Est-il sûr de naviguer à nouveau ? Oui, disent les fans qui naviguent à nouveau

Flambées, refus de port, voyageurs bloqués à bord. Les navires de croisière ont dominé l’actualité au début de 2020 pour toutes les mauvaises raisons. Certaines personnes ont prédit que l’industrie ne s’en remettrait jamais. Mais les fans de croisière disent : c’est de l’histoire ancienne. “Si nous avions le choix, nous vivrions sur le bateau de croisière pour le reste de nos vies”, a déclaré le Singapourien Peter Lim. Ces problèmes de 2020 ne sont “pas préoccupants”, a-t-il déclaré. “Nous sommes tous vaccinés [and] prendre et respecter les protocoles de santé personnels.” Lim a déclaré qu’il avait “perdu le compte” du nombre de croisières que lui et sa femme avaient effectuées et qu’il avait déjà prévu trois croisières jusqu’en 2023. Il aime “se réveiller dans un pays différent le lendemain”, ainsi que l’excellent service client et les avantages de fidélité que lui offrent les croisières. Lim a déclaré qu’il n’avait pas été influencé par les informations de la semaine dernière sur une épidémie de Covid-19 à bord du Coral Princessun bateau de croisière qui fait le tour de l’Australie. La semaine dernière, quatre navires de croisière sur 12 surveillée par la Nouvelle-Galles du Sud, l’Australie avait des cas de Covid-19 à bord, selon le site Web du gouvernement. Le Coral Princess a été classé dans la catégorie “Tier 3” – le niveau de risque le plus élevé – indiquant que plus de 10% des passagers sont positifs ou que le navire est incapable de maintenir les services essentiels. Conformément à Réglementation australienne, les passagers dont le test est positif à bord des navires de croisière doivent s’isoler pendant au moins cinq jours. Mais c’est loin d’être “piégé” à bord, comme certains médias l’ont suggéré, a déclaré Lim. Ceux qui n’étaient pas infectés ont été “autorisés par les autorités sanitaires locales à profiter des horaires et des programmes”, a-t-il déclaré.

Ne plus se préoccuper de Covid

Près de deux voyageurs sur trois déclarent ils ne sont plus concernés par le Covid-19 en croisière, selon une enquête menée auprès de 4 200 clients de la compagnie d’assurance voyage Squaremouth. La société a déclaré qu’il s’agissait d’un “changement complet” par rapport au début de cette année, lorsque 63% de ses clients ont déclaré que Covid-19 était leur plus grande préoccupation liée aux croisières. Désormais, les personnes interrogées se disent plus préoccupées par la météo et les perturbations des compagnies aériennes, selon l’enquête publiée en octobre.

Les ports d’escale populaires, comme les Bahamas, abandonnent les exigences de Covid telles que l’obligation pour les croisiéristes d’être vaccinés pour débarquer. Daniel Piraino / Eyeem | Oeil | Getty Images

L'”enquête auprès des membres 2022″ publiée par Cruiseline.com et l’application de réservation Shipmate a montré que 91 % des répondants prévoyaient de faire une croisière d’ici 2023. Les voyageurs de loisirs réguliers sont également ouverts à la croisière à nouveau, selon un nouveau rapport d’Arrivia. Le fournisseur de fidélité de voyage, qui gère des programmes pour American Express, Bank of America et USAA, a déclaré que 75% des membres ont indiqué leur intention de partir en croisière au cours des deux prochaines années. La pandémie n’a pas non plus fait fuir les nouvelles recrues. Le ressortissant indien Neel Banerjee a déclaré qu’il n’avait “aucun scrupule” à naviguer ce mois-ci avec sa famille sur le Spectrum of the Seas de Royal Caribbean – sa toute première croisière. Il a dit qu’il se sentait en sécurité et que sa famille portait des masques dans les zones surpeuplées. Il pourrait repartir en croisière dès l’année prochaine, a-t-il déclaré.

Une “explosion des réservations”

Lorsque les compagnies de croisières ont commencé à abandonner les exigences de vaccination et de test en août, l’industrie a connu “une explosion des réservations”, selon Patrick Scholes, directeur général de l’hébergement et des loisirs chez Truist Securities. Il a déclaré à “Power Lunch” de CNBC en septembre que cela était particulièrement vrai pour les croisières de luxe. Norwegian Cruise Line “a de loin la plus grande exposition au luxe et au luxe super haut de gamme … cette composante des dépenses de consommation dans les voyages fait exploser les dépenses du marché de masse”, a-t-il déclaré.

L’Autorité du tourisme de la Grenade a déclaré que 202 croisières devaient visiter l’île au cours de la saison à venir, ce qui représente une augmentation de 11 % par rapport à l’année précédant la pandémie. Michaela Urbain / Eyeem | Oeil | Getty Images

Lorsque les réservations ont été ouvertes pour le Norwegian Prima, une nouvelle classe de navires pour Norwegian Cruise Line, cela a conduit à la “meilleure journée et semaine de réservation dans les 55 ans d’histoire de notre entreprise”, a déclaré Braydon Holland, directeur principal de Norwegian, à CNBC. Stefanie Schmudde, vice-présidente des produits et des opérations chez l’opérateur de voyages de luxe Abercrombie & Kent, a déclaré que la popularité croissante des croisières d’expédition avait pris les conseillers en voyages par surprise.

L’opérateur de voyages de luxe Abercrombie & Kent a déclaré qu’il était sur la bonne voie pour connaître une “année record” dans les croisières d’expédition. Source : Abercrombie & Kent

La “croisière d’expédition” est un sous-ensemble de la croisière qui implique des navires plus petits, des destinations éloignées et des discussions avec des spécialistes à bord, tels que des biologistes marins et des astronautes, a déclaré Schmudde. “Les croisières d’expédition représentent un pourcentage plus élevé de nos réservations qu’à n’importe quel moment des 60 ans d’histoire d’A&K”, a-t-elle déclaré. “Non seulement la demande dépasse les niveaux d’avant la pandémie, mais dans de nombreux cas, les dépenses moyennes le sont également.”

Reprise d’ici 2027