Est-il sain de boire du café tous les jours ?

Pour beaucoup d’entre nous, une tasse de café le matin est un rituel important. Que vous preniez le vôtre noir, que vous préfériez une infusion froide ou que vous aimiez siroter un café au lait, le café marque le début de votre journée, chaque jour. Et vous vous demandez peut-être à quel point cette partie de votre routine quotidienne est saine. Lorraine Kearney, RD, CDN et PDG de Nutrition de la ville de New Yorknous a donné un aperçu expert de la consommation quotidienne de café et de ses impacts sur la santé.

Les bienfaits du café pour la santé

Quelle que soit la manière dont il est infusé, le café est extrait de grains de café torréfiés et moulus. Il contient quelques nutriments comme le magnésium, avec les polyphénols et la caféine.

Pendant des années, le café a été considéré comme un cancérigène possible. Mais maintenant, de nombreuses études et experts ont associé ses bienfaits potentiels pour la santé. “Le café est riche en antioxydants, un stimulant naturel qui peut améliorer les fonctions cognitives, la concentration et la vigilance”, a déclaré Kearney. Elle a ajouté que quelques études ont suggéré que la consommation régulière de café pourrait être liée à un risque réduit de certains cancers, de la maladie de Parkinson et de la maladie d’Alzheimer.

Guido Mieth//Getty Images

Les risques du café pour la santé

La caféine, un stimulant, est la principale préoccupation en matière de café. “La teneur en caféine du café peut varier en fonction de facteurs tels que le type de grains de café, la méthode d’infusion et la taille de la portion”, a déclaré Kearney, ajoutant qu’une tasse standard peut contenir entre 95 et 200 mg de caféine.

Le FDA cite 400 mg de caféine par jour “comme une quantité qui n’est généralement pas associée à des effets négatifs dangereux”. Mais son impact peut varier d’une personne à l’autre et dépend de sa sensibilité à la caféine et de la rapidité avec laquelle elle peut la métaboliser.

Kearney a déclaré qu’une consommation élevée de café pourrait entraîner de l’anxiété, des problèmes digestifs, des tremblements musculaires, des maux de tête, une dépendance à la caféine et une interférence avec l’absorption du calcium. Et un excès de caféine peut augmenter la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Elle recommande aux personnes souffrant de problèmes médicaux tels que des problèmes cardiaques, des reflux acides ou des troubles anxieux de limiter ou d’éviter le café. Il est conseillé aux femmes enceintes de limiter leur consommation de caféine à 200 mg par jour.

La caféine peut aussi avoir des conséquences fatales. La FDA estime qu’une consommation rapide d’environ 1 200 mg de caféine peut entraîner des effets toxiques tels que des convulsions. En 2023, Panera Bread a été poursuivie en justice lorsqu’un étudiant souffrant d’une maladie cardiaque est décédé après avoir bu sa limonade chargée de caféine.

Alors, est-il sain de boire du café tous les jours ?

Qu’il soit « sain » ou non de boire du café tous les jours dépend en fin de compte de votre santé individuelle et de la quantité que vous buvez. “Cela varie en fonction de la tolérance d’un individu à la caféine, de sa sensibilité à ses effets et de la vitesse à laquelle il la métabolise, mais la plupart des gens peuvent la consommer en toute sécurité”, a déclaré Kearney.

Pour une option faible en calories, elle recommande le café noir avec un minimum de sucre, de crème ou d’arômes.