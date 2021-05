Est-il sécuritaire de voyager cet été ou cet automne? Voici ce que disent les experts

Pour certains voyageurs à la maison qui aspirent à des vacances, la question n’est pas de savoir s’il faut réserver des vacances cette année, mais quand. L’enthousiasme pour les voyages est à son plus haut niveau en un an, avec 87% des voyageurs américains qui devraient faire un voyage cet été, selon une enquête menée la semaine dernière par la société d’études de marché du voyage Destination Analysts. Mais l’été est-il le meilleur moment pour voyager cette année, ou est-il prudent d’attendre? Les professionnels de la santé présentent plusieurs scénarios sur la façon dont le reste de 2021 pourrait se dérouler.

1. Un été de faibles taux d’infection

La Dre Sharon Nachman, chef de la division des maladies infectieuses pédiatriques à l’hôpital pour enfants de Stony Brook, a déclaré qu’elle s’attendait à avoir des taux d’infection plus faibles cet été que l’hiver. «Lorsque j’ajoute l’idée que les enfants de 12 ans et plus auront également accès aux vaccins cet été, le risque pour les familles continuera à baisser, permettant plus d’activités et avec un risque moindre … pour tous», a-t-elle déclaré. La Dre Anne Rimoin, professeur d’épidémiologie à la UCLA Fielding School of Public Health, a déclaré qu’elle pensait qu’il y avait « une réelle chance à un été avec des taux de maladie beaucoup plus faibles, mais cela signifie que nous devons tous nous rassembler et faire notre part « en se faisant vacciner, en portant des masques, en prenant des distances sociales et en pratiquant l’hygiène des mains.

Les vaccinations sont importantes pour un voyage d’été en toute sécurité, a déclaré le Dr Anne Rimoin de la UCLA Fielding School of Public Health, bien qu’elle ait noté qu’elles ne sont « aucune garantie » contre l’infection. Images Tetra / TGI | Images Tetra | Getty Images

Quant à savoir si voyager est sûr cet été, elle a dit que cela dépend de deux facteurs: les vaccinations et les variantes. « Tout dépend du nombre de vaccins que nous recevons dans les armes », a déclaré Rimoin. « Les variantes sont plus contagieuses, donc… celles qui ne sont pas vaccinées sont plus facilement infectées. »

2. Un bon été et un «automne doux»

L’ancien commissaire de la Food and Drug Administration, Scott Gottlieb, a déclaré à la « Squawk Box » de CNBC en avril qu’il s’attend à ce que les taux d’infection soient « vraiment bas » aux États-Unis cet été, ce qui entraînera probablement « une chute relativement légère ». Après cela, les choses peuvent changer, a-t-il déclaré.

Nous allons devoir faire les choses différemment à l’approche de l’hiver. Scott Gottlieb Ancien commissaire de la FDA

« Je pense que nous devrions penser à la fin de l’hiver », a-t-il déclaré. « Je pense que la mortalité et la maladie globales de Covid, espérons-le, seront diminuées, mais il y a une chance que cela recommence à se propager. » Gottlieb a déclaré que Covid-19 « fera la transition cette année … d’une souche plus pandémique à une souche saisonnière ». Ceci, cependant, pourrait changer si des variantes qui peuvent «percer» une immunité ou des vaccins antérieurs se développaient, bien qu’il ait noté que «pour le moment, nous ne voyons pas cela à l’horizon».

« Je ne pense pas que nous allons organiser des fêtes de fin d’année dans l’arrière-salle d’un restaurant bondé le 20 décembre », a-t-il déclaré. « Je pense que nous allons devoir faire les choses différemment à l’approche de l’hiver. » « Mais je pense que ce sera de toute façon une réalité dans la vie pendant un certain nombre d’années », a déclaré Gottlieb.

3. Poussées et flambées

Le Dr Charles Bailey, directeur médical de la prévention des infections à l’hôpital Providence St. Joseph et à l’hôpital Providence Mission, ne considère pas cet été comme une période sûre pour voyager avant le retour des infections à l’automne, car il s’attend à ce que les éclosions se poursuivent tout au long de l’année. Il a déclaré qu’il prévoyait que la majorité des États-Unis continueraient sur la voie de la normalité, tandis que les régions connaissent des «poussées épisodiques de maladies – des« points chauds »locaux et régionaux – de l’activité de Covid pendant le reste de 2021 et jusqu’au début de 2022». Mark Cameron, épidémiologiste et professeur agrégé à la faculté de médecine de la Case Western Reserve University, ne voit pas non plus l’été comme une «fenêtre d’opportunité pour des voyages parfaitement sûrs en soi» en raison des inquiétudes concernant les poussées de l’été dernier et la possibilité de éclosions. Il a comparé l’état actuel de la pandémie à « regarder le tic et le tic d’un pendule d’horloge irrégulier. » « La pandémie pourrait se terminer avec une circulation imprévisible du virus, avec de nouvelles variantes provoquant des flambées ou des épidémies sur une base semi-régulière, en particulier lorsque la disponibilité des vaccins est faible ou l’hésitation à la vaccination est élevée, un peu comme la grippe actuellement », a déclaré Cameron. « Le moment où nous sommes – avec les taux de vaccination, la propagation des variantes et la fatigue de Covid-19 en concurrence les uns avec les autres – est d’une importance cruciale pour mettre un terme à ce virus et à son penchant croissant pour échapper à nos efforts d’éradication », a-t-il déclaré.

4. La possibilité d’une autre vague estivale

William Haseltine, ancien professeur à la Harvard Medical School et auteur de « Variants! The Shape-Shifting Challenge of COVID-19 », a déclaré qu’il y a un risque d’une nouvelle vague estivale, et voyager pendant l’été ne fera qu’exacerber le problème. « Plus les gens choisissent de voyager pour échapper au stress et à la fatigue pandémiques très réels, plus nous risquons une nouvelle vague de cas cet été », a-t-il déclaré.

On s’attend à ce que Covid-19 finisse par devenir une maladie saisonnière, mais on ne sait pas quand cela se produira. Marko Klaric / EyeEm | EyeEm | Getty Images

Haseltine a déclaré que de nombreuses personnes espèrent que le temps chaud d’été entraînera une diminution des cas de Covid, en raison de la saisonnalité d’autres coronavirus et virus de la grippe. Mais il s’avère que ce virus est « beaucoup moins saisonnier que beaucoup ne le pensaient », a-t-il déclaré. « Si vous regardez en arrière en 2020 et au début de 2021, vous verrez qu’il y a eu des poussées automnales et hivernales, comme on pouvait s’y attendre, mais il y a aussi eu des poussées printanières et des poussées estivales. » Alors que le virus qui cause Covid-19 devrait devenir saisonnier à un moment donné, l’Organisation météorologique mondiale des Nations Unies Souligné dans un rapport qu ‘ »il n’y a aucune preuve » que cette année sera différente de 2020.

