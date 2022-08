Est-il possible de faire trop d’exercice ?

Les signes les plus fiables que vous faites trop d’exercice proviennent de vos sentiments subjectifs de bien-être, a déclaré le Dr Dieffenbach. Si vous êtes soudainement fatigué tout le temps, ou si des entraînements qui semblaient faciles vous paraissent difficiles, ou si vos performances ont chuté de manière inattendue (par exemple, vos temps de course ralentissent sans explication ou votre marche quotidienne prend plus de temps que d’habitude), cela pourrait être il est temps de ralentir et de se reposer, a déclaré le Dr Dieffenbach. D’autres signes classiques de surentraînement incluent des troubles du sommeil, une sensation d’épuisement et une incapacité à secouer les rhumes mineurs et autres infections respiratoires. “Parfois, vous devez reculer pour aller de l’avant”, a déclaré le Dr Dieffenbach.

Si vous constatez que vous devez vous forcer à faire des exercices que vous aimiez auparavant ou si vous vous sentez coupable de ne pas faire suffisamment d’exercice, ce sont d’autres signes que vous en avez trop fait. Cela est particulièrement vrai si les sentiments persistent pendant plus de quelques jours, a déclaré le Dr Dieffenbach. (Bien sûr, ceux-ci peuvent également être des signes d’autres problèmes de santé, comme la dépression, il est donc important de garder cela à l’esprit également.)

D’un autre côté, si vous constatez que votre amour de l’exercice devient de plus en plus une obsession malsaine, c’est aussi une chose à laquelle il faut faire attention, a déclaré Attila Szabo, un psychologue de la santé qui étudie la dépendance à l’exercice à l’Université Eotvos Lorand de Budapest. Une dépendance à l’exercice peut survenir lorsqu’une personne se sent obligée de faire de l’activité physique, même si elle souffre ou est blessée. Il n’y a pas un nombre spécifique d’heures d’exercice par semaine qui serait en corrélation avec une dépendance à l’exercice, a révélé l’une des études du Dr Szabo de 2019, mais “cela devient problématique quand cela nuit à d’autres aspects de la vie”, a-t-il déclaré. Si vous avez fait passer l’exercice avant vos relations, votre travail et tout le reste, a ajouté le Dr Szabo, c’est un signe que c’est devenu trop.

L’un des collègues du Dr Szabo, Mark Griffiths, psychologue à l’Université de Nottingham Trent en Grande-Bretagne, a élaboré six critères que les prestataires de soins de santé doivent utiliser lors du dépistage des patients pour la dépendance à l’exercice :

1. L’exercice est la chose la plus importante dans ma vie. 2. Des conflits ont surgi entre moi et ma famille et/ou mon partenaire au sujet de la quantité d’exercice que je fais. 3. J’utilise l’exercice comme moyen de changer mon humeur (par exemple, pour faire le buzz, pour m’évader, etc.). 4. Au fil du temps, j’ai augmenté la quantité d’exercices que je fais chaque jour. 5. Si je dois manquer une séance d’exercice, je me sens morose et irritable. 6. Si je diminue la quantité d’exercice que je fais, puis que je recommence, je finis toujours par faire de l’exercice aussi souvent qu’avant.

Pour être classée comme une dépendance, une personne devrait répondre aux six critères, et c’est rare, a déclaré le Dr Griffiths. Mais beaucoup de gens font des exercices problématiques qui n’atteignent pas tout à fait le niveau d’une dépendance, a-t-il ajouté. Par exemple, quelqu’un qui va au travail et fonctionne normalement, mais qui rentre ensuite à la maison et néglige sa famille pour pouvoir aller au gymnase et faire de l’exercice — c’est toujours un problème.

Ce qui nous amène à la réponse ultime à notre question : oui, il est possible de faire trop d’exercice. Et tu sauras que tu le fais quand il décompose votre corps, vous rend malade ou blessé ou affecte négativement le reste de votre vie. Quand cela cesse de vous faire sentir bien et d’enrichir votre vie, il est temps de réduire votre consommation.

Christie Aschwanden est une écrivaine basée dans l’ouest du Colorado et l’auteur de “Good to Go: What the Athlete in All of Us Can Learn from the Strange Science of Recovery”.