Est-il vrai qu’il y a plus de visites aux urgences des hôpitaux pendant une pleine lune ?

CHER DR. ROACH : Y a-t-il du vrai dans la croyance selon laquelle il y a plus d’admissions à l’hôpital ou de visites aux urgences pendant une pleine lune ? — Notre-Dame-de-Grâce

RÉPONSE : Jusqu’à 40 % du personnel médical pense que la lune affecte les visites aux urgences et les admissions, mais la réponse définitive est non. Plusieurs grandes études ont montré qu’il n’y avait aucune corrélation avec le nombre ou le type de visites aux urgences pendant une pleine lune. Une de mes collègues des urgences me dit qu’elle pense que le personnel des urgences n’y croit pas vraiment, et que c’est juste une expression que les gens disent lorsqu’ils sont occupés. Je ne suis pas convaincu que ce soit le cas pour tout le monde.

Les humains sont très doués pour trouver des modèles – si bons que nous les voyons souvent même lorsqu’ils ne sont pas là. Je peux attester du fait que lors d’une nuit particulièrement chargée aux urgences, quelqu’un dira souvent que ce doit être la pleine lune. Les moments où il y avait réellement une pleine lune ont tendance à renforcer la croyance, tandis que les moments où il n’y a pas eu de pleine lune ont tendance à être oubliés.

Une observation minutieuse avec des critères objectifs est nécessaire pour prouver ou réfuter cette hypothèse. Il est ironique que même ceux qui utilisent constamment la science puissent commettre cette erreur.

CHER DR. ROACH : Je suis un homme de 79 ans en relativement bonne santé. Je ne prends aucun médicament. J’ai récemment consulté un cardiologue au sujet de palpitations cardiaques que j’éprouve. Après avoir examiné mes tests de laboratoire, mes antécédents et mes examens physiques, ainsi que mon électrocardiogramme (ECG), le médecin m’a dit que tout semblait bien.

Un mois après cette visite, je suis allé sur mon portail patient et j’ai examiné l’ECG et, à ma grande surprise, il a indiqué qu’il y avait eu un infarctus dans le septum. J’ai lu en ligne qu’il pouvait s’agir d’une crise cardiaque silencieuse. Le cardiologue n’a à aucun moment mentionné ces résultats, j’ai donc appelé son cabinet et parlé à son infirmière, qui lui a fait part de mes inquiétudes.

L’infirmière a répondu que le médecin avait réexaminé l’ECG et que le résultat était un faux positif. Il a dit qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter, ni de répéter l’ECG. Qu’en penses-tu? — Anon.

RÉPONSE : Un ECG est un moyen très utile, peu coûteux et non invasif de trouver des informations sur le cœur. Malheureusement, les résultats ne sont pas toujours définitifs.

J’ai examiné l’ECG que vous m’avez envoyé et vous avez un schéma appelé QS dans les dérivations V1 et V2 (les fils électriques qui se fixent à la poitrine). Bien que cela puisse indiquer une crise cardiaque dans le septum (la partie du cœur située entre les ventricules), ce n’est pas le cas dans environ 80 % des cas.

Je suis d’accord avec votre cardiologue qu’il est très peu probable qu’il s’agisse d’une maladie grave comme une crise cardiaque, surtout compte tenu de votre excellente santé générale. Cependant, si vous étiez mon patient, la prochaine fois que vous viendriez, je revérifierais probablement l’ECG en accordant une attention particulière à l’emplacement des dérivations. Si le résultat anormal disparaît, vous pouvez être sûr à 100 % que ce résultat ECG ne représente pas une crise cardiaque.

