Kristi Noem s’est retrouvée au centre des discussions sur les réseaux sociaux mardi, cette fois après qu’une photo d’elle tenant un lance-flammes ait attiré l’attention nationale.

Le gouverneur républicain du Dakota du Sud a publié une photo d’elle-même tenant le lance-flammes lundi soir avec la légende: « Est-il trop tard pour ajouter quelque chose à ma liste de Noël? »

La publication Instagram comptait près de 30000 likes et plus de 730 commentaires mardi soir. Un autre article de RealClearPolitics montrant la photo contenait plus de 600 retweets.

Le spécialiste des communications de Noem, Ian Fury, a déclaré dans une réponse au message que le gouverneur ne possédait pas l’engin.

«Pour être clair, ce n’est pas son lance-flammes», dit-il, sans toutefois répondre aux demandes de renseignements sur son appartenance ou sur l’endroit où la photo a été prise.

La photographie du lance-flammes est la dernière page de l’ascension de Noem à la notoriété nationale dans le GOP tout en faisant campagne pour le président Donald Trump et en adoptant une approche pratique pour gérer la pandémie de COVID-19.

Cela a également attiré l’attention des médias nationaux sur les projecteurs de plus en plus brillants, ainsi que l’attention et la critique de ses fréquents voyages en dehors du Dakota du Sud alors que les cas de coronavirus augmentaient à travers le pays.

Parmi les derniers voyages de Noem à l’extérieur de l’État, il y avait une apparition en tête d’affiche à un gala de 2000 $ par assiette organisé par l’organisation de droite Turning Point dans la station balnéaire du président à Mar-a-Lago en Floride.

En ce qui concerne le lance-flammes, ils ne sont pas si rares. Ils sont disponibles en ligne et sont même stockés dans les magasins locaux d’armes à feu et de munitions.