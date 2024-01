Est-il possible de faire parcourir votre carte via Apple Pay ?

DENVER (KDVR) – L’écrémage des cartes est un problème aux États-Unis. On estime que l’écrémage coûte aux institutions financières et aux consommateurs plus d’un milliard de dollars chaque année, selon le Bureau fédéral d’enquête.

Mais c’est aussi un problème connu à Denver, où des écrémeurs de cartes actifs ont été repérés dans toute la zone métropolitaine.





Un suspect de récupérateur de carte bancaire filmé dans le comté de Douglas



Mais les dispositifs frauduleux ne sont pas infaillibles.

L’écrémage de carte transfère les données via une puce mémoire

L’écrémage de carte se produit lorsqu’un escroc transfère un appareil sur des terminaux de point de vente comme des guichets automatiques ou des pompes à essence pour voler les informations de carte de quelqu’un.

La façon dont cela fonctionne est qu’un criminel insère un faux capuchon de lecteur de carte sur le lecteur de carte réel. Cet appareil dispose d’une puce mémoire pour stocker vos données.

Lorsque quelqu’un insère sa carte dans un lecteur de carte, l’appareil scanne la bande magnétique de votre carte. Il transfère les informations sans fil au fraudeur, selon le Département de police de Denver. Habituellement, une petite caméra est installée qui vous regarde saisir votre code PIN, ce qui leur donne accès à votre compte bancaire.

Les criminels utilisent ces données pour créer de fausses cartes de débit ou de crédit afin de voler les comptes des victimes, a déclaré le FBI. Parfois, ces informations sont même vendues sur le dark web.

En matière de paiement sans contact, ce n’est pas aussi simple.

Apple Pay crypte les données de la carte

Apple Pay offre une couche de protection supplémentaire. Selon Pommeles données sur Apple Pay sont cryptées pour éviter la fraude.

Lorsque vous postulez à Apple Pay, votre appareil reçoit un numéro de compte crypté qui ne peut être déverrouillé que par votre banque – Apple n’a même pas accès à votre numéro de carte réel.

Lorsque vous payez quelque chose avec Apple Pay, ce n’est pas avec votre numéro de carte, mais avec un code crypté lié uniquement à votre appareil.

Bien que le survol de carte ne fonctionne qu’en faisant glisser les données de la bande magnétique de votre carte, il existe d’autres moyens de voler les informations de la carte.

Acheteur, méfiez-vous : la police met en garde contre une arnaque aux écoutes de cartes



Apple Pay prend une mesure supplémentaire en cryptant les données afin que les informations réelles de votre carte ne figurent même pas dans votre iCloud.

Cela étant dit, de nombreuses stations-service n’autorisent pas le paiement sans contact, mais il existe d’autres moyens d’éviter le vol de carte.

Comment repérer un dispositif d’écrémage ?

Avant de mettre votre carte dans un lecteur, le FBI indique qu’il existe des moyens simples et efficaces de protéger vos informations.

Inspectez le lecteur et recherchez toute pièce desserrée ou dommage. Des rayures ou des dommages sur le ruban adhésif peuvent également indiquer qu’il a été altéré.

Secouez légèrement l’écumeur et il se détache, informez-en un employé.

Couvrez le clavier d’une main pour bloquer les caméras cachées

Pour être très prudent, payez en espèces

Escroqueries par écrémage de carte de crédit : qu’est-ce que c’est et comment éviter d’en être victime



La police d’Aurora et de Greeley a mis en garde contre d’autres dispositifs d’écrémage plus difficiles à détecter. Ces appareils plus récents ne peuvent pas être détectés de l’extérieur.

Même si les criminels font preuve de créativité et qu’il peut être presque impossible de protéger pleinement les informations de votre carte, il existe des moyens de réduire vos risques de détournement de carte.