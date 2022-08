Est-il interdit de faire du vélo sur le trottoir ? Les lois britanniques sur le vélo expliquées – The Sun

LE VÉLO est un excellent moyen d’explorer et de faire de l’exercice en même temps, mais il existe des lois en place pour protéger les cyclistes, les piétons et les autres usagers de la route.

Voici ce que vous devez savoir sur les règles pour les cyclistes.

Est-il légal de faire du vélo sur le trottoir au Royaume-Uni ?

Le respect du code de la route est d’une importance cruciale pour les automobilistes.

Mais il existe également des règles en place pour les cyclistes et où les vélos peuvent et ne peuvent pas être utilisés.

Il est juste de dire que les règles concernant le cyclisme sur la chaussée sont assez claires.

Selon le code de la route, règle 64 : Vous ne devez PAS rouler sur un trottoir.

Le respect du code de la route est d’une importance cruciale pour les automobilistes, mais il existe également des règles en place pour les cyclistes et les endroits où les vélos peuvent et ne peuvent pas être utilisés. Crédit : Getty

Cependant, il fournit des indications supplémentaires sur la manière de se comporter lorsque des pistes cyclables côtoient des sentiers et des trottoirs dans la règle 62.

Si le trottoir est partagé avec des piétons, les cyclistes doivent “faire attention lorsqu’ils croisent des piétons, en particulier des enfants, des personnes âgées ou handicapées, et leur laisser suffisamment d’espace”.

Les utilisateurs de vélo doivent être prêts à s’arrêter ou à ralentir si nécessaire, et rester du côté qui leur est destiné pour protéger les piétons.

Dois-je porter un casque lorsque je fais du vélo ?

Il n’y a aucune obligation légale pour les cyclistes de tout âge de porter un casque au Royaume-Uni.

Cependant, il est évidemment dangereux de faire du vélo sans casque et le code de la route recommande à tous les cyclistes de porter un casque sûr et bien ajusté.

Ce n’est pas une obligation légale pour les cyclistes de porter un casque au Royaume-Uni, mais c’est fortement recommandé Crédit : Getty

Puis-je faire du vélo sans frein au Royaume-Uni ?

Outre les feux, les freins sont les seules pièces d’équipement dont les cyclistes ont besoin pour être légalement autorisés à rouler sur les routes.

Le règlement de 1983 sur les cycles à pédales (construction et utilisation) indique clairement que chaque vélo à pédales a besoin de deux systèmes de freinage – les vélos sans freins avant ne conviennent donc pas aux routes britanniques.

Les vélos à roues fixes de style olympique, conçus pour les courses de vélodromes, ne sont pas équipés de freins avant.

Ceux-ci peuvent être ralentis et arrêtés avec leur frein arrière à pédale, mais il est illégal de rouler sur les routes à moins d’être également équipés d’un frein avant.

Puis-je utiliser mon téléphone portable en faisant du vélo ?

Bien qu’il soit illégal de conduire un véhicule à moteur tout en utilisant votre téléphone, les vélos ne sont pas des véhicules à moteur, ils sont donc exemptés de cette loi.

Cependant, envoyer des SMS et faire du vélo sont évidemment toujours dangereux, et cela pourrait vous voir arrêté pour une infraction de “ne pas faire attention et ne pas faire attention”.

Puis-je boire et faire du vélo ?

Il est illégal de faire du vélo lorsque vous n’êtes pas en état de le faire en raison de la consommation de boissons ou de drogues.

Cela constitue une infraction au sens de la loi de 1988 sur la circulation routière et comprend les déplacements sur les routes ou autres lieux publics, y compris les trottoirs et les chemins.

Quelles sont les autres lois sur le cyclisme que je devrais connaître ?