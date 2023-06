"Est-il un ministre en chef ou le pilote d’Arvind Kejriwal ?" Amit Shah frappe B Mann

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a déclaré dimanche que la loi et l’ordre du Pendjab allaient de mal en pis, mais le ministre en chef Bhagwant Mann n’a pas de temps à perdre et son seul travail semble prendre l’avion d’État pour les tournées nationales d’Arvind Kejriwal.

« Parfois, je me demande s’il est ministre en chef ou pilote… La tournée nationale de M. Kejriwal est dirigée par le ministre en chef du Pendjab », a déclaré M. Shah, lançant une attaque cinglante contre la dispense du parti Aam Aadmi (AAP) au Pendjab.

Le gouvernement ne se soucie pas des problèmes du Pendjab, a-t-il dit, ajoutant que « le ministre en chef parcourt tout le pays. On peut comprendre s’il le fait seul, mais en tant que pilote de Kejriwal ? »

S’adressant à un rassemblement dans ce district frontalier du Pendjab dans le cadre de la campagne de sensibilisation du BJP pour marquer l’achèvement de neuf ans de gouvernement Narendra Modi, M. Shah a déclaré : « De toute ma vie, je n’ai pas vu un gouvernement comme celui dirigé par AAP, qui fait des promesses creuses. » Attaquant M. Mann, il a déclaré: « Le ministre en chef n’a qu’un seul travail. Si Kejriwal doit se rendre à Chennai, alors il se rend à Delhi dans l’avion pour l’emmener à Chennai. S’il (Kejriwal) doit se rendre à Kolkata, alors encore une fois, il (Mann) prend l’avion et l’emmène à Kolkata. » « Tout son temps est consacré aux tournées de Kejriwal et, par conséquent, la loi et l’ordre du Pendjab vont de mal en pis », a-t-il déclaré, ajoutant que les gens ne sont pas en sécurité ici.

Alors que le commerce de la drogue augmente, a déclaré M. Shah, le ministre en chef n’a pas le temps de s’en occuper ni des problèmes des agriculteurs.

De nombreux dirigeants du BJP ont affirmé que le ministre en chef de Delhi et responsable national du parti, Arvind Kejriwal, avait emmené Mann lors de ses visites dans différentes parties du pays afin qu’il puisse voler dans l’avion d’État de Mann.

Attaquant l’AAP sur ses promesses de sondage, M. Shah a déclaré: « Je suis venu ici pour demander à Bhagwant Mann et Kejriwal que vous aviez promis Rs 1 000 à chaque femme de l’État, mais ils attendent toujours cela. De quoi parler de Rs 1 000 , pas même 1 000 paisa n’ont été transférés sur leurs comptes. » Il a énuméré diverses réalisations du gouvernement Narendra Modi au Centre en neuf ans et a déclaré que l’Inde est désormais connue comme un moteur de croissance dans le monde.

Attaquant la dispensation du PAA au Pendjab, Shah a déclaré que l’oppression des Dalits avait augmenté ici. Un ministre est impliqué dans l’exploitation sexuelle d’un Dalit, mais aucune mesure n’a été prise, a-t-il dit, sans nommer le ministre.

Sur la question de la drogue, il a déclaré que le gouvernement Narendra Modi avait décidé de libérer le pays de la menace et que très bientôt le trafic de drogue au Pendjab serait fermé.

D’ici un mois, un bureau du Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) sera ouvert à Amritsar, a-t-il déclaré.

Très bientôt, les travailleurs du BJP au Pendjab se rendront dans chaque village et chaque tehsil du Pendjab pour sensibiliser le public à la toxicomanie, a déclaré le haut responsable du BJP.

Il a appelé les gens à réélire le gouvernement dirigé par le BJP au Centre avec plus de 300 sièges lors des sondages de Lok Sabha en 2024, affirmant que le Premier ministre Modi devait à nouveau être nommé Premier ministre.

Se référant à la promesse pré-sondage de l’AAP au Pendjab, il a déclaré qu’il avait promis de recueillir 20 000 crores de roupies en prenant des mesures contre l’exploitation minière illégale, mais seulement 125 crores de roupies ont été collectés, ce qui est même inférieur à celui des gouvernements précédents.

Pour le mariage des filles, il a promis une aide de Rs 51 000. Il y a 15 000 candidatures, mais pas une seule n’a reçu d’aide du gouvernement Mann, a-t-il déclaré.

Les deux priorités de Mann sont « de faire avancer la politique de Kejriwal et de diffuser des publicités d’une page entière (dans les journaux) à travers le pays », a-t-il accusé.

« Je peux comprendre que le gouvernement du Pendjab publie des publicités au Pendjab, mais il publie des publicités au Gujarat, au Kerala et au Bengale occidental en utilisant des fonds publics », a-t-il déclaré.

Il a loué le rôle des Punjabis dans la sauvegarde des frontières du pays et a salué leurs sacrifices pour la patrie.

M. Shah a déclaré que le Pendjab est une terre d’agriculteurs et que le gouvernement central a pris plusieurs mesures au profit des agriculteurs.

Il a également parlé d’initiatives telles que le corridor Kartapur Sahib, observant le 26 décembre de chaque année sous le nom de «Vir Bal Divas», le mémorial rénové de Jallianwala Bagh, l’autoroute Delhi-Amritsar-Katra et deux trains Vande Bharat pour le Pendjab.

M. Shah a également évoqué les émeutes anti-sikhs de 1984, affirmant que c’est le gouvernement Modi qui a envoyé les coupables derrière les barreaux.

Il a déclaré que le gouvernement dirigé par le BJP au Centre avait fait beaucoup de travail pour Gurdaspur, notamment en construisant des routes d’une longueur totale de 431 km et 10 000 maisons sous le Premier ministre Awas Yojana.

Le député BJP de Gurdaspur, l’acteur Sunny Deol, n’était pas présent au rassemblement.

Les ministres de l’Union Gajendra Singh Shekhawat et Arjun Ram Meghwal, et les dirigeants du BJP Vijay Rupani, Manpreet Singh Badal, Sunil Jakhar, Ashwani Sharma et Manoranjan Kalia étaient parmi les personnes présentes au rassemblement.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)