Est-il sécuritaire de voyager en ce moment? Dois-je annuler ? Suivez ces 4 étapes

« À ce stade de la pandémie, nous avons tellement appris sur ce virus et sur la façon de nous empêcher de transmettre l’infection aux autres – et de contracter l’infection », a déclaré Stephen Kissler, chercheur à la Harvard TH Chan School of Public Health, dans une discussion en ligne le 9 décembre avec l’émission de radio publique « Le Monde ».

Il a dit qu’il y a un « différence majeure au regard du risque de gravité » entre « une personne vaccinée et boostée qui a une infection et une personne qui a une infection qui n’a jamais été vaccinée ».

« Si vous êtes vacciné et boosté, et vous faites attention lorsque vous vous rendez dans des lieux de rassemblement comme les aéroports pour vous assurer que vous portez continuellement votre masque, tout devrait bien se passer », a déclaré le Dr Anthony Fauci, le meilleur expert américain en maladies infectieuses. le 19 décembre à l’émission « Meet the Press » de NBC . »

« Les tests rapides offrent la meilleure protection que nous ayons contre les propagé de maladie », a déclaré Kissler. « Je commence à penser de plus en plus à [vaccinations] à titre préventif contre les maladies et les maladies graves – et les tests à titre préventif contre la propagation. »

« La partie la plus risquée du voyage en avion est le temps avant et après les vols, pas pendant les vols », a-t-il déclaré. « L’attente dans un terminal avant l’embarquement est un moment et un environnement vulnérables à la propagation du virus. »

« Compte tenu du nombre de nouveaux cas signalés quotidiennement, des personnes infectées se trouvent dans les aéroports et montent dans les avions », a déclaré Sheldon H. Jacobson, professeur d’informatique à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign qui étudie la santé publique et la sécurité aérienne.

« Vous êtes le plus susceptible d’être infecté en faisant la queue à la sécurité de l’aéroport ou en attendant une voiture de location », a déclaré Kissler. « Gardez votre masque [while aboard] l’avion bien sûr, mais … soyez très vigilant sur le masquage tout au long du processus. »

Aux États-Unis, les masques KN95 sont beaucoup plus faciles à trouver car les hôpitaux et les établissements de santé ne peuvent utiliser que des masques N95, selon Smart Air, bien que « cela ne signifie pas que les masques KN95 sont inférieurs ».

« Les compagnies aériennes fournissant de tels couvre-visages à chaque dépliant seraient un moyen efficace », a déclaré Jacobson. « J’ajouterais des lignes de bus et des trains inter-États – comme Amtrak – à ce groupe. »

Pour une protection supplémentaire, le Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis recommandent de porter deux masques: un masque jetable dessous et un masque en tissu dessus. Les porteurs de masques jetables à trois épaisseurs peuvent également mettre en œuvre le « technique du nœud et du repli, ce qui implique de nouer les boucles d’oreille près du masque et de rentrer l’excès de matériau pour un ajustement plus sûr.

Enfin, gardez le cap pendant le voyage.

« La vaccination, les tests de haute qualité et les masques faciaux de haute qualité … forment chacun une couche de protection », a déclaré Jacobson. « Toute faiblesse dans une ou plusieurs des couches affaiblit la sécurité d’une personne et d’une communauté, et renforce efficacement le virus. »