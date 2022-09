Est-il temps d’acheter bas sur le quarterback Justin Fields ? – Section locale de Shaw

Les Bears de Chicago ont peut-être une fiche de 1-1, mais le quart-arrière Justin Fields a connu un début de saison décevant.

Fields n’a tenté que 11 passes lors de la défaite 27-10 de la semaine dernière contre les Packers de Green Bay. Pendant deux semaines, Fields est 15 sur 28 pour 191 verges pour accompagner deux touchés et deux interceptions. Il a ajouté 48 verges au sol et un touché en 19 tentatives.

Mais cela ouvre-t-il une opportunité aux parieurs d’acheter bas sur le talentueux quart-arrière de deuxième année? Si tel est le cas, les cotes du joueur de Fields à Césars Sportsbook se sont ajustés un peu avant le match de cette semaine contre les Texans de Houston.

Verges de passe

Césars Sportsbook, le partenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports, a établi un over/under de 176,5 verges par la passe pour Fields lors de la rencontre de dimanche avec les Texans. Le plus est au prix de -103, tandis que le moins a une valeur de -133. À titre de comparaison, le quart-arrière des Texans Davis Mills a un accessoire de 214,5 verges par la passe.

Il n’est pas surprenant que Fields ait un total inférieur à celui du quart-arrière adverse, car les Bears sont une équipe en tête. Pourtant, son clip a chuté d’où il était dans chacun des deux premiers matchs.

Lors du premier match contre les 49ers de San Francisco, Fields avait un total d’avant-match de 198,5 verges par la passe avant de terminer avec 121 verges. Fields avait un plus/moins de 196,5 verges le week-end dernier dans un match qu’il a enregistré 70 verges dans les airs.

Alors, ce plongeon de 20 verges incite-t-il les parieurs à soutenir Fields ce week-end?

Tentatives de réussite

On a beaucoup parlé de la façon dont Fields n’a tenté que 11 passes contre les Packers. Il a actuellement un plus/moins de 25,5 tentatives avant la semaine 3, avec le plus de jus à -121 et le moins à -113.

Avant le premier match, Fields a un over / under de 28,5 tentatives de passes avant de lancer 17 passes contre les 49ers. L’accessoire de Fields a été réglé de la même manière avant le match de la semaine dernière, mais a depuis beaucoup baissé.

Fields a tenté au moins 26 passes à six reprises l’an dernier, dont un match contre les Vikings du Minnesota où il a lancé le ballon 39 fois.

Achèvements

Fields n’a que 15 achèvements sur l’année, mais son accessoire pour ce jeu correspondrait essentiellement à cela. Il a un plus / moins de 15,5 réussites au Caesars Sportsbook, et le plus est en fait au prix de -120 tandis que le moins arrive à -106.

Avant le match 1, je recommandais de parier sous 17,5 achèvements pour les champs. Ce match joué dans une mousson a certainement aidé, mais Fields n’a jamais menacé cette marque après s’être connecté sur seulement huit de ses passes.

Fields a complété 16 passes ou plus en six sorties différentes au cours de sa campagne recrue.