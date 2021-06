Est-il toujours président ? Jim Acosta de CNN BOOED après avoir suivi Trump au Texas pour poser des questions sur le 6 janvier – RT USA News

L’ancien correspondant de CNN à la Maison Blanche et héros de la résistance anti-Trump, Jim Acosta, a pris une pause dans ses fonctions d’ancrage pour suivre l’ex-président à la frontière américano-mexicaine dans le but de déclencher un échange difficile, mais le coup s’est retourné contre lui.

Donald Trump s’est rendu mercredi dans la vallée du Rio Grande, à l’invitation du gouverneur du Texas Greg Abbott, visitant le mur frontalier qu’il a commencé à construire pendant son mandat – mais qui a été interrompu par le président Joe Biden immédiatement après son inauguration.

Après que Trump a prononcé un discours à un moment donné, Acosta a crié une question depuis la zone de presse, demandant à Trump s’il avait l’intention de « s’excuser » pour l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis. « La foule composée principalement de membres du GOP et du personnel a hué », l’ancre de CNN a ensuite tweeté.

Jim Acosta de CNN demande à Trump s’il s’excusera pour l’émeute du 6 janvier au Capitole. La question est accueillie par les huées du public. pic.twitter.com/34afF5jhGB – Le post-millénaire (@TPostMillennial) 30 juin 2021

Le moment était un retour à la présidence Trump, quand Acosta a pris l’habitude de se montrer lors des briefings et des conférences de presse de la Maison Blanche, puis a affirmé qu’il était victime de Trump et qu’il recevait des menaces de mort de ses partisans. Il a tout transformé en un livre sur la défense héroïque du journalisme et de la démocratie – qui ne s’est pas très bien vendu – et sur l’obtention d’une promotion à un poste de rédaction.

Alors pourquoi était-il même au Texas, s’est demandé la Twittersphere alors que le nom d’Acosta était en vogue des deux côtés de l’allée politique. Trump était-il toujours président ? Ou Trump lui a-t-il tellement manqué ?

C’est hilarant. Ce connard d’Acosta dit aux gens sur son TL qu’il a » posé » la question alors qu’il est clair qu’il a fait son coup de marque en criant un troll accusateur et chahuteur de la galerie des cacahuètes. https://t.co/cQqZXf1OYs – Cruadin (@cruadin) 30 juin 2021

D’autres ont souligné que les notes d’Acosta étaient si mauvaises que CNN a dû le renvoyer sur la route de « harceler » Atout. C’était comme au bon vieux temps, sauf que CNN avait beaucoup moins de téléspectateurs maintenant.

Jim Acosta a dû crier une question à Trump aujourd’hui comme au bon vieux temps… sauf que CNN a maintenant 75 % de téléspectateurs en moins et que sa carrière ne tient qu’à des fils. – Tim Young (@TimRunsHisMouth) 30 juin 2021

Bien que ce ne soit peut-être pas tout à fait la baisse des notes de 75% comme certains le prétendent, CNN a en fait saigné le public à un rythme alarmant. Selon un rapport, depuis avril, date à laquelle Acosta a repris l’émission du week-end de CNN Newsroom, son audience a chuté de 30% par rapport aux trois premiers mois de 2021 – et de 41% dimanche.

Des centaines de milliers de migrants illégaux ont traversé la frontière américano-mexicaine depuis janvier, alors que Biden a inversé presque toutes les politiques d’immigration de Trump. Certains d’entre eux portaient même « Biden nous laisse entrer » chemises, en utilisant le logo de campagne du démocrate. Le Texas et l’Arizona, dirigés par des gouverneurs républicains, ont cherché à renforcer eux-mêmes l’application des frontières, accusant le gouvernement fédéral de manquement à ses devoirs.

La Maison Blanche a refusé de décrire la situation frontalière comme un « crise » et minimisé l’augmentation comme « saisonnier. » Il a également blâmé l’administration précédente, la pauvreté et le changement climatique.





Aussi sur rt.com

‘Est-ce que je te manque?’ Trump se moque des médias de « fausses nouvelles », fait exploser Biden et taquine le potentiel de 2024 lors du premier rassemblement depuis janvier (VIDEOS)







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !