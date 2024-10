Est-il temps de réduire les mouvements militaires ?

L’Armée doit examiner attentivement les idées visant à offrir une plus grande flexibilité, stabilité et prévisibilité de carrière aux soldats et à leurs familles – et cela pourrait inclure diminuer la fréquence des mouvementsa déclaré la secrétaire d’État à l’armée, Christine Wormuth, lors de la conférence annuelle de l’Association de l’armée américaine à Washington cette semaine.

« Notre propre enquête sur l’engagement professionnel dans l’armée montre que la plupart des officiers qui quittent le service aujourd’hui recherchent plus de stabilité, de prévisibilité et une meilleure vie de famille », a déclaré Wormuth dans son discours de lundi.

« Je ne suggère pas que nous télétravaillions en temps de guerre. Ne vous méprenez pas sur moi », a-t-elle déclaré. Elle ne suggère pas non plus le modèle britannique de l’armée régimentaire, où un soldat reste dans une unité pendant toute sa carrière.

Cependant, Wormuth a partagé quelques idées sur ce à quoi pourraient ressembler les changements possibles.

« Faut-il restructurer la force pour réduire [permanent change of station] passe-t-il à tous les cinq ans au lieu de tous les trois ans ? Devrions-nous modifier les délais de carrière des officiers et les critères de promotion pour donner plus de flexibilité pour élargir les affectations tout en garantissant que nous sélectionnons toujours les bons officiers pour le commandement ? elle a demandé.

D’autres idées avancées par Wormuth comprenaient l’augmentation des options de transferts de spécialités professionnelles militaires au sein de l’armée afin de faciliter la poursuite d’un nouveau cheminement de carrière sans quitter le service et la recherche de moyens de mieux faire correspondre la compensation financière avec les responsabilités, les qualifications et le rendement au travail plutôt que de la baser strictement. sur le rang et le temps passé dans la classe.

« Ici, je n’ai pas les réponses », a déclaré Wormuth, soulignant que bon nombre de ces changements seraient complexes et nécessiteraient des ressources supplémentaires et la coopération du Congrès. « Mais si l’armée n’explore pas sérieusement ces questions rapidement, je crains que dans 10 à 15 ans, nous puissions voir nos problèmes de recrutement s’aggraver et nos taux de rétention historiquement élevés commencer à chuter, mettant ainsi en danger la viabilité de la force composée exclusivement de volontaires. , à une époque où notre nation peut le moins se le permettre.

Le style de vie qu’offre l’armée n’a pas beaucoup changé depuis l’invention d’Internet, a-t-elle déclaré.

« Nous nous attendons toujours à ce que nos soldats déménagent tous les deux ou trois ans, arrachant les enfants des écoles et des amis et bouleversant les aspirations des conjoints qui souhaitent faire leur propre carrière.

« Nous continuons de compter sur nos conjoints et partenaires en tant que main-d’œuvre militaire non rémunérée de facto, disponible pour organiser les déménagements PCS et diriger des groupes de préparation des familles de soldats, mais souvent au détriment du travail à l’extérieur du foyer et des revenus qui en découlent. » dit-elle.

Depuis des années, certains se demandent s’il est nécessaire pour les familles des militaires de déménager autant, car un certain nombre de problèmes auxquels elles sont confrontées sont imputables au déménagement. Bien que de nombreuses familles de militaires parviennent à prospérer dans le processus de déménagement, celui-ci amène souvent difficultés à trouver un logement abordableabordable et de bonne qualité garde d’enfants et emplois pour les conjoints.

Les responsables du Pentagone ont discuté des défis liés aux mouvements militaires fréquents, qui sont coûteux à la fois pour le Département de la Défense et famillesà différents moments au fil des années.

L’examen le plus récent des déménagements de PCS figure dans un rapport de juin du Réseau consultatif des familles des militaires, dans lequel une enquête de 2023 a révélé que les déménagements fréquents de PCS peuvent rendre les familles vulnérables à diverses difficultés.

Le rapport de 109 pages de l’organisation se demande si la modification des fréquents déplacements entre les bases – que les responsables militaires soutiennent comme nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles et pourvoir les emplois vides – pourrait avoir un impact sur les problèmes récurrents liés à la stabilité financière, tels que le chômage des conjoints des militaires, et d’autres préoccupations telles que l’éducation des enfants.

Lors d’un panel sur les soins de santé à la conférence de l’AUSA, un membre d’une famille a posé des questions sur la fréquence des déménagements et sur la meilleure manière pour les familles de bénéficier d’une continuité de soins de santé lorsqu’elles déménagent tous les un à trois ans. En outre, les prestataires médicaux militaires sont également transférés toutes les quelques années.

Le lieutenant-général Mary Krueger Izaguirre, chirurgien général de l’armée, a déclaré que la question se pose également au sein du personnel médical du service concernant le processus de réflexion lors de la prise de décision concernant le déplacement des personnes.

« Est-il logique que vous déménagiez, ou est-il logique que nous vous apportions une certaine stabilité ? » dit-elle.

Les soldats devraient avoir des conversations honnêtes avec leurs dirigeants pour savoir s’il existe un moyen de prendre une décision appropriée à la fois pour la mission de l’Armée et pour leurs familles, a-t-elle déclaré.

Izaguirre a partagé qu’il y a quelques années, elle avait eu une conversation avec le chirurgien général de l’époque sur la stabilisation de sa propre famille en raison des besoins de santé de son fils aîné.

Elle a occupé ce poste pendant quelques années, a-t-elle déclaré, et c’est la raison pour laquelle elle est là où elle est aujourd’hui.