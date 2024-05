Est-il vrai qu’il y a des petits insectes qui vivent dans vos cils ?

Est-il vrai qu’il y a des petits insectes qui vivent dans nos cils ? La plupart d’entre nous avons de minuscules insectes vivant sur nos visages, y compris dans nos cils. Les acariens Demodex sont de minuscules créatures en forme de cigare, partiellement translucides, dotées de huit pattes, d’une bouche et d’une affinité pour les cellules mortes de notre peau et notre huile. Ils peuvent ramper, manger et pondre des œufs. Et parce qu’ils sont si petits – plusieurs pourraient tenir sur une tête d’épingle – nous ne saurons peut-être jamais qu’ils sont là.

« Je dis toujours à mes patients : ‘Nous ne sommes jamais seuls' », a déclaré Mélanie Masonprofesseur clinicien adjoint d’optométrie à l’Université de Californie à Berkeley.

Aussi troublant que cela puisse paraître, cela ne devrait pas trop nous inquiéter. Ces acariens font partie de notre microbiome cutané normal, qui comprend également d’autres micro-organismes. Ils sont généralement contrôlés par notre système immunitaire, Des études montrentmais peut parfois provoquer des symptômes inquiétants tels que des rougeurs, des inflammations et des brûlures, ainsi que des problèmes de vision.

Cependant, lorsque des problèmes surviennent, les acariens peuvent être contrôlés avec des traitements simples, affirment les experts.

Les acariens Demodex sont souvent acquis dans l’enfancetransféré principalement via contact peau à peau avec les autres. Leur prévalence peut augmenter avec l’âge et, selon une étudeprès de 95 pour cent des personnes ont des infestations avant l’âge de 72 ans.

Deux espèces principales sont couramment trouvé sur les humains: Démodex folliculorumqui vit habituellement dans les follicules pileux, y compris dans les cils, et Démodex bref, qui vit généralement dans les glandes sébacées appelées glandes sébacées, mangeant les cellules mortes de la peau et le sébum, une substance grasse qui lubrifie la peau. On les retrouve également sur d’autres zones du visage et, plus rarement, ailleurs sur le corpscomme l’aine.

Ces acariens ne sont pas un problème à moins que le solde est rejeté entre eux et notre système immunitaire et ils commencent à se multiplier, provoquant des symptômes.

Une surpopulation autour des yeux, par exemple, est liée à bléphariteune affection oculaire caractérisée par une rougeur, des démangeaisons, une inflammation et, dans des cas extrêmement rares et graves, une maladie inflammatoire de la cornée périphérique appelée kératite marginale. « Cependant, nous ne savons pas encore exactement ce qui cause la surpopulation d’acariens chez certaines personnes et ce qui vient en premier : la surpopulation d’acariens ou la blépharite », a déclaré Natacha Herzophtalmologiste et porte-parole de l’American Academy of Ophthalmology.

Une surpopulation sur d’autres parties du visage est associée à certaines affections cutanées courantes comme la rosacéequi n’est pas grave mais se présente sous la forme d’une éruption rouge persistante sur le front, les joues et le nez.

Les personnes qui présentent des symptômes oculaires tels que rougeur, irritation, brûlure, larmoiement, croûtes et collage de la paupière ou problèmes de vision devraient consulter un ophtalmologiste. Et ceux qui présentent une rougeur du visage avec des bosses enflées et remplies de pus et de petits vaisseaux sanguins visibles – les signes révélateurs de la rosacée – voudront peut-être consulter un dermatologue.

Traitements Peut inclure des gommages et lingettes pour le visage contenant de faibles concentrations d’huile d’arbre à thé (il est déconseillé de mélanger sa propre concentration car des concentrations élevées peuvent être nocives pour les yeux), un collyre médicamenteux pour les surpopulations du contour des yeux, et même certains antiparasitaires et antibiotiques pour les infections du visage.

« Notre objectif n’est pas de les éradiquer complètement. Nous visons à les ramener à une population qui soit bonne pour le patient », a déclaré Mason. « Il serait pratiquement impossible de les éliminer complètement de votre corps. »

Que devez-vous savoir d’autre :

Selon certains experts, les acariens Demodex ne sont pas liés à l’hygiène personnelle, mais maintenir l’équilibre du microbiome cutané peut aider à prévenir la surpopulation.

Lavez votre visage, y compris vos sourcils et vos cils, avec un nettoyant doux qui peut être utilisé sans danger autour des yeux. Hydratez également votre visage.

Ne partagez pas de produits cosmétiques, et change-les comme indiqué. Les acariens Demodex peuvent survivre dans certains types de maquillage pendant de courtes périodes, Des études montrent

Évitez l’exposition au soleil. L’augmentation de la chaleur et de la sueur peut entraîner une plus grande production d’huile, ce qui peut fournir plus de nourriture aux acariens, a déclaré L’augmentation de la chaleur et de la sueur peut entraîner une plus grande production d’huile, ce qui peut fournir plus de nourriture aux acariens, a déclaré Bruce Robinson , dermatologue à New York. « Il existe un équilibre délicat entre les acariens et notre système immunitaire qui les contrôle. Mais évidemment, s’il y a plus de nourriture, elles vont généralement proliférer », a-t-il déclaré.