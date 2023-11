Est-il sécuritaire de visiter Paris et d’autres villes en ce moment ?

Par Barry Neild et Xiaofei Xu, CNN

(CNN) — Alors que des manifestations violentes et enflammées secouent Paris et d’autres villes de France à la suite de la fusillade mortelle par la police d’un adolescent, bon nombre des millions de personnes qui prévoient de s’y rendre cet été se demanderont s’il est sécuritaire de poursuivre leur voyage.

Le chaos, les destructions et les affrontements ont conduit à l’imposition de couvre-feux dans certaines villes autour de la capitale. Les services de bus et de tramway ont été confrontés à des perturbations avec une fermeture à l’échelle nationale ordonnée à 21 heures le 30 juin, avant une nouvelle nuit de violence généralisée.

Alors que la haute saison touristique démarre – encore stimulée par le début des deux semaines du Tour de France cycliste – l’événement sportif le plus regardé au monde – voici quelques réponses aux questions que les visiteurs peuvent se poser.

Que se passe-t-il en France en ce moment ?

Des violences ont éclaté plusieurs nuits de suite dans certaines grandes villes françaises après la mort d’une adolescente d’origine algérienne nommée Nahel Merzouk. abattu par la police — un incident filmé.

Les affrontements entre policiers et manifestants ont commencé dans la nuit du 27 juin à Nanterre, en banlieue parisienne, où Merzouk a été abattu, et se sont depuis étendus à d’autres quartiers de la capitale et à plusieurs autres villes.

La police a déclaré qu’au moins 2 000 personnes, dont de nombreux mineurs, avaient été arrêtées au cours des nuits de troubles qui ont suivi. La mort de Merzouk semble être devenue un point d’éclair pour la colère contre les inégalités raciales en France et les allégations de discrimination policière.

Des bâtiments, des véhicules et des débris ont été incendiés pendant les troubles. Le président français Emmanuel Macron a tenu des pourparlers de crise, craignant que le pays ne connaisse une répétition des violences de 2005 qui ont conduit à l’état d’urgence.

Plus de 45 000 policiers et gendarmes étaient déployés dimanche soir pour tenter de contenir les troubles. Les autorités ont déclaré que seulement 157 personnes avaient été arrêtées et que la situation semblait plus calme.

Quelles villes sont concernées ?

Les manifestations ont commencé à Nanterre, une banlieue de la zone métropolitaine du nord-ouest de Paris. Par la suite, des manifestations ont eu lieu dans d’autres quartiers de la capitale : Bezons, Gennevilliers, Garges-lès-Gonesse, Asnières-sur-Seine, Montreuil, Neuilly-sur-Marne, Clamart et Meudon.

Plus loin, Trappes, Clergé, Guyancourt et Vigneux-sur-Seine ont également été touchées.

Ceux-ci se trouvent tous au-delà du périphérique « Périphique » qui encercle les « arrondissements » du centre de Paris, où se trouvent la plupart des principales attractions touristiques et hébergements.

Ailleurs en France, la police Elite RAID a également été déployée dans les principales villes touristiques de Marseille et de Bordeaux, dans le sud, ainsi que dans les villes du nord de Lille – un arrêt du train Eurostar en provenance de Londres – et de Roubaix.

Et les couvre-feux ?

Des couvre-feux limités ont été imposés dans deux villes proches de Paris, au centre de certaines des pires violences.

À Clamart, un couvre-feu de 21 heures à 6 heures a été mis en place jeudi et devrait se poursuivre dans la nuit jusqu’au 3 juillet. Des restrictions de 23 heures à 6 heures seront en place à Neuilly-sur-Marne.

Comment les transports ont-ils été affectés ?

Les réseaux de transport ont été gravement touchés. Vendredi, la France a ordonné la fermeture de tous les services de bus et de tramway dans tout le pays avant 21 heures.

Cette mesure, annoncée par le ministère de l’Intérieur, intervient au lendemain de la suspension de certains services dans et autour de Paris, conséquence directe des violences, dont certains ont ciblé les infrastructures de transport.

