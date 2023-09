Détails de la vidéo

Jonathan Vilma et Dave Helman réagissent à la victoire des Packers de Green Bay lors de la première semaine contre les Bears de Chicago et présentent un aperçu de leur match de la deuxième semaine. Jordan Love est-il légitime ? Découvrez tout ce que Helman et Vilma ont dit ici !



IL Y A 4 HEURES・le podcast nfl on fox・3:00