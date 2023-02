Est-il sécuritaire de voyager au Mexique? Ce qu’il faut savoir avant les vacances de printemps.

Alors que la planification des vacances de printemps se réchauffe, les incidents de violence au Mexique continuent de faire la une des journaux, laissant les voyageurs se demander si une destination toujours populaire est sûre à visiter. Une vague de gros titres récents a proclamé que le département d’État américain mettait en garde contre une visite au Mexique avant la saison des vacances chargée. Alors que le département a mis en place des avertissements «ne voyagez pas» pour six États, un représentant a déclaré au Washington Post qu’il n’a pas mis à jour ses avertissements aux voyageurs pour le Mexique depuis octobre.

L’ambassade et les consulats des États-Unis au Mexique ont cependant émis une poignée d’alertes de sécurité depuis janvier pour Ciudad Juárez et plusieurs villes des États de Sinaloa et de Quintana Roo. Reuters a rapporté qu’un avion d’Aeromexico avait été touché par des coups de feu début janvier ; l’aéroport de Culiacán a fermé en raison des violences qui ont suivi l’arrestation du trafiquant présumé de fentanyl Ovidio Guzmán, fils de Joaquín « El Chapo » Guzmán.

“À la lumière des incidents de sécurité largement médiatisés dans les destinations touristiques populaires, n’oubliez pas que toutes les destinations présentent un certain niveau de risque”, note une alerte du 23 janvier sur les conflits de taxis à Cancún. “Les crimes violents – tels que les homicides, les enlèvements, les détournements de voiture et les vols qualifiés – sont répandus et courants au Mexique.”

Un défenseur public californien est décédé en janvier dans un complexe de Basse-Californie dans ce que les autorités locales ont qualifié de chute du troisième étage de l’hôtel. Sa famille a remis en question cette décision, a rapporté le registre du comté d’Orange, soulignant l’analyse de l’autopsie qui a montré des blessures incompatibles avec une chute.

Les États-Unis, bien sûr, ont leurs propres problèmes de violence ; les fusillades de masse ont été en moyenne plus d’une par jour en 2023 et les homicides ont atteint leur plus haut niveau depuis des décennies au cours des dernières années. D’autres pays, dont le Canada, l’Allemagne et l’Australie, avertissent régulièrement leurs citoyens des crimes commis avec des armes à feu lorsqu’ils voyagent aux États-Unis.