JUNETEENTH commémore la fin de l’esclavage aux États-Unis et est régulièrement observé avec des célébrations de la culture afro-américaine.

La date du 19 juin est officiellement devenue un jour férié fédéral après que le président Joe Biden l’a promulguée.

Les fonctionnaires de Juneteenth sont devenus un jour férié fédéral le 17 juin Crédit : AP

Est-il illégal d’enseigner Juneteenth dans les écoles?

Bien que l’enseignement de Juneteenth ne soit pas nécessairement illégal, cinq États républicains ont construit une législation qui interdit l’enseignement sur le racisme structurel.

Les restrictions imposées à l’enseignement de la théorie de la race critique dans le système éducatif américain rendent difficile l’enseignement de l’histoire de Juneteenth.

Au 21e siècle, les étudiants sont exposés à de nombreux points de vue différents, que ce soit en ligne ou hors ligne, ce qui les rend enclins à accepter ce qu’ils lisent.

Les enseignants et les législateurs américains mettent constamment en garde les étudiants contre la lecture de ce qu’ils lisent en ligne, car certains sites Web peuvent être des usines de propagande ou des terrains de recrutement pour les imprudents.

L’enseignement de Juneteenth dans les écoles publiques américaines a gagné le soutien du public Crédit : Getty

Dans le système éducatif américain, les horreurs de l’esclavage et ceux qui y ont participé sont souvent reconnus.

Cependant, tout examen des effets séculaires de l’esclavage se heurte à un recul combatif.

De nombreux dirigeants du GOP et conseils scolaires ont mis la théorie critique de la race dans leur ligne de mire.

Ces oppositions rendent l’enseignement de sujets comme Juneteenth plus difficile à trouver.

Pourtant, malgré les efforts de certains, il existe également un soutien public renouvelé pour l’enseignement de l’histoire des Noirs et du racisme à travers l’exploration de Juneteenth et d’autres expériences et événements.

Cinq États interdisent l’enseignement sur le racisme structurel, qui inclut le thème du Juneteenth Crédit : AP

Des événements tels que les meurtres de George Floyd, Breonna Taylor et d’autres ont entraîné des manifestations à travers le pays et ont suscité un regain d’intérêt pour les droits civiques, la liberté et l’histoire des Noirs aux États-Unis.

Quels États ont interdit l’enseignement du Juneteenth ?

Actuellement, cinq États interdisent l’enseignement sur le racisme structurel, car une législation est en cours dans au moins 15 autres États.

Ces états comprennent :

Idaho

Iowa

Oklahoma

Texas

Tennessee

La loi de l’Oklahoma stipule que les cours ne doivent pas faire ressentir à un individu « de l’inconfort, de la culpabilité, de l’angoisse ou toute autre forme de détresse psychologique en raison de sa race ».

L’Idaho, le Texas, le Tennessee, l’Iowa et l’Oklahoma interdisent l’enseignement de la pensée critique Crédit : AFP

Certains projets de loi à l’échelle de l’État vont jusqu’à interdire l’enseignement sur les structures et les systèmes mêmes qui ont conduit à l’esclavage et les itérations en cours de la façon dont ces structures continuent de se manifester dans les lois sur la police, la redlining, la suppression des électeurs et plus encore.

La loi HB 3979 du Texas interdit aux enseignants des écoles publiques d’obliger les élèves à lire du matériel pédagogique spécifique ou même à se renseigner sur des idées particulières – en particulier l’idée que « l’avènement de l’esclavage a constitué le véritable fondement des États-Unis ».

La loi interdit également aux enseignants d’enseigner même le Projet 1619.

La loi exige également que les enseignants présentent des personnes et des idées spécifiques de l’histoire américaine.

Les législateurs à l’origine du projet de loi de l’Idaho ont déclaré que la théorie critique de la race « essaie de faire en sorte que les enfants se sentent mal » Crédit : Rex

La législation vise également à empêcher les enseignants de discuter de quoi que ce soit dans ces histoires qui pourrait faire allusion au racisme ou à l’esclavage inhérents.

Les législateurs à l’origine du projet de loi de l’Idaho ont déclaré que la théorie critique de la race « essaie de faire en sorte que les enfants se sentent mal ».

Les législateurs du Tennessee ont déclaré que l’enseignement du racisme favorisait la « division » et qu’un projet de loi en instance au Rhode Island interdit d’enseigner l’idée que « les États-Unis d’Amérique sont fondamentalement racistes ou sexistes ».

Quand Juneteenth est-il officiellement devenu un jour férié fédéral?

Le président Biden a officiellement signé la loi le jeudi 17 juin.

Cette décision est intervenue après que les législateurs ont voté pour faire de Juneteenth un jour férié fédéral pour commémorer le jour où les derniers Afro-Américains asservis ont appris qu’ils étaient libres.

Le projet de loi est passé par le Sénat américain, obtenant l’approbation unanime le 15 juin avant d’être adopté par le Congrès.

La Chambre des représentants a ensuite également adopté la loi le lendemain, établissant le 19 juin comme jour férié légal.

Le président Joe Biden a déclaré que la signature de la législation est l’un des plus grands honneurs qu’il aura en tant que président Crédit : Getty

« Les grandes nations n’ignorent pas les moments les plus douloureux. Elles n’ignorent pas ces moments du passé. Elles les embrassent », a déclaré Biden dans ses remarques depuis la salle Est le 17 juin.

Biden l’a qualifié de l’un des plus grands honneurs qu’il aura en tant que président en signant la législation.

« En faisant de Juneteenth une fête fédérale, tous les Américains peuvent ressentir le pouvoir de cette journée et apprendre de notre histoire et célébrer les progrès et lutter contre la distance que nous avons parcourue », a-t-il déclaré.

« Les grandes nations n’ignorent pas les moments les plus douloureux. Ils n’ignorent pas ces moments du passé. Ils les embrassent. Les grandes nations ne s’en vont pas.

Biden a ajouté qu’il y avait encore du travail à faire en tant que nation pour « tenir la promesse d’égalité », ajoutant que l’émancipation des Noirs américains asservis n’était pas la fin de ce travail, mais le début.

« Nous voyons cette agression à partir de lois restrictives, de menaces d’intimidation, de purges d’électeurs et plus encore.

« Une agression qui offense la démocratie même, notre démocratie même. Nous ne pouvons pas nous reposer jusqu’à ce que la promesse d’égalité soit remplie pour chacun d’entre nous dans tous les coins de cette nation. C’est, pour moi, le sens de Juneteenth », a ajouté le président.