A Clamart, une des villes les plus touchées, un tramway a été incendié. Plusieurs bus ont été incendiés à Aubervilliers, en banlieue parisienne.

Vendredi, certains services de bus ont été perturbés à Paris mais le métro fonctionnait normalement.

La gare de Nanterre-Préfecture a été fermée.

À Lille, les bus et tramways ont été fermés jeudi après 20 heures. Vendredi, dans la journée, les services fonctionnaient plus ou moins normalement, avec quelques déviations en place.

À Marseille, dans le sud du pays, les transports publics devaient s’arrêter à 19 heures.

Il n’y a eu aucune interruption du service Eurostar reliant Londres, Lille et Paris à la suite des manifestations. Les trains interurbains français ne sont pas non plus concernés.

On ne sait pas s’il y aura d’autres fermetures ou perturbations si les manifestations se poursuivent dans les prochains jours et il est conseillé à ceux qui les utilisent de consulter les sites Web pour obtenir des mises à jour avant de voyager.

Est-il sécuritaire de visiter ?

Même si la mort de l’adolescent et l’indignation qui a suivi ont provoqué une onde de choc à travers la France, une grande partie de la vie continue normalement. Les quartiers centraux de Paris, qui abritent le musée d’art du Louvre et la Tour Eiffel, ont été presque totalement épargnés. De même les zones rurales et côtières qui accueillent de nombreux visiteurs.

Cela dit, on ne sait pas encore exactement combien de temps les manifestations vont se poursuivre ni quelles mesures supplémentaires le gouvernement français adoptera pour tenter d’y répondre.

Des avis aux voyageurs émanant de plusieurs pays mettent en garde contre les manifestations et exhortent les gens à surveiller l’actualité et à s’enregistrer auprès des voyagistes ; aucun n’a déconseillé complètement de voyager en France.

Le Département d’État américain a publié un alerte de sécurité le 29 juin couvrant la France qui a souligné les violentes retombées de la fusillade de l’adolescent et a averti ses citoyens d’éviter les points chauds.

“Ces manifestations, ainsi que les protestations spontanées, devraient se poursuivre et pourraient devenir violentes”, a-t-il ajouté.

« Les citoyens américains devraient éviter les rassemblements de masse et les zones d’activité policière importante, car ils peuvent devenir violents et provoquer des affrontements.

« Certaines villes imposent des couvre-feux. Comme toujours, c’est une bonne pratique d’informer vos amis ou votre famille de votre localisation. Notez que les transports en commun sont touchés.

Il a suggéré de surveiller les médias France24, RFI et Le localpour les mises à jour.

Un avis américain de « niveau 2 » émis en octobre 2022 par le Département d’État reste en vigueur, exhortant les voyageurs à « faire preuve d’une prudence accrue en France en raison du terrorisme et des troubles civils ».

Le ministère chinois des Affaires étrangères a averti dimanche ses citoyens en France de rester vigilants, affirmant qu’un bus transportant un groupe de touristes chinois dans la ville méridionale de Marseille avait eu ses vitres brisées, entraînant de nombreux blessés légers.

Le consulat général de Chine à Marseille a déposé une plainte officielle et a exhorté les autorités françaises à assurer la sécurité des citoyens et des biens chinois au milieu des troubles.

Le ministère n’a pas précisé quand l’incident a eu lieu ni combien de personnes ont été blessées. Depuis, tous les touristes du groupe ont quitté la France.

Le ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth a également émis des avertissements, mais a souligné que la plupart des visites en France se sont déroulées sans incident.

« Les manifestations pourraient entraîner des perturbations de la circulation routière ou cibler les voitures garées dans les zones où se déroulent les manifestations. » c’est dit sur son site internet.

“Vous devez surveiller les médias, éviter les manifestations, vérifier les derniers conseils des opérateurs lorsque vous voyagez et suivre les conseils des autorités.”

Il conseille ensuite aux voyageurs de souscrire une assurance et note : « Environ 17 millions de ressortissants britanniques visitent la France chaque année. La plupart des visites se déroulent sans problème.

Le-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., une société Warner Bros. Discovery. Tous droits réservés.