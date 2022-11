Est-il temps pour les enseignants américains d’être « armés et dangereux » ? — Nouvelles du monde RT

Ce n’est pas normal ni le signe d’une société saine, mais c’est la seule option qui reste pour réduire le nombre de victimes de tirs de masse

Le nombre de fusillades dans les écoles aux États-Unis cette année a déjà battu le record de l’année dernière ou est sur un rythme régulier pour le faire, selon la façon dont vous comptez. La mesure stricte de la semaine de l’éducation (ne comptant que les fusillades qui ont eu lieu sur le terrain de l’école ou dans les bus pendant que l’école était en session ou lors d’un événement parrainé par l’école et a entraîné au moins une blessure par balle ou la mort) porte le nombre à 40 fusillades, avec 34 décès fin octobre de cette année, contre 35 en 2021.

Deviendra-t-il nécessaire que les éducateurs américains portent une arme pour stopper une véritable épidémie nationale ? Et que dit une telle proposition sur l’état d’esprit national ?

À la suite de la fusillade du club gay de Colorado Springs, qui a fait cinq morts et 19 blessés par balles, l’attention limitée de l’Amérique s’est déplacée, une fois de plus, vers la question de savoir comment protéger 330 millions de personnes dans un pays où il y a plus d’armes à feu. que les âmes. En raison de la vulnérabilité des élèves, la protection des écoles contre les fusillades de masse (selon Gun Violence Archive, une fusillade de masse est une fusillade dans laquelle au moins quatre personnes ont été tuées ou blessées) a occupé le devant de la scène dans ce grand débat.















Lorsque l’on parle de fusillades de masse en Amérique, le problème se résume à une simple question de plus contre moins. L’Amérique doit-elle redevenir le Far West sauvage pour guérir l’effusion de sang, ou la réponse est-elle moins d’armes à feu et de législation lâche ? Étant donné que cette dernière méthode a déjà été tentée en vain, je plaiderais en faveur du fait d’autoriser – voire d’exiger – que les enseignants portent des armes pour sauver la vie de leurs élèves.

Le raisonnement ici est brutalement, d’une simplicité effrayante, et le même que celui qui a été appliqué au principe de destruction mutuelle assurée (MAD) qui a maintenu la paix pendant 70 ans entre les États-Unis et la Russie soviétique, jusqu’à ce que George W. Bush nous retire prématurément. : N’importe qui avec un demi-cerveau ne pensera pas à dégainer son arme à feu s’il sait que cela garantira sa propre mort instantanée.

Le lecteur à l’esprit vif répondra maintenant que les meurtriers de masse n’ont pas tendance à posséder un demi-cerveau, mais bien moins, et cela nous laisse donc avec une fausse analogie. Bien que je me soumette à cet argument, cela ne change pas beaucoup le quasi-calcul ici. Alors qu’un tireur de masse n’aura aucun scrupule à appuyer sur la gâchette, quelle que soit la menace qui pèse sur sa propre vie, il pourrait réfléchir à deux fois en sachant qu’il y a un enseignant armé dans la classe qui peut l’empêcher de semer le plus de chaos possible et de sortir dans un éclat perverti de gloire. Le point le plus important est que sa future victime disposera toujours des moyens (temps et espace) pour sauver sa vie et celle des autres. Et cela peut priver le tueur de ce qu’il vise le plus, à savoir une notoriété éternelle sur les réseaux sociaux pour son acte méchant. Regardez la vidéo ci-dessous par Columbia College Chicago pour une vision brillante de cette idée.

Actuellement, cependant, ce n’est pas ainsi que les choses se passent aux États-Unis de colère, où les psychopathes sont libres d’errer dans les couloirs armés jusqu’aux dents sans aucune crainte de représailles. Cette sorte d’impunité insensée doit se terminer par les méthodes les plus simples de toutes, auxquelles la Bible fait allusion avec son passage « œil pour œil » : Armer les instituteurs américains comme s’ils étaient des mercenaires dans la Légion étrangère française.

Les principaux arguments contre cela ont à voir avec la confiance entre les élèves et les enseignants (particulièrement pertinente pour les écoles où la majorité des élèves sont à faible revenu ou de couleur), alimentant une atmosphère de peur et, en général, mettant les élèves mal à l’aise. Cela n’a pas l’air bien pour un enseignant d’une école publique de se promener dans une salle de classe ressemblant à Clint Eastwood dans “Pale Rider”. Mais qu’est-ce qui a l’air pire, un enseignant qui ressemble à un cow-boy mesquin ou une salle de classe qui ressemble à une fusillade épique de 15 minutes de “Scarface” ? Et qu’est-ce qui est pire, un étudiant méfiant ou un mort ?

