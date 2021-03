Il est fort probable que si vous êtes quelqu’un qui a commencé à travailler à la maison en raison de la pandémie de coronavirus, vous vous êtes retrouvé assis sur un appel vidéo Zoom alors que vous ne vouliez pas être devant la caméra.

Les gens ont exprimé leurs frustrations avec des vidéoconférences sur les médias sociaux tout au long de la pandémie. Écrivain Roxane Gay tweeté, « Je rate des appels là où je n’ai pas besoin de montrer mon visage. Il n’est pas nécessaire que ce soit un Zoom. Ce n’est tout simplement pas le cas. »

« Rien ne me rend plus heureux que de participer à une réunion Zoom et de voir tout le monde sans caméra », utilisateur de Twitter @hnkwaku a écrit.

Il existe même des outils Web, comme Zoom Escaper, qui permettent aux utilisateurs d’auto-saboter leur appel, leur donnant l’excuse parfaite pour quitter leur réunion virtuelle.

Melissa Dowd, thérapeute à la société virtuelle de santé mentale et de soins primaires PlushCare, dit qu’il est normal que les gens ressentent une «pression supplémentaire» d’être devant la caméra tout au long de la journée.

«Contrairement aux réunions en personne où l’accent peut être mis sur un seul orateur, pendant les appels Zoom, tout le monde regarde tout le monde», dit-elle. « Cela peut être intimidant pour certaines personnes et causer de l’anxiété sociale. »

Un utilisateur, @ mdb2, a résumé ce que ressentent beaucoup de gens: « Normaliser en laissant les gens éteindre leur appareil photo pendant les appels de zoom afin qu’ils puissent maintenir une limite personnelle pendant que le travail envahit notre vie domestique », le tweet lu. Il a recueilli plus de 140 000 likes.

La Dre Amy Nicole Baker, professeure et directrice adjointe de psychologie et de sociologie à l’Université de New Haven, explique que ce flou entre le travail et la maison est l’une des raisons pour lesquelles il est important de se désengager de la vidéo lorsque vous le pouvez.

«Les gens ont besoin de temps pour se désengager du travail, c’est sain, cela vous rend en fait plus productif et améliore en fait le bien-être des travailleurs», dit-elle. «L’hypothèse selon laquelle nous travaillons depuis chez nous sur Zoom et que nous sommes disponibles à tout moment empiète sur cette capacité à se désengager, et je pense que c’est peut-être en partie la raison pour laquelle nous constatons une telle fatigue de Zoom.»

La pression exercée sur les femmes pour qu’elles soient

Pour les femmes, la pression pour avoir l’air ensemble pendant les appels vidéo peut être encore plus grande, ce qui peut avoir des effets négatifs durables, selon les experts.

« Normaliser les femmes qui reçoivent des appels Zoom et ne pas avoir à s’excuser d’avoir la même apparence échevelée et travaillée à la maison que les hommes », utilisateur @daniellamyoung tweeté.

Baker explique: «D’une manière générale, les femmes ont tendance à être évaluées sur leur apparence de manière différente de celle des hommes et l’une de ces évaluations est centrée sur les normes de maquillage professionnel sur le lieu de travail – cela ne fait que renforcer le fait d’être sur Zoom, car la caméra est à peu près sur votre visage et c’est tout ce que vous voyez. «

La pression pour bien paraître peut amener les gens à se regarder – et à se critiquer – pendant ces réunions.

Utilisateur @jamjamfong expliqué, « Lorsque mon appareil photo est allumé pendant le zoom, je ne me regarde qu’à 1000%. »

« Je viens de regarder mon appareil photo lors d’un appel Zoom et je me suis effrayé (parce que) mes sacs pour les yeux sont si affreux, mon cœur bat toujours très fort », utilisateur @maryhmcdaniel a écrit.

Dowd dit que se regarder pendant des heures à la fois peut avoir un impact négatif.

