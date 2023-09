Est-il temps de changer de carrière ? – Villes jumelles

Planifier un changement de carrière peut être délicat. Changez de vitesse trop rapidement et vous risquez de laisser derrière vous quelque chose que vous auriez pu réussir. Mais attendez trop longtemps et vous risquez de rater une fenêtre d’opportunité. Ou pire : vous pourriez adopter une attitude négative basée sur le fait que vous n’aimez pas votre travail.

Et puis se pose la question de savoir pourquoi vous changeriez de carrière. Certains le font pour quelque chose de moins – comme moins de déplacements, d’heures supplémentaires ou de responsabilités – tandis que d’autres recherchent quelque chose de plus, comme plus d’argent, de prestige ou d’opportunités. Il se peut que vous n’ayez pas d’autre choix que de changer, surtout si votre domaine actuel est en déclin ou si vous avez perdu votre capacité à faire le travail.

Si vous envisagez un changement de carrière, le timing n’est qu’une des pièces du puzzle que vous devrez mettre en place. Vous réfléchirez également à la nouvelle voie à suivre, à la manière de trouver de nouveaux collègues et de nouvelles relations et à l’opportunité d’acquérir une formation ou de l’expérience pour ne pas avoir à recommencer depuis le début.

Changer de carrière est le sujet de ma série du Deuxième dimanche cette année, avec une chronique chaque mois consacrée à une étape ou un aspect particulier du processus. En plus des sujets ci-dessus, j’aborderai également les bases de la recherche d’emploi telles que les entretiens et les curriculum vitae pour les personnes en changement de carrière.

Nous commençons le mois prochain par l’essentiel : élaborer un plan pour votre changement de carrière et le décomposer en étapes concrètes.

En attendant, si un changement de carrière vous préoccupe, voici quelques questions à considérer.

• 1. Pourquoi souhaitez-vous changer de carrière ? Demandez-vous si vous voulez quitter quelque chose, si vous voulez essayer quelque chose de nouveau, ou s’il s’agit vraiment de quelque chose d’autre qui se passe dans votre vie.

• 2. Que souhaitez-vous que votre nouvelle carrière vous apporte ? Il peut s’agir d’expériences, de connaissances, de prestige, de rémunération ou autre chose. Plus votre réponse est détaillée, plus vous disposerez d’informations pour identifier les choix appropriés.

• 3. Combien de temps souhaitez-vous rester dans votre nouvelle carrière ? Cela est important car vous investirez différemment pour un parcours de carrière à long terme que pour un parcours qui ne peut s’étendre que sur quelques années jusqu’à la retraite. Vos réponses vous aideront à équilibrer les questions de formation, d’acceptation d’un emploi de débutant, de déménagement et d’autres choix auxquels vous pourriez être confronté.

• 4. Qu’avez-vous pensé jusqu’à présent ? Que vous flirtiez avec une idée depuis des années ou que vous ayez récemment découvert une carrière fascinante, écrivez tout. Si vous n’avez pas encore d’idées, ignorez cette question pour le moment.

• 5. Quels sont vos obstacles ? Physique, mental, émotionnel, géographique, financier, éducatif – notez tout ce qui, selon vous, pourrait vous retenir, afin de pouvoir examiner la situation avec un œil plus critique. Vous constaterez peut-être que vos obstacles peuvent être résolus grâce à un dépannage ciblé. Ou, mieux encore, vous constaterez peut-être que certains de vos obstacles sont en fait des hypothèses qui vous ont retenu sans justification.

• 6. Quelles compétences ou talents souhaitez-vous utiliser ? Identifier les tâches que vous appréciez actuellement peut fournir des indices importants sur des choix de carrière agréables.

• 7. Êtes-vous disposé/capable de vous recycler ? Tous les changements de carrière n’exigent pas une nouvelle formation, mais c’est souvent la clé pour accéder à un niveau supérieur dans le nouveau poste. Connaître vos limites sur ce point vous aidera dans votre prise de décision.

• 8. Souhaitez-vous déménager ? Cela ne se présentera peut-être même pas dans ce monde d’opportunités à distance, mais connaître vos préférences vous aidera à évaluer les options.

• 9. Êtes-vous disposé/capable de gagner moins ? Il est important de connaître vos chiffres, mais il est tout aussi important de ne pas les laisser diriger la discussion, du moins au début. Une fois que vous en savez plus sur les différentes carrières, vous pouvez y ajouter le budget et les objectifs de votre famille.

• 10. Quelle est votre urgence pour ce changement ? Si vous devez agir immédiatement, il est logique de commencer à un niveau inférieur ou dans un rôle intérimaire. Mais si vous disposez d’un délai plus long, un réseautage ou une formation accrus pourrait conduire à davantage d’options pour votre prochain poste.

• 11. Êtes-vous prêt à démarrer le processus ? C’est peut-être la question la plus critique de toutes. Même si vous ne pouvez pas répondre aux autres questions, si votre réponse est oui pour démarrer le processus, vous pourrez travailler sur les autres au fur et à mesure qu’elles se présenteront.

Ouf. Prenez le temps de répondre à ces questions, notamment en discutant avec ceux qui vous connaissent le mieux. Revenez ensuite dans un mois et nous commencerons avec un calendrier pour vous aider à planifier l’approche d’un nouveau cheminement de carrière.

Amy Lindgren possède un cabinet de conseil en carrière à St. Paul. Elle peut être contactée à [email protected].