Est-il temps d’essayer un produit biologique pour le CSU ?

Si vous souffrez d’urticaire chronique spontanée (CSU), également appelée urticaire chronique, et que les traitements comme les antihistaminiques et les stéroïdes ne vous aident pas, vous pourriez être un bon candidat pour les produits biologiques.

Que sont les produits biologiques ?

Les produits biologiques sont des médicaments qui ciblent des anticorps, des molécules et des récepteurs cellulaires spécifiques qui provoquent une inflammation et peuvent déclencher une réaction allergique comme la CSU.

L’omalizumab (Xolair) est le seul produit biologique approuvé par la FDA pour le CSU. Il est approuvé pour les adolescents et les adultes de 12 ans et plus qui souffrent d’urticaire chronique. C’est une injection que vous recevez environ une fois par mois. Il bloque les IgE, l’anticorps qui provoque les allergies.

Lorsque vous essayez un médicament biologique pour la première fois, votre médecin vous administre la piqûre pour s’assurer que tout se passe bien. “Il y a environ 1 risque sur 2 000 d’avoir une réaction allergique au médicament, donc les premières doses sont administrées dans le cabinet d’un médecin ou [an] clinique de perfusion », explique Kara Wada, MD, allergologue et immunologiste au Wexner Medical Center de l’Ohio State University à Columbus.

Votre médecin peut vous recommander de continuer à prendre vos autres médicaments CSU en même temps.