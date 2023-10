Est-il judicieux pour vous de refinancer votre prêt hypothécaire dès maintenant ?

Dans le marché immobilier actuel, le refinancement d’un prêt hypothécaire est une question bien plus compliquée qu’il y a quelques années à peine.

Lorsque les taux hypothécaires étaient historiquement bas en 2020 et 2021, les propriétaires qui refinançaient pouvaient profiter d’un paiement mensuel inférieur, payer des rénovations domiciliaires ou consolider leurs dettes. En fin de compte, cela leur a permis d’économiser beaucoup d’argent.

Maintenant que les taux hypothécaires sont beaucoup plus élevés, cela n’a plus de sens de refinancer pour ces raisons, mais cela pourrait le faire dans certaines circonstances, notamment si vous souhaitez modifier votre type de prêt hypothécaire ou retirer quelqu’un de votre prêt hypothécaire.

Y a-t-il d’autres avantages à se refinancer dans un environnement de taux élevés ? Qu’en sera-t-il lorsque les taux hypothécaires commenceront à baisser au cours des deux prochaines années ? Que vous cherchiez à exploiter la valeur nette de votre maison, à raccourcir la durée de votre prêt immobilier ou à garantir un nouveau taux d’intérêt, voici les éléments à prendre en compte lors du refinancement.

Comment fonctionne le refinancement hypothécaire ?

Lorsque vous refinancez, un nouveau prêt immobilier remplace votre prêt hypothécaire existant. Tout comme pour obtenir un prêt hypothécaire, vous devrez demander un prêt, faire évaluer votre maison et payer les frais de clôture. La principale différence est qu’au lieu d’acheter une nouvelle maison, vous conserverez votre maison actuelle.

Vous disposez de deux options de base lors du refinancement : un refinancement à taux et durée et un refinancement avec retrait d’argent. Un refinancement à taux et durée modifie le taux d’intérêt ou la durée (parfois les deux) d’un prêt hypothécaire existant, et la valeur nette n’est pas retirée de la maison. Avec un refinancement avec retrait d’argent, vous obtenez un nouveau prêt qui vaut plus que ce que vous devez et vous retirez des capitaux propres. La différence vous est versée en espèces.

5 facteurs à considérer avant de refinancer

Lorsque les taux hypothécaires ont atteint des plus bas historiques pendant la pandémie, une ruée de propriétaires a pu refinancer à un taux inférieur. Mais avec des taux moyens actuels bien supérieurs à 7 %, obtenir un nouveau prêt immobilier n’est pas aussi attractif. En août, 90% des emprunteurs ont vu leurs taux d’intérêt augmenter en moyenne de 2,34 % suite au refinancement.

Lorsque vous déterminez si le refinancement est judicieux, demandez-vous s’il contribuera à améliorer votre situation actuelle. Voici cinq facteurs majeurs à considérer :

Taux d’intérêt

Comparez votre taux d’intérêt existant avec les taux actuels. En règle générale, vous devriez refinancer votre prêt hypothécaire si vous pouvez obtenir un taux inférieur d’au moins 1 % à celui dont vous disposez actuellement.

La valeur nette de la maison

Vous devrez également disposer d’une valeur nette suffisante sur votre maison, généralement d’au moins 20 %, pour pouvoir bénéficier d’un refinancement.

Coût du refinancement

Lorsque vous refinancerez, vous n’aurez pas à verser un acompte important, mais vous devrez quand même payer les frais de clôture. Les frais de clôture du refinancement représentent généralement 2 à 6 % du nouveau solde du prêt, il faut donc tenir compte du paiement potentiel de milliers de dollars de frais.

Type d’hypothèque

Décidez si vous souhaitez changer le type d’hypothèque dont vous disposez actuellement grâce au refinancement. Par exemple, vous pouvez avoir un prêt hypothécaire à taux variable mais souhaiter la sécurité d’un prêt hypothécaire à taux fixe. Si vous disposez d’un prêt FHA, vous souhaiterez peut-être passer à un prêt conventionnel pour éliminer le besoin de assurance hypothécaire.

Il est temps que tu vives dans ta maison

Cela peut prendre plusieurs années pour récupérer le coût du refinancement, donc un refi pourrait ne pas avoir de sens si vous envisagez de dire au revoir à votre maison dans les deux ou trois prochaines années.

Quand il est judicieux de refinancer votre prêt hypothécaire

Si votre objectif principal est d’obtenir un taux d’intérêt plus bas, ce n’est pas le meilleur moment pour refinancer. Mais les taux hypothécaires ne seront pas toujours aussi élevés. La plupart des principales prévisions montrent que les taux hypothécaires baisseront lentement en 2024. Bien qu’il soit peu probable que les taux reviennent à leurs plus bas niveaux pandémiques, même une baisse de 0,75 % de votre taux pourrait justifier le refinancement.

Le plus important est de considérer à la fois vos objectifs à court et à long terme, a déclaré Shelby McDaniels de Chase Home Lending. Voici quelques autres raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir – ou avoir besoin – de refinancer :

Vous souhaitez passer d’un ARM à un prêt hypothécaire à taux fixe

Si vous disposez d’un prêt à taux variable sur le point d’augmenter son taux, vous pouvez envisager de le refinancer en un prêt immobilier à taux fixe pour éviter le risque de futures hausses de taux.

