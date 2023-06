Est-il sécuritaire d’avoir un feu en camping au Canada? Ce qu’il faut savoir

La prochaine saison estivale signifie que beaucoup se tourneront vers les terrains de camping pour une escapade au Canada, mais les incendies de forêt pourraient menacer certains plans et mettre certaines traditions en attente.

Les incendies de forêt ont commencé plus tôt cette année, obligeant des milliers de personnes à évacuer des communautés en Colombie-Britannique, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Nouvelle-Écosse.

Au 2 juin, la majeure partie de la Colombie-Britannique et de l’Alberta et une partie des Territoires du Nord-Ouest étaient exposées à des risques d’incendie élevés à extrêmes, selon une carte de Ressources naturelles Canada. La plupart de l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard font l’objet d’avertissements similaires qui découlent d’un risque modéré à élevé d’incendies.

Alors que les équipes de pompiers combattent les flammes, essayant de sauver les régions de la dégradation, elles implorent le public de rester vigilant et de ne pas aggraver le problème.

Avec des conditions sèches conduisant à des interdictions de feu de camp à travers le pays, certains peuvent se demander ce qu’ils sont encore autorisés à apporter dans un terrain de camping et quelles sont les alternatives au feu de camp traditionnel.

« Vous ne pouvez vraiment jamais remplacer cela (un feu de camp) », a déclaré Kevin Callan, guide et auteur canadien expérimenté en milieu sauvage, à CTVNews.ca dans une interview vendredi. « J’adore l’idée d’un feu de camp et c’est dans notre élément. Les êtres humains ont toujours été attirés par le feu pour une raison quelconque, car cela nous a apporté du réconfort et de la nourriture. »

QUELQUES ALTERNATIVES AUX FLAMMES RÉELLES

Partout au Canada, les campeurs ont l’habitude de profiter de l’air enfumé en faisant griller des guimauves et en racontant des histoires, mais pendant une interdiction de feu, dit Callan, s’en tenir à cette tradition peut entraîner une lourde amende.

Ces amendes varient, les parcs nationaux et provinciaux émettant parfois leurs propres interdictions pour se conformer aux conditions.

Pour Parcs Canada, le non-respect peut entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 25 000 $.

« Rappelez-vous toujours que s’il y a une interdiction de feu, vous ne pouvez pas faire de feu », a déclaré Callan. « Vous regardez ce à quoi les gens sont confrontés en ce moment, avec des incendies, et les gens se font encore accuser en sortant et en faisant un feu de camp. »

Au lieu de cela, Callan encourage les campeurs à être créatifs et à trouver différentes façons d’imiter l’expérience de s’asseoir autour d’un feu.

« J’ai ces fausses lanternes à bougies LED et (je les ai) mises dans le foyer et j’ai prétendu que c’était un feu et j’ai chanté des chansons et mangé des guimauves crues », a déclaré Callan.

Une autre option consiste à enfiler des lumières autour du bois, lit un blog de Parcs Ontario, recommandant d’ajouter du papier de soie coloré dans la fosse pour imiter les flammes.

ÉQUIPEMENT DE CUISINE À FAIBLE RISQUE

Certains campeurs expérimentés utilisent des feux pour réchauffer des repas ou cuire des aliments crus, mais même les petits feux ne sont pas autorisés pendant une interdiction de feu car les flammes nues sont dangereuses dans des conditions de forêt sèche.

Certains réchauds de camping sont toujours autorisés sur les sites, mais les campeurs doivent faire leurs recherches avant de faire leurs valises.

Un terrain de camping vide et un flanc de montagne brûlé sont montrés à Waterton Lakes, en Alberta, le mercredi 20 septembre 2017. (LA PRESSE CANADIENNE/Jeff McIntosh)

« Que vous soyez dans l’arrière-pays ou dans l’avant-pays (camping en voiture), il doit s’agir d’un poêle spécifique, il ne peut pas s’agir d’un barbecue au charbon de bois », a déclaré Callan. « C’est une flamme nue. Il doit donc s’agir d’un brûleur à gaz quelconque. Et vous devez pouvoir l’éteindre avec une valve. C’est ce qui définit un poêle. »

Parcs Canada a créé une liste sur son site Web des articles autorisés pendant les interdictions de faire des feux. Dans les parcs nationaux, les réchauds au gaz ou au propane, les radiateurs catalytiques ou infrarouges et les lanternes au propane ou au gaz sont autorisés.

En règle générale, des bougies peuvent être brûlées dans les parcs nationaux pendant une interdiction de feu, mais ces règles peuvent varier selon les zones.