Un professeur de collège communautaire a été cité par le New York Times disant que “[G]les uns n’ont pas leur place dans une salle de classe. Qu’est-ce que cela fait à un environnement d’apprentissage, quand les enfants savent que leur professeur a la capacité de les tuer ? »

L’enseignant, l’un des individus les plus fiables et les plus intègres de nos sociétés occidentales en décomposition (à moins que nous ne parlions de la Californie, ce que nous ne sommes pas), n’est presque jamais le prédateur dans la salle de classe. En effet, il/elle/ils sont typiquement le chassé, pas le chasseur. En fait, la majorité absolue des tireurs scolaires – comme ce fut le cas à Columbine, Sandy Hook et Uvalde – étaient eux-mêmes des étudiants ou d’anciens étudiants.

Arrêtons-nous un instant et imaginons comment une fusillade dans une école se produirait si un enseignant était enfermé et chargé et prêt à gronder. En supposant que l’agresseur potentiel entre par la porte d’entrée, ce qui est généralement le cas, la première victime sera l’agent de sécurité assoupi, qu’il soit armé ou non. À ce stade, la majeure partie de l’école aura entendu ce premier coup de feu et, après les cris superficiels, se barricadera dans des pièces verrouillées (c’est-à-dire en supposant qu’il y ait des serrures). Bien que sauter vers une sécurité relative depuis les fenêtres du premier et du deuxième étage puisse être une option pour certains, cela laisse à ceux des étages supérieurs aucune chance de s’échapper en plus de prier. À moins que, c’est-à-dire, M. Harris, le professeur de mathématiques sans méfiance sur le campus soit armé et très dangereux. En fait, si au moins l’un de ces enseignants avait été connu pour sa chaleur, il est très peu probable que le tueur aurait envisagé de tenter le destin avec une fusillade en premier lieu. Cela vaut pour tous les autres lieux “cibles faciles”, comme les restaurants, les théâtres, les centres commerciaux et les spectacles de drag queen.















Comme le savait probablement le gourou de la guerre Sun Tzu, un enseignant armé fournit une deuxième ligne de défense indispensable en cas de tirs de masse, qui, malgré leur fréquence, sont toujours des surprises totales. En réalité, dans la majorité des cas, l’enseignant représenterait la première et la dernière ligne de défense contre tout tireur car la plupart des écoles, à ce jour, n’emploient pas de gardes armés.

Voici comment un enseignant à la retraite de Floride a expliqué les sombres choix désormais disponibles pour les enseignants (non armés), qui sont exactement inexistants : « Les écoles sont devenues une cible de choix pour les jeunes hommes mécontents. C’est inacceptable. Les enseignants doivent pouvoir compter avant tout sur le financement de vrais agents de sécurité et de sécurité pour leur venir en aide. Mais la police peut arriver trop tard ou attendre dehors, comme cela s’est produit à Uvalde, au Texas. Nos écoles sont devenues des champs de bataille et les enseignants doivent avoir la possibilité de riposter et de sauver la vie de leurs élèves et d’eux-mêmes.

Derrière cette bravade, cependant, se cache une réalité très triste, à savoir que l’Amérique en est arrivée à ce point en premier lieu. Les opposants à l’armement des enseignants soutiennent que les tirs de masse devraient être empêchés grâce aux efforts concertés des politiciens, des services sociaux, des thérapeutes, des forces de l’ordre et d’une foule d’autres personnes travaillant avec des étudiants mécontents et d’autres auteurs potentiels. Ces efforts sont désespérément nécessaires, mais à en juger par l’état des choses, il s’agit plus d’un projet à long terme que d’une solution immédiate à un problème qui devait être résolu hier. Combien de fois avons-nous entendu dire qu’un tireur d’école avait affiché des drapeaux rouges dangereux qui n’ont jamais été suivis ?

Cela nous laisse avec des États-Unis où les enseignants doivent passer leur temps libre au champ de tir à souffler sur des lapins d’argile au lieu de préparer leurs cours et de vérifier les devoirs. En fin de compte, toute l’Amérique en souffre. Ce n’est en aucun cas normal. Mais y a-t-il vraiment un autre choix ? Personnellement je ne pense pas.