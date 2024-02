Est-il trop tard pour envisager d’acheter Sphere Entertainment Co. (NYSE :SPHR) ?

Sphère Entertainment Co. (NYSE :SPHR), n’est pas la plus grande entreprise du marché, mais elle a reçu beaucoup d’attention en raison d’une augmentation substantielle des prix à la Bourse de New York au cours des derniers mois. Bien que ce soit une bonne nouvelle pour les actionnaires, la société s’est négociée à une hausse beaucoup plus élevée au cours de la dernière année. En tant qu’action bénéficiant d’une forte couverture par les analystes, vous pouvez supposer que tout changement récent dans les perspectives de l’entreprise est déjà intégré au cours de l’action. Mais que se passe-t-il s’il existe encore une opportunité d’achat ? Examinons plus en détail la valorisation et les perspectives de Sphere Entertainment pour déterminer s’il existe encore une opportunité de bonne affaire.

Consultez notre dernière analyse pour Sphere Entertainment

Quelle est l’opportunité dans Sphere Entertainment ?

Le titre semble actuellement assez valorisé selon notre modèle de valorisation. Il se négocie environ 1,64 % au-dessus de notre valeur intrinsèque, ce qui signifie que si vous achetez Sphere Entertainment aujourd’hui, vous paierez un prix relativement raisonnable. Et si vous pensez que la valeur réelle de l’entreprise est de 40,93 $, alors il n’y a pas vraiment de marge pour que le cours de l’action augmente au-delà de ce qu’il est actuellement négocié. Alors, y a-t-il une autre chance d’acheter à bas prix à l’avenir ? Étant donné que l’action de Sphere Entertainment est assez volatile (c’est-à-dire que ses mouvements de prix sont amplifiés par rapport au reste du marché), cela pourrait signifier que le prix peut baisser, nous donnant ainsi la possibilité d’acheter plus tard. Ceci est basé sur son bêta élevé, qui est un bon indicateur de la volatilité du cours des actions.

Quel type de croissance Sphere Entertainment va-t-il générer ?

croissance des bénéfices et des revenus

Les perspectives d’avenir sont un aspect important lorsque vous envisagez d’acheter une action, surtout si vous êtes un investisseur recherchant une croissance de votre portefeuille. Acheter une grande entreprise avec des perspectives solides à un prix bon marché est toujours un bon investissement, examinons donc également les attentes futures de l’entreprise. Cependant, dans le cas de Sphere Entertainment, on s’attend à une croissance des bénéfices très négative au cours des prochaines années, ce qui ne contribuera pas à renforcer sa thèse d’investissement. Il semble que le risque d’incertitude future soit élevé, du moins à court terme.

L’histoire continue

Ce que cela signifie pour vous

Êtes-vous actionnaire ? Actuellement, le SPHR semble se négocier autour de sa juste valeur, mais étant donné l’incertitude liée aux rendements négatifs à l’avenir, cela pourrait être le bon moment pour réduire les risques de votre portefeuille. Votre exposition actuelle au titre est-elle optimale pour l’ensemble de votre portefeuille ? Et le coût d’opportunité lié à la détention d’une action à perspective négative est-il trop élevé ? Avant de prendre une décision concernant l’action, vérifiez si ses fondamentaux ont changé.

Êtes-vous un investisseur potentiel ? Si vous surveillez SPHR depuis un certain temps, ce n’est peut-être pas le moment le plus optimal pour acheter, étant donné qu’il se négocie autour de sa juste valeur. L’action semble se négocier à sa juste valeur, ce qui signifie qu’une erreur de valorisation présente moins d’avantages. De plus, les perspectives de croissance négatives augmentent le risque de détenir le titre. Cependant, il existe également d’autres facteurs importants que nous n’avons pas pris en compte aujourd’hui, et qui peuvent vous aider à consolider votre opinion sur le SPHR si le prix fluctue en dessous de sa vraie valeur.

Gardez à l’esprit que lorsqu’il s’agit d’analyser un titre, il convient de noter les risques encourus. Par exemple : Sphere Entertainment a 2 signes avant-coureurs nous pensons que vous devriez en être conscient.

Si vous n’êtes plus intéressé par Sphere Entertainment, vous pouvez utiliser notre plateforme gratuite pour consulter notre liste de plus de 50 autres valeurs à fort potentiel de croissance.

Des retours sur cet article ? Inquiet du contenu ? Entrer en contact avec nous directement. Vous pouvez également envoyer un e-mail à l’équipe éditoriale (at) Simplywallst.com.

Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes uniquement en utilisant une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à constituer des conseils financiers. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs, ni de votre situation financière. Notre objectif est de vous proposer une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces des entreprises sensibles aux prix ou les éléments qualitatifs. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.