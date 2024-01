Est-il vrai que les boosters de COVID créent une récidive du cancer chez certains patients ?

CHER DR. ROACH : Je cherche votre avis concernant le nouveau rappel COVID.

Je ne suis pas opposé aux vaccinations, car j’ai reçu les deux premières injections et un rappel.

Il y a environ 18 mois, on m’a diagnostiqué un cancer de la prostate et depuis, on m’a retiré la prostate. Mes lectures actuelles de PSA sont indétectables, ce dont je suis reconnaissant. On m’a également diagnostiqué un mélanome il y a 12 mois (avec plusieurs taches de basilic). Les résultats de la biopsie ont montré que tous ont été retirés avec succès et que les marges étaient positives, ce dont je suis également reconnaissant.

Je souhaite recevoir le nouveau rappel COVID pour des raisons évidentes, mais je lis que les rappels créent des récidives de cancer (y compris le cancer de la prostate et le mélanome) chez certains patients. De toute évidence, je ne veux pas non plus revenir, mais je ne veux pas non plus attraper le COVID.

Pouvez-vous m’aider à résoudre mon dilemme et proposer une recommandation ? — TI

RÉPONSE : J’ai également lu des personnes faisant cette affirmation, mais elle n’est étayée par aucune preuve. Le National Cancer Institute et l’American Cancer Society conviennent qu’il n’existe aucune preuve, ni aucune raison scientifique, suggérant que les vaccinations contre le COVID-19, qu’il s’agisse de la première ou d’une autre, augmentent le risque de croissance du cancer. (À propos, si vous avez vu, comme moi, le terme « cancer turbo », vous pouvez ignorer cette affirmation en toute sécurité, car il ne s’agit pas d’une entité réelle. C’est alarmiste.)

Le vaccin contre la COVID, qu’il s’agisse d’un vaccin à ARNm ou d’un vaccin traditionnel comme le Novavax, est une exposition très limitée d’une protéine essentielle de notre système immunitaire pour aider à « apprendre » au système immunitaire à reconnaître une infection au COVID, si elle se produit. Le vaccin offre une assez bonne protection contre l’infection pendant quelques mois et une excellente protection contre une infection grave (y compris l’hospitalisation et la mort) pendant près d’un an. La vaccination annuelle semble raisonnable, même si les experts en santé publique n’ont pas encore décidé du plan de vaccination à long terme contre le COVID.

Il est particulièrement recommandé aux personnes atteintes de cancer de se faire vacciner, car le cancer et son traitement peuvent affecter le système immunitaire et aggraver les infections. Cependant, la chimiothérapie peut affecter la capacité de l’organisme à réagir avec succès au vaccin. Votre oncologue peut donc vous aider à décider du moment optimal pour recevoir le vaccin si vous suivez une chimiothérapie.

CHER DR. GARDON : Vous avez récemment écrit sur les varicocèles et avez dit qu’elles sont plus fréquentes sur le côté gauche du corps. Pourquoi donc? — SUIS

RÉPONSE : Une varicocèle est une veine dilatée du cordon spermatique qui peut parfois provoquer des symptômes de plénitude ou d’inconfort au niveau du scrotum. Une varicocèle se forme comme n’importe quelle autre varice, avec une pression accrue causant des dommages à la veine ou aux valvules à l’intérieur de la veine qui sont censées arrêter le reflux du sang.

Sur le côté gauche, la veine spermatique se jette dans la veine rénale, mais selon un angle aigu qui peut permettre une pression plus élevée et un reflux du sang. En revanche, la veine spermatique droite se jette dans la veine cave inférieure, qui est grande et a une pression plus faible.

En effet, lorsqu’un homme a une varicocèle uniquement du côté droit, cela fait craindre une tumeur pouvant comprimer la veine cave inférieure, comme un cancer du rein. Cependant, le risque est encore assez faible : 2,7 % dans les varicocèles du côté droit, contre 1,6 % dans les varicocèles du côté gauche.