Vous souhaitez éliminer l’assurance hypothécaire sur un prêt FHA

Quel que soit le montant de votre mise de fonds, les prêts FHA vous obligent à payer une assurance hypothécaire pour toute la durée de votre prêt immobilier. Une façon de s’en débarrasser est de refinancer un prêt conventionnel une fois que vous disposez de 20 % de capitaux propres dans la propriété.

Vous souhaitez modifier la durée de votre prêt

Le refinancement sur une durée de prêt plus longue (par exemple, d’un prêt hypothécaire de 15 ans à un prêt hypothécaire de 30 ans) peut réduire votre mensualité, même s’il nécessitera de payer des intérêts plus élevés sur la durée du prêt. À l’inverse, raccourcir la durée de votre prêt grâce à un refinancement peut augmenter vos mensualités, mais vous économiserez sur les intérêts à long terme et augmenterez la valeur nette de votre maison plus rapidement.

Vous souhaitez exploiter la valeur nette de votre maison

Vous pouvez utiliser un refinancement par retrait pour tirer parti de la valeur nette que vous avez accumulée dans votre maison et obtenir des liquidités pour vous aider à couvrir une dépense importante. Mais comme un refi de retrait remplace votre taux hypothécaire actuel par un nouveau taux – qui sera probablement plus élevé que celui dont vous disposez actuellement – ​​les prêts sur valeur domiciliaire et les marges de crédit sur valeur domiciliaire, ou HELOC, peuvent être une meilleure option.

Votre cote de crédit s’est améliorée

Votre pointage de crédit est l’un des principaux facteurs permettant de déterminer le taux hypothécaire auquel vous êtes admissible. Si votre pointage de crédit s’est considérablement amélioré depuis que vous avez contracté votre prêt hypothécaire, vous pourriez refinancer votre prêt pour obtenir un taux d’intérêt inférieur à celui que vous avez actuellement, même si cela peut être difficile dans l’environnement de taux actuel.

Vous devez retirer quelqu’un de son hypothèque

Si vous devez retirer le nom d’une personne d’une hypothèque en cas de divorce ou dans d’autres circonstances, le refinancement est la voie la plus courante. Vous demanderez un nouveau prêt immobilier uniquement à votre nom (vous devrez vous qualifier en fonction de votre revenu et de votre cote de crédit uniquement) et utiliserez les fonds pour rembourser l’hypothèque existante.

Quand cela n’a pas de sens de refinancer votre prêt hypothécaire

Indépendamment de l’évolution du marché immobilier, les experts affirment que le refinancement n’est pas une bonne idée dans certaines situations. Si cela ne vous permet pas d’économiser de l’argent à long terme, ou si vous envisagez de déménager bientôt, le refinancement pourrait vous mettre encore plus en retard par rapport à vos objectifs financiers, a déclaré Sean Casterlineprésident de Delta Capital Management.

Vous ne pouvez pas obtenir un taux d’intérêt inférieur

Si votre objectif est d’obtenir un taux d’intérêt plus bas, ce n’est pas le meilleur moment pour refinancer. Vous vous retrouverez probablement avec un taux plus élevé et vous devrez payer des frais de clôture sur votre nouveau prêt hypothécaire. Si vous parvenez à attendre, les taux hypothécaires devraient baisser lentement au cours des deux prochaines années.

Vous envisagez de déménager bientôt

Si vous envisagez de déménager dans les prochaines années, un refinancement ne vous fera probablement pas économiser d’argent. Même si vous parvenez à obtenir un taux d’intérêt inférieur, cela peut prendre des années de paiements inférieurs pour récupérer l’argent que vous avez dépensé en frais de clôture.

Vous avez presque fini de rembourser votre hypothèque

Si vous avez remboursé la majorité de votre prêt hypothécaire, cela vaut la peine de conserver votre prêt hypothécaire existant ou de le refinancer selon une durée de remboursement plus courte pour atteindre vos objectifs. En effet, une fois que vous avez refinancé, vous recommencez avec un nouveau prêt et une nouvelle durée qui peuvent vous coûter beaucoup plus cher en frais d’intérêt.

Avantages Obtenez potentiellement un taux d’intérêt plus bas

Supprimer l’assurance hypothécaire

Tirez profit de la valeur de votre propriété pour financer des rénovations domiciliaires ou consolider des dettes à intérêt élevé.

Prochaines étapes

Si vous avez déterminé que c’est le bon moment pour refinancer, recherchez la meilleure offre. Commencez par déterminer le type de prêt de refinancement dont vous avez besoin pour affiner vos options. Examinez ensuite différents types de banques et de coopératives de crédit. Pour comparer avec précision les taux et les frais de refinancement entre les prêteurs, vous devrez soumettre une demande pour recevoir une estimation de prêt de chacun.

Le refinancement est-il fait pour moi ?

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question. Comme toute décision financière importante, la poursuite d’un refinancement hypothécaire dépend de votre situation financière personnelle et de vos objectifs. Si vous pouvez baisser votre taux, que votre crédit est raisonnablement bon, que votre ménage a un revenu stable et que vous devez encore un montant considérable sur votre prêt hypothécaire, alors un refi vaut la peine d’être exploré. Si vous n’êtes pas sûr, appelez votre prêteur et demandez-lui son avis pour voir si vous pourriez en bénéficier.