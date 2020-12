Lorsque Matt Hancock, le secrétaire à la santé et aux services sociaux, est venu à la Chambre des communes pour annoncer la mauvaise nouvelle de la recrudescence des infections à Covid, son homologue fantôme a posé ses questions acerbes habituelles à sa manière mesurée habituelle.

«Dans l’état actuel des choses, nous nous dirigeons vers l’assouplissement de Noël avec une marge de manœuvre décroissante. La zone tampon que ces niveaux étaient censés fournir est de plus en plus mince », a déclaré Jon Ashworth.

«Alors, quel est son plan pour assurer la sécurité des gens jusqu’à Noël et éviter d’énormes pressions sur le NHS en janvier? Quel est son plan pour soutenir un NHS épuisé, sous-financé et en sous-effectif jusqu’en janvier pour fournir les soins dont les patients auront besoin? Et est-il convaincu que notre NHS ne sera pas tellement débordé en janvier que cela aura un impact sur le programme de vaccination? »