moteur de tout cela. Il est le lien avec l’OCG, j’en suis sûr. Il était douteux de la série 1. «

La finale de la saison 6 de Line of Duty est disponible sur BBC One, le dimanche 2 mai à 21h.