«Nous pourrions nous retrouver à comparer notre apparence aux autres, ou à vérifier constamment à quoi nous ressemblons par rapport au sujet de la réunion Zoom», dit-elle. « Cela peut conduire à des sentiments d’anxiété, de jalousie ou de tristesse. »

« Le boom du zoom »

Les chirurgiens plasticiens disent avoir constaté une augmentation des demandes de traitement pour les traitements du visage et du cou pendant la pandémie.

Le Dr Norman Rowe, un chirurgien plasticien certifié par Rowe Plastic Surgery, dit qu’il a constaté « une augmentation spectaculaire du nombre d’hommes et de femmes – de tous âges, je pourrais ajouter – cherchant à améliorer leur apparence Zoom. »

Cette tendance a été surnommée le «Zoom Boom».

«La plupart des patients ont spécifiquement mentionné leur apparence Zoom comme le facteur déterminant, car ils se regardent dans un miroir toute la journée lors des appels vidéo», explique Rowe, ajoutant que certains veulent «se sentir mieux dans leur apparence pendant cette période difficile».

Rowe dit que les patients recherchaient des solutions rapides pour une gamme de choses, y compris l’air fatigué, la taille du nez et le teint.

Le Dr Gabriel Chiu, fondateur et chirurgien plasticien de Beverly Hills Plastic Surgery Inc., a également constaté une augmentation des nominations. Il croit qu’une plus grande disponibilité dans le calendrier des gens pour le temps de récupération a contribué à l’augmentation.

Les demandes Zoom-visible les plus courantes de ses patients comprennent des traitements pour les poches ou les lignes sous les yeux, les cicatrices d’acné, les rides et les pores dilatés.

Il ne voit pas non plus la tendance changer de sitôt, affirmant qu’il pense que c’est parce que la vidéoconférence est « susceptible de rester ».

Cela se voit chez les travailleurs souhaitant continuer le travail à distance ainsi que par les nouvelles technologies qui pourraient rendre les réunions virtuelles encore plus réalistes. ARHT Media, par exemple, a développé une technologie HoloPresence qui vise à transmettre la présence de quelqu’un directement devant vous.

Comment lutter contre la fatigue du zoom

Baker dit «il est difficile» de se désengager de Zooming, surtout en fonction de la nature de votre lieu de travail et de votre poste.

« Certaines personnes n’auront pas l’autonomie pour le faire, mais pour ceux d’entre nous qui ont au moins une certaine autonomie … fixez un moment précis pour bloquer cela dans votre calendrier », conseille-t-elle. il est temps de se déconnecter – en particulier pour les personnes introverties – pour avoir une pause. «

Pour les gestionnaires, Baker suggère de demander: « Est-ce que cela doit vraiment être sur Zoom? Avons-nous vraiment besoin d’une réunion à ce sujet? » Dowd ajoute que les gestionnaires peuvent également envisager de rendre l’utilisation de la caméra facultative et de mettre fin quelques minutes à l’avance afin que les gens puissent faire une pause entre les réunions.

Si vous êtes aux prises avec la ligne floue du travail et de la maison, Dowd suggère de fixer des limites.

«L’utilisation d’un arrière-plan virtuel ou flou, la mise en sourdine lorsque vous ne parlez pas et la planification d’appels Zoom autour de votre emploi du temps personnel peuvent être des moyens utiles de séparer les espaces de travail et de maison», dit-elle.

Toute personne dont l’estime de soi est affectée pourrait trouver utile de cacher sa vision de soi pour se concentrer davantage sur les orateurs, suggère Dowd.

Alors devriez-vous éteindre votre appareil photo? La réponse courte est que cela dépend.

Baker dit qu’il est important de réfléchir à la nature du travail que vous faites.

« Est-ce que cela nécessite que vous soyez capable de vous voir ou pouvez-vous faire le travail que vous devez faire et donner à d’autres personnes une pause dans les performances? »

Dowd ajoute qu’il s’agit de fixer des limites.

«Soyez attentif à votre horaire pour les appels Zoom et si vous prévoyez d’utiliser votre appareil photo», dit-elle. « Prenez des pauses. Nous nous retrouvons souvent dans des réunions Zoom consécutives, ce qui peut être fatigant et finalement réduire notre productivité car nous pourrions être épuisés. »

