Est-il légal de fumer de l’herbe à la maison ? Les lois britanniques sur le cannabis expliquées

La consommation de CANNABIS est un sujet très controversé dans le monde entier – mais quelles sont les règles au Royaume-Uni ?

Ici, nous expliquons les lois entourant le tabagisme, et s’il est acceptable de le faire dans votre propre maison…

Est-il légal pour les gens de fumer du cannabis si c’est dans leur propre maison ?

Simplement, non.

Le cannabis, également connu sous le nom de marijuana ou d’herbe, est classé comme une drogue de classe B.

Il appartient à la même catégorie que la kétamine et l’amphétamine.

Ce n’est pas parce que quelqu’un utilise la drogue dans ses propres locaux qu’elle est légale.

Et l’odeur piquante et légèrement florale de quelqu’un qui fume du cannabis est souvent difficile à dissimuler et la plupart des gens ne voudront pas que la puanteur s’infiltre dans leurs jardins ou leurs maisons.

Bien que des médecins spécialistes aient été autorisés à prescrire de l’huile de cannabis le 1er novembre 2019, les cliniciens affirment que la perspective de légaliser la marijuana à fumer est peu probable.

Comment le cannabis est-il classé et quelles sont les sanctions ?

À l’heure actuelle, il s’agit d’une classe B, avec des exceptions très limitées.

Vous pouvez obtenir jusqu’à deux ans de prison pour possession de cannabis.

Mais la peine pour possession pourrait aller jusqu’à cinq ans de prison s’il est décidé qu’il y avait une intention de fournir

Si vous avez moins de 18 ans, la police est autorisée à dire à vos parents, tuteurs ou gardiens que vous avez été pris en possession de drogue.

La police peut émettre un avertissement ou une amende immédiate de 90 £ si vous êtes trouvé avec du cannabis.

Si j’appelle la police, mes voisins découvriront-ils que c’est moi qui les ai tamponnés ?

Non. La police ne révélera jamais l’identité d’un appelant et votre voisin ne sera pas informé qu’une plainte émane d’un voisin.

Une porte-parole de la police a déclaré que les agents pourraient également utiliser des informations pour indiquer où ils vont patrouiller.

Ensuite, si les agents sentaient eux-mêmes le cannabis, ils pourraient frapper à la porte et enquêter de cette façon.

La punition qui en résulte pour l’utilisateur dépend de nombreuses variables différentes, y compris la quantité de cannabis que le fumeur est en possession et s’il a déjà été pris avec.

Si vous êtes pris avec la drogue, les flics peuvent infliger une amende sur place si vous avez moins d’une once.

Le cannabis reste illégal à posséder, cultiver, distribuer ou vendre au Royaume-Uni, selon le Home Office.

Se faire prendre avec du cannabis est passible d’un maximum de cinq ans de prison, d’une amende illimitée, ou des deux.

Tout en étant reconnu coupable d’avoir produit et fourni de la drogue de classe B, il encourt jusqu’à 14 ans de prison, une amende illimitée, ou les deux.

La police peut émettre un avertissement ou une amende sur place si vous êtes pris avec une petite quantité – généralement moins d’une once – si elle est réputée pour un usage personnel.

Et si vous préveniez le propriétaire de mon voisin ?

Oui, si vous connaissez le propriétaire de votre voisin, vous pouvez le lui dire.

Cependant, il n’y aurait aucune garantie que leur propriétaire ne leur dira pas que c’est vous qui en avez parlé.

Dans ce cas, il vaut mieux appeler la police à la place.

Où est-il légal de fumer de l’herbe ?

Il existe un certain nombre de pays où vous pouvez fumer de l’herbe sans avoir d’ennuis.

Canada, certaines parties des États-Unis et dans la limite de taille au Mexique, tout va bien.

Le Belize, la Jamaïque et l’Argentine sont également d’accord avec l’utilisation de la drogue.

L’Uruguay, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, le Portugal, l’Espagne et l’Australie ont tous dépénalisé la possession de cannabis.

L’herbe a été légalisée pour un usage personnel dans un certain nombre de pays, dont la Norvège, les Pays-Bas et le Portugal, qui ont dépénalisé l’usage de toutes les drogues en 2001.

Récemment, il est également devenu légal pour un usage médical et récréatif dans une grande partie des États-Unis, la Californie étant l’État le plus récent à l’autoriser à des fins récréatives.

En 2018, le Canada a légalisé le cannabis à des fins récréatives, seul le deuxième pays à le faire.

Les militants ont souligné les bienfaits potentiels du cannabis pour la santé, mais uniquement lorsqu’il est consommé avec modération.

Le médicament a été suggéré pour réduire les symptômes chez les patients qui souffrent de convulsions et de douleurs chroniques.

En Australie, à Porto Rico, en Pologne, en République tchèque, au Canada, en Turquie, en Croatie et en Macédoine, il est légal à des fins médicales.

Les Libéraux-démocrates sont devenus le premier grand parti politique britannique à soutenir la légalisation du cannabis en mars 2016.

Le 21 juillet 2021, il a été révélé que le Royaume-Uni était le marché le plus actif d’Europe pour les accords d’investissement dans les startups du cannabis.

Le rapport a affirmé qu’il y avait eu une « vague d’intérêt » après que la Financial Conduct Authority ait autorisé les sociétés de cannabis britanniques et étrangères à s’inscrire à la Bourse de Londres.

Comment savoir si une ferme de cannabis se trouve dans votre rue ?

La première chose que vous remarquerez est l’odeur. Si la maison n’est pas bien isolée, vous sentirez une odeur de cannabis en passant devant la maison.

Si la maison a ses rideaux fermés toute la journée et toute la nuit ou si les fenêtres sont couvertes, cela signifie qu’il pourrait y avoir une ferme à l’intérieur. Habituellement, les agriculteurs utilisaient la lumière artificielle pour faire pousser leurs plantes.

Si vous êtes un propriétaire et constatez que le niveau d’électricité est exorbitant, alors vos locataires pourraient cultiver du cannabis.

Les lumières, les radiateurs et les déshumidificateurs consomment beaucoup d’électricité et les factures peuvent monter en flèche en peu de temps.

De nombreux visiteurs à des heures peu sociables peuvent être un signe révélateur que quelque chose de plus sinistre se passe.