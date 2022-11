Est-il toxique de dire à tout le monde de suivre une thérapie ?

Environ 30 minutes après le début de « Stutz », un nouveau documentaire Netflix de Jonah Hill, le placage lisse du film s’ouvre pour exposer un artifice plus profond. Nous voyons Hill et son thérapeute, Phil Stutz, âgé de 70 ans, photographiés en noir et blanc, assis côte à côte dans ce qui semble être le bureau de Stutz à Los Angeles. Hill a les cheveux longs et une barbe en bataille; il dit qu’il va utiliser l’un des « outils » précieux de Stutz, et il ferme les yeux et prend une profonde inspiration. Puis il fait une confession : “Je vous ai menti lors de nos séances de thérapie privées.” Au fur et à mesure qu’il le révèle, le film passe en couleur et révèle qu’ils sont en fait sur un plateau, devant une simulation sur écran vert du bureau de Stutz. Hill enlève la perruque qu’il portait pour cacher une coupe de cheveux. La prémisse initiale du film était que nous voyions une seule session se dérouler, mais nous apprenons maintenant qu’elle a été filmée sur deux ans – et Hill, dans ses vraies sessions, a caché son sentiment que le projet est bloqué.

Dans la culture saturée de thérapie d’aujourd’hui, vous entendez d’innombrables messages sur ce qu’est la thérapie et à quoi elle sert, dont beaucoup sont très différents de Hill’s. En 1979, l’historien et critique Christopher Lasch écrivait que la nouvelle gauche s’était retirée de la politique et s’était tournée vers l’intérieur, se concentrant sur le bien-être psychologique personnel plutôt que sur les luttes collectives externes. De nos jours, c’est drôlement inversé : la psychologie est souvent utilisée, en particulier en ligne, comme un moyen de faire pression collectivement sur les autres. Dans certains coins, la thérapie est devenue une sorte d’impératif social, quelque chose que n’importe qui peut inciter les étrangers à s’engager – non pas pour qu’ils puissent explorer leurs propres expériences, mais pour que leur toxicité psychique puisse être contenue avant qu’elle ne se répande sur les autres. Les médias sociaux regorgent de mèmes et de blagues dans lesquels les gens « supplient » les hommes de suivre une thérapie ou déploient des variantes de la formule selon laquelle « les hommes feront littéralement n’importe quoi sauf aller en thérapie ». Sur les applications de rencontres, être en thérapie peut garantir votre solidité émotionnelle, tandis que ne pas être en thérapie peut être considéré comme un drapeau rouge. Des articles suggèrent, selon les mots d’un auteur, que “La thérapie pourrait être le secret d’une vie amoureuse épanouie.”

La mission de Hill, annoncée au début du film, est de diffuser le pouvoir de guérison de la thérapie et de partager les outils psychologiques de Stutz avec l’énorme public de Netflix. Mais toute l’entreprise, dit-il maintenant à Stutz, s’est sentie “étrange et fausse”. Pendant une demi-heure, Hill a joué le rôle d’un documentariste distant, interviewant Stutz tout en esquivant toutes les questions personnelles qu’il recevait en retour – comme celle sur le fait d’être un enfant en surpoids et le conflit généré avec sa mère. “Je ne vais pas entrer dans le détail parce que ce film parle de vous, pas de moi”, déclare Hill. Mais le film, finit-il par réaliser, est comme une thérapie elle-même : cela ne peut fonctionner que s’il est prêt à être vulnérable et à partager son propre chagrin, sa peur et son insécurité. La panne du film, aussi artificielle soit-elle, est destinée à reproduire une percée – une opportunité de prendre un risque, de se connecter avec les autres et d’aller de l’avant.

Hill a dû affronter le fait que la thérapie est irréductible à un ensemble d’outils abstraits.

Ces images concurrentes de la thérapie – l’une personnelle, l’autre sociale – découlent chacune de l’hypothèse de base selon laquelle la thérapie peut faire beaucoup de bien à beaucoup de gens, et de l’envie de la partager largement. La version que nous voyons dans “Stutz” est basée en grande partie sur l’auto-exploration; en révélant les parties de nous-mêmes que nous cachons souvent, cela suggère que nous arrivons à nous connaître plus profondément et à vivre nos vies plus pleinement. (Hill dit qu’il est venu à l’origine à Stutz “par désespoir d’être plus heureux”, n’ayant “pas d’estime de soi saine” malgré son succès fou à Hollywood.) La thérapie en tant que sorte de référence sociale, quant à elle, consiste davantage à prouver aux autres que vous pouvez vous engager en toute sécurité – que vos projections, vos défenses et vos traumatismes non résolus ne blesseront pas ceux qui vous entourent. L’une s’apparente au nettoyage des déchets en bordure de route parce que vous pensez que c’est la bonne chose à faire ; l’autre, c’est comme enfiler un gilet fluorescent et ramasser les ordures parce qu’un tribunal l’a ordonné.

Il n’a pas Il faut du temps pour que la thérapie passe d’un tabou social à quelque chose de très ouvert. La pandémie n’a fait que favoriser ce changement, laissant d’innombrables Américains seuls (c’est-à-dire, pour certains, en mauvaise compagnie) au milieu de discussions incessantes sur la santé mentale et d’un bombardement sans cesse croissant de contenus offrant une thérapie aux masses. Les jeunes ont été particulièrement touchés : en 2021, 44 % des lycéens ont déclaré se sentir constamment tristes ou désespérés. Il n’est pas étonnant que les jeunes aient également semblé particulièrement réceptifs à absorber les idées de thérapie dans leur vie et leurs lexiques – parlant avec une familiarité décontractée des déclencheurs, des traumatismes et des diagnostics.

Sur “thérapie TikTok”, les thérapeutes amassent des millions d’adeptes, à qui ils offrent des friandises et des mots à la mode sur des choses comme les styles d’attachement. Des stars de la pop comme Ariana Grande et Demi Lovato sont les porte-parole des sociétés de téléthérapie. D’autres célébrités intègrent la sensibilisation à la santé mentale dans leur travail. La chanteuse-actrice Selena Gomez a sorti un documentaire, « My Mind & Me », sur sa propre maladie mentale ; en septembre, la rappeuse Megan Thee Stallion a lancé un site Web sur la santé mentale lié à son album “Traumazine”, qui contient une chanson intitulée “Anxiety” (“Je suis une mauvaise chienne, et j’ai une mauvaise anxiété”). Divulguer les problèmes de santé mentale est devenu une routine parmi les personnalités de la pop, un moyen à la fois de se connecter avec de jeunes fans et d’offrir un message selon lequel il est normal de demander de l’aide.

Et pourtant, la psychothérapie de haute qualité reste incroyablement chère et difficile à trouver. Selon l’American Psychological Association, six psychologues sur 10 disent ne pas avoir de débouchés pour de nouveaux patients. (Le site Web de mon propre thérapeute indique qu’il y a une liste d’attente pour la téléthérapie.) En lisant des articles sur la thérapie sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur un article populaire de l’écrivain Casey Johnston, qui résumait la recherche d’un thérapeute comme suit : « Trouver un thérapeute est simple. , il suffit de contacter 50 personnes, 25 ne sont plus en réseau, 15 ne répondent pas, 5 sont passés au coaching de vie à 600 $/h, 2 n’aiment pas votre ambiance, une ne s’occupe plus que des animaux de compagnie.” La pénurie est particulièrement aiguë pour les professionnels qui travaillent avec des enfants et des adolescents.