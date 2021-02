Est-il temps pour Neymar de changer son style de jeu?

Une fois de plus, Neymar est le fantôme de la fête. Cette semaine, il manquera la visite du Paris Saint-Germain à Barcelone, tout comme il a raté tant de grands matches de Ligue des champions au cours des dernières saisons.

Au moins cette fois, une accusation ridicule contre lui peut être écartée avec force. Personne ne peut prétendre – comme on l’a fait valoir ces dernières années – qu’il s’agit d’une blessure «diplomatique» qui lui servait de couverture pour revenir au Brésil et participer avec enthousiasme aux festivités du Carnaval. Pour des raisons évidentes autour de la pandémie COVID-19, cette année il n’y a pas de réjouissances, ni de consolation pour un joueur qui a récemment eu 29 ans et qui est conscient que son talent extraordinaire a une limite de temps.

« La tristesse est grande, la douleur est immense et les larmes sont une constante », a-t-il posté sur les réseaux sociaux. « Une fois de plus, je vais devoir m’arrêter un moment pour faire ce que j’aime le plus, c’est-à-dire jouer au football. Parfois, je me sens mal à l’aise avec mon style de jeu, parce que je dribble et finis constamment par me faire botter. Je ne sais pas si le problème c’est moi ou ce que je fais sur le terrain. «

Ses propos ouvrent un débat intéressant. Car il ne fait aucun doute que, pour tous les excès qu’il pourrait commettre sur le terrain, Neymar est un joueur bien plus contre lequel il pèche que pécheur. Les adversaires cherchent à l’arrêter par des moyens équitables et par une faute, mais c’est ainsi depuis que le premier ballon a été botté. Il n’y a pas un joueur talentueux dans l’histoire du jeu qui n’ait affronté à la fois des marqueurs difficiles et sans scrupules.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

En fait, il n’y a probablement pas eu de meilleur moment pour jouer les caractéristiques de Neymar. Certains de la vieille école diraient que des joueurs comme Neymar et même Lionel Messi n’auraient tout simplement pas été en mesure de jouer il y a quelques décennies, ou du moins auraient dû faire d’énormes ajustements à leur jeu, en raison du jeu violent. auquel ils auraient été soumis.

Selon Moraci Sant’Anna, l’ancien spécialiste de la préparation physique très apprécié de l’équipe nationale du Brésil, la distance parcourue par les joueurs de football de haut niveau a doublé du milieu des années 1970 au milieu des années 90. Mais ce n’est qu’à la fin de cette période, après la déception de la Coupe du monde 1990, qu’une répression a été lancée contre les plaquages ​​dangereux – une tentative d’aider le joueur talentueux et d’améliorer le spectacle pour les fans.

Cette information rend la carrière de Diego Maradona encore plus spectaculaire. Pendant ses jours de jeu, il y avait moins d’espace sur le terrain sans augmentation de la protection des arbitres. Maradona a pris le terrain sans savoir s’il finirait le match dans les vestiaires ou à l’hôpital.

Les stars d’aujourd’hui ont les choses plus faciles, ce qui est indéniablement une bonne chose. Et comme les temps ont changé, il y a aussi des différences dans la façon dont les joueurs se sont développés. En partie, la tragédie de Neymar est aussi celle du football brésilien.

Le football de rue informel au Brésil est peut-être le plus grand producteur de talent de l’histoire du football. Génération après génération, les stars ont perfectionné leurs compétences et grandi en tant que joueurs et en tant que personnes dans cet environnement. Il est très regrettable qu’au cours des dernières décennies, le football de rue dans les grands centres urbains ait été l’objet d’attaques prolongées – de l’expansion urbaine, de la consommation d’espace, du triomphe de l’automobile et, surtout, de l’insécurité provoquée. en augmentant les taux de criminalité.

Neymar a été exclu pendant quatre semaines en raison d’une blessure à la hanche et manquera le choc de l’UCL avec Barcelone. SAMEER AL-DOUMY / AFP via Getty Images

La réponse a été d’amener les enfants à l’intérieur, dans des conditions sûres et surveillées. Le futsal a prospéré – certains ont essayé de le vendre comme le grand secret brésilien, alors qu’en réalité tout ce qu’il pouvait être était un substitut à la rue, mais c’est un substitut incapable de reproduire tous les attributs de l’original.

À l’époque du football de rue informel, des joueurs talentueux – souvent petits et habiles – se retrouvaient face à des adversaires de plus en plus grands. C’était un environnement idéal pour apprendre les compétences d’autodéfense. Zizinho, le joueur vedette de la Coupe du monde 1950, a déclaré un jour que lui et d’autres grands de l’époque étaient compétents dans les arts sombres consistant à blesser un adversaire. Il n’a pas dit cela comme une vantardise, simplement comme une compétence de survie nécessaire dans un monde difficile sans protection. Mais la meilleure compétence de survie de toutes était la capacité de juger le moment – de savoir quand cela valait la peine d’aller pour le dribble extravagant, et quand passer rapidement le ballon à un coéquipier.

C’est une compétence que Neymar n’a jamais eu à perfectionner. Il était hébergé, développé dans un environnement supervisé avec la présence d’un arbitre, et donc sa capacité de survie était toujours d’utiliser l’arbitre pour se protéger, cherchant à tirer des fautes et des cartes pour des marqueurs vigoureux.

Les racines de tant de ses problèmes s’y trouvent. Il est arrivé à un moment où les arbitres brésiliens commettaient des fautes pour le moindre contact. Les officiels plus tard dans sa carrière n’ont pas toujours utilisé les mêmes critères – une source à la fois de frustration et de danger pour un joueur qui passe une partie (et sûrement trop) de son temps à essayer activement d’inciter son adversaire à commettre une faute.

Cela pourrait lui faire du bien, par exemple, d’étudier quelques clips de Maradona pour observer la manière dont il a géré l’intimidation constante. Au cours des prochaines semaines, Neymar a du temps libre – il peut en faire bon usage et revenir encore mieux.