Dans les parcs provinciaux de l’Ontario, les chandelles font partie des articles interdits lors d’une interdiction .

Les articles non autorisés dans les parcs nationaux pendant une interdiction comprennent les briquettes de charbon de bois, les friteuses à dinde, les torches tiki et les poêles à bois extérieurs, y compris les abris de cuisine.

Selon Callan, les poêles à bâtons, actionnés par une personne qui alimente un feu avec de petits morceaux de bois, sont également interdits.

« Tout le monde pense: » Eh bien, vous pouvez apporter cela parce que c’est un incendie maîtrisé « », a déclaré Callan. « Ce n’est pas le cas. C’est sur la liste des » vous ne pouvez pas utiliser ça. « »

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Après des années de camping et de plein air, Callan dit qu’il a vu sa juste part d’erreurs d’incendie. L’un des plus courants est de laisser un feu brûler, en supposant qu’il finira par s’éteindre.

« Juste lors du dernier voyage auquel j’ai participé, ce charmant couple – très gentil – c’était une vague de chaleur, très chaude, et ils pagayaient loin du site, et je vais sur leur site et le feu continuait », a déclaré Callan. . « Ils viennent de partir, et juste au-dessus, il y avait un panneau disant : ‘S’il vous plaît, éteignez votre feu.' »

Callan a déclaré que c’était une erreur typique.

L’une des leçons les plus importantes que Callan a apprises est de ne jamais laisser un feu sans surveillance, car si une étincelle est soufflée, cela pourrait déclencher un incendie beaucoup plus important.

« J’ai entendu des histoires à ce sujet et des gens coincés sur des îles avec un incendie de forêt parce qu’ils ont commencé », a-t-il déclaré.

Callan recommande une méthode qui, selon lui, garantit qu’un feu de camp ne se rallumera pas.

« Lorsque vous éteignez le feu, mettez de l’eau, remuez-la, puis remettez de l’eau, remuez-la et assurez-vous qu’il n’y a pas de fumée qui se dégage des braises », a-t-il déclaré. « Remuer cette cendre est vraiment bien parce qu’elle la met aussi en bas. »

Lorsque des incendies sont allumés sur n’importe quel élément en plus des roches dures et du sable, ils peuvent brûler sous le sol, c’est pourquoi les interdictions de feu sont toujours en place parfois après la pluie.

« Il faut beaucoup de temps pour que les bois soient mouillés. Les gens pensent qu’un seul orage le fera, et ce ne sera pas le cas », a déclaré Callan. « Un incendie va en fait descendre sous la terre et brûler les racines, et personne ne saura même qu’il est allumé. Donc, ces choses sont vraiment désagréables, et vous avez besoin d’une très bonne averse de pluie pendant longtemps pour les éteindre. »

QUE FAIRE SI VOUS VOYEZ DE LA FUMÉE OU DU FEU

Environ 40 % des incendies de forêt sont causés par l’activité humaine, indique le site Web du gouvernement de la Colombie-Britannique, mais il y a des moments où des causes naturelles comme la foudre peuvent déclencher un incendie de forêt.

Callan dit que si les gens campent et qu’ils voient de la fumée pendant une interdiction de feu, ou s’ils voient plus de fumée que ce qui serait causé par un feu de camp, ils devraient partir dès qu’ils le peuvent.

« Rappelez-vous toujours que même s’il est éloigné, ce feu de forêt peut se propager très rapidement », a-t-il déclaré. « Et si vous êtes dans des zones montagneuses, le feu va monter très rapidement en montée, par opposition à la descente. »

Callan dit d’essayer de ne pas paniquer en cas d’incendie de forêt et d’enlever tous les vêtements fabriqués à partir de matériaux synthétiques (comme le nylon), car s’ils deviennent chauds, ils peuvent fondre sur la peau. Il a dit que le coton et la laine sont des options plus sûres.

Alors que beaucoup de gens penseront à tenir le tissu jusqu’à leur bouche et leur nez pour bloquer la fumée, Callan dit qu’ils ne devraient jamais l’humidifier avec de l’eau en premier, « parce que si vous l’humidifiez, cela créera de la vapeur, et cela apportera vos poumons. »

Si un incendie de forêt se dirige vers vous, Callan dit que les équipes de secours viendront vous aider s’ils savent que vous êtes là.

« Cela semble terrifiant, mais assurez-vous de dire à tout le monde où vous êtes, (parce que) s’il y a un incendie dans la région, en particulier dans un parc, ils vont vous chercher. »