Est Patricia Carmichael H de Line of Duty? Tous les indices et théories expliqués

Patricia Carmichael, DCS de LINE of Duty, est peut-être un «top b *** h» selon l’actrice qui la joue, mais est-elle la mystérieuse H?

Le personnage d’Anna Maxwell Martin est apparu pour la première fois dans l’émission BBC One de la cinquième série, mais de nombreux fans pensent qu’elle pourrait être un flic insaisissable et corrompu.

DCI Patricia Carmichael est interprétée par Anna Maxwell Martin[/caption]

Est Patricia Carmichael H de Line of Duty?

De nombreux fans avides ont placé Carmichael, qui est à la tête de l’Unité anti-corruption 4, en tête de la liste des suspects après le cinquième épisode de la semaine dernière.

Nous examinons les indices qui pointent le doigt de la suspicion sur le personnage que les téléspectateurs aiment détester.

En interrogeant Jo Davidson, elle a tapoté son stylo sur le bureau quatre fois[/caption]

Morse

Dans l’épisode de la semaine dernière, un indice apparemment énorme a été abandonné lorsque Carmichael a tapé la lettre «H» en Morse Code.

Le code Morse est un alphabet qui énonce des mots ou des messages – par exemple le signal de détresse «SOS» – en utilisant une série de sons courts et longs.

En tapant quatre coups courts et pointus sur une table avec son stylo, comme l’a fait Carmichael lors d’une interview avec DCI Joanne Davidson, il a épelé la lettre « H ».

La tactique d’utilisation du code Morse a déjà été utilisée dans Line of Duty – Dot Cottan a également épelé « H » en utilisant le système à sa mort.

De nombreux téléspectateurs sont désormais convaincus que c’est elle.

Un fan a écrit: «Je ne veux alarmer personne mais à la plume de Carmichael? Tapoté quatre fois et H en code Morse est • • • •. »

Un autre tweeté: « PATTY C vient d’appuyer 4 fois sur le code Morse pour H ?? »

Les fans adorent détester Carmichael[/caption]

Qu’a dit Anna?

Anna Maxwell Martin, 43 ans, a nié que son personnage essayait d’envoyer un message secret.

Ce présentateur du matin, Phillip Schofield, lui a joué le clip le plus important lors d’une interview dans l’émission.

Anna a d’abord ri après que Schofield ait déclaré: «Cela énonce« H »en Morse Code».

Elle a ajouté: «Je pense que je m’ennuyais simplement parce que ces scènes sont très longues. Je pense que je me suis simplement dit: « Qu’est-ce que je dis ensuite? » «

Pas convaincu, Schofield a dit sarcastiquement: « Ouais, ouais, ouais. »

La co-animatrice de l’émission, Holly Willoughby, a probablement parlé au nom de nombreux fans lorsqu’elle a déclaré: « Vous êtes une actrice si brillante que vous pourriez vraiment nous tirer la laine complètement ici et je pense que c’est peut-être ce qui se passe. »

L’indice Instagram d’Anna

Un indice tout au long de l’émission a été l’incapacité de «H» à épeler le mot définitivement, correctement, au lieu d’écrire «définitivement».

Sur Instagram, l’actrice a publié une photo de son chien avec la légende «Certainement maman à ce drain de banque».

Les fans ont rapidement pris cela pour un indice cryptique.

Tout le monde aime détester Carmichael

Même Anna a décrit son personnage comme un «spectacle d’horreur».

S’exprimant lors de son interview sur This Morning, elle a déclaré: «Il y avait quelques morceaux [in the script] où elle était méchante et je suis juste allé pour ça. Et puis elle s’est transformée en un spectacle d’horreur.

Anna a ajouté: «Je m’inquiète pour moi, les gens me détestent vraiment parce qu’ils aiment vraiment Ted.

«Elle est définitivement son ennemi et c’est vraiment très amusant. Nous nous amusons bien à filmer les scènes. »

Les fans méprisent cependant le personnage.





L’un d’eux a écrit sur Twitter: «La façon dont nous détestons tous tellement Patricia Carmichael témoigne du talent insensé d’Anna Maxwell Martin.»

Un autre a déclaré: « Nous détestons tous Patricia Carmichael, mais chapeau à Anna Maxwell Martin pour un portrait absolument brillant. »

La finale de la saison 6 de Line of Duty est disponible sur BBC One, le dimanche 2 mai à 21h.