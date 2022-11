“Est-il pour de vrai?” : Warnock frappe Walker dans une nouvelle publicité, mais laisse les autres parler

Peut-être même plus que des mots, les expressions faciales transmettent ce que la campagne Warnock veut que les Géorgiens pensent de M. Walker les représentant au Sénat. Ils soupirent, ferment les yeux, secouent la tête et regardent la bouche ouverte. Ce qui n’est pas dit dans l’annonce, c’est la perspective que si M. Walker est élu, les Géorgiens pourraient subir pendant six ans des moments viraux malheureux de leur sénateur.

Le porte-parole de M. Walker, Will Kiley, a rejeté l’annonce de Warnock comme une distraction et a déclaré que le sénateur “ne se soucie que de servir aveuglément Joe Biden”.

Bien sûr, il ne manque pas de sénateurs américains qui ont fait ou dit des choses que leurs électeurs regrettent. Ce n’est même pas nécessairement de la mauvaise politique. Dans le Wisconsin, les démocrates ont choisi de ne pas se concentrer sur une longue liste de déclarations défiant la réalité du sénateur Ron Johnson lors de sa campagne de réélection cette année. (Cela n’a pas fonctionné. M. Johnson, un républicain, a gagné.)

Mais le pari ici pour M. Warnock est que les Géorgiens, ou du moins suffisamment pour faire une différence lors du second tour des élections la semaine prochaine, décideront qu’ils ne souhaitent pas envoyer une usine de mèmes à Washington. Reste à savoir si cela l’emporte sur les désirs partisans inhérents.