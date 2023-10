Est-il éthique pour les influenceurs diététistes de prendre de l’argent pour des publications ? Tout le monde n’est pas d’accord

Comme un radeau de sauvetage dans un océan de désinformation, les prestataires de soins de santé sont apparus sur les plateformes de médias sociaux, corrigeant les mauvaises informations sur la santé et pointant du doigt des recherches crédibles.

Mais à mesure qu’ils ont rejoint la sphère des influenceurs, un sous-ensemble de praticiens — dont un certain nombre de diététistes au Canada — ont adopté le modèle commercial des influenceurs : créer du contenu sponsorisé ou des « partenariats rémunérés » avec des marques et des groupes industriels.

Jusqu’à présent, les collèges de diététistes qui agissent en tant que régulateurs ont largement permis à leurs membres de retirer de l’argent de l’industrie, à condition qu’ils respectent les lignes directrices en matière de publicité.

Mais certains experts affirment que le niveau actuel de surveillance est insuffisant ou soutiennent qu’il n’est pas possible pour un professionnel de la santé agréé d’accepter de l’argent de l’industrie sans se trouver en conflit d’intérêts.

Une récente enquête conjointe par le Washington Post et le journal spécialisé dans la santé The Examination ont révélé qu’un certain nombre de diététistes américains avaient publié des vidéos sur Instagram dans lesquelles ils critiquaient les gros titres remettant en question la sécurité de l’aspartame. Il a été révélé que les diététistes avaient été payés par l’industrie des boissons pour publier ces publications et que, dans certains cas, le paiement n’avait pas été divulgué.

Le même article mettait en lumière les publications rémunérées que certains diététistes canadiens avaient réalisées pour l’Institut canadien du sucre, un groupe industriel à but non lucratif financé par des entreprises privées.

Cependant, l’institut indique sur son site Internet qu’il opère indépendamment de ses bailleurs de fonds et qu’il n’est pas impliqué dans les efforts de marketing de ces entreprises.

CBC News a contacté 11 diététistes canadiens qui publient du contenu sponsorisé sur leurs comptes Instagram, dont deux qui ont été interviewés par le Washington Post, mais aucun n’a accepté une entrevue.

Jessica Penner et Nita Sharda, diététistes et partenaires commerciales basées à Winnipeg, ont refusé une entrevue, mais ont déclaré dans un courriel qu’elles étaient ouvertes aux partenariats de marque qui correspondent à leur objectif de soutenir la nutrition et une relation positive avec la nourriture.

« Notre public sait toujours si quelque chose est offert ou sponsorisé et nous sommes fiers de notre transparence. »

Alison Thompson est bioéthicienne et professeure agrégée à l’Université de Toronto. Elle affirme qu’une meilleure surveillance est nécessaire lorsqu’il s’agit de prestataires de soins de santé agréés qui acceptent de l’argent de l’industrie ou des entreprises pour leurs publications sur les réseaux sociaux. (Steven Southon)

Les professionnels utilisés comme « outil marketing »

Mais la transparence ne suffit pas pour éviter les conflits d’intérêts, affirme Alison Thompson, bioéthicienne qui enseigne l’éthique aux étudiants en pharmacie et en santé publique de l’Université de Toronto.

« Il ne s’agit pas de savoir si vous avez réellement été influencé par ce conflit. C’est la perception d’un conflit d’intérêts qui peut miner la confiance du public dans la profession elle-même », a déclaré Thompson, ajoutant que des études ont montré que la recherche financée par l’industrie finit par avoir un biais positif. .

« Nous savons que l’industrie paie les professionnels de la santé pour qu’ils partagent leurs opinions parce que cela fonctionne. C’est un outil de marketing. »

Thompson affirme que les liens financiers avec l’industrie sont de plus en plus mal vus – comme les médecins ayant des relations avec des sociétés pharmaceutiques – mais que le public est moins conscient de la manière dont cela se produit sur les réseaux sociaux.

Thompson a déclaré qu’une divulgation plus claire est une bonne première étape et qu’elle aimerait voir un registre public dans lequel les praticiens canadiens doivent partager ouvertement toutes leurs relations avec l’industrie.

Réglementations et normes

Au Canada, les diététistes sont supervisés par des organismes de réglementation au niveau provincial.

Les ordres de réglementation de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de l’Ontario ont tous partagé des copies de leurs politiques et d’autres ressources fournies à leurs membres concernant les médias sociaux et la publicité, qui partageaient des principes similaires avec divers degrés de détail.

REGARDER | Les règles pour les diététistes diffèrent à travers le Canada : Les influenceurs canadiens du bien-être et l’éthique du contenu payant Alors que de nombreux professionnels de la santé agréés deviennent des influenceurs sur les réseaux sociaux, certains critiques soulèvent des questions sur l’éthique de la création de contenu payé par des groupes industriels et des entreprises privées.

L’Ordre des diététistes de l’Ontario avertit les diététistes qu’ils devraient « envisager attentivement » l’approbation d’une marque ou d’un produit spécifique.

« Les principes de transparence, d’honnêteté, de pratique fondée sur des données probantes, de jugement professionnel et d’éthique doivent être pris en compte », déclarent les normes et lignes directrices de l’Ontario en matière de médias sociaux.

Le Collège des diététistes de la Colombie-Britannique cite les recommandations de Normes de la publicité Canada concernant la divulgation des partenariats avec des marques, recommandant que les divulgations soient « franches, visibles et sans ambiguïté » — la divulgation doit être faite au début de la vidéo et dans les premières lignes du message.

Le collège recommande d’utiliser des hashtags largement acceptés comme #ad et #sponsored et d’éviter les hashtags qui ne précisent pas si des liens monétaires sont présents. « Il ne suffit pas d’étiqueter simplement la marque », conseillent les lignes directrices de la Colombie-Britannique.

Même si les organismes de réglementation ont le pouvoir de discipliner les membres qui enfreignent leurs normes, les collèges de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et des Prairies ont tous déclaré n’avoir reçu aucune plainte du public concernant les diététistes publiant des publications rémunérées sur les réseaux sociaux.

Joelle Emond est présidente de l’Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec, l’organisme de réglementation des diététistes du Québec. (Sylvain Charest/CBC)

Préserver la confiance, une préoccupation

Quelques plaintes ont atterri au seuil de l’organisme de réglementation du Québec, l’Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec.

Jusqu’à présent, aucune des plaintes n’a donné lieu à des sanctions, a déclaré la présidente Joëlle Emond en entrevue, ajoutant que seule une minorité de diététistes québécois sont sur les réseaux sociaux et qu’un nombre encore plus restreint publie des messages sponsorisés.

Le code d’éthique des diététistes du Québec est actuellement en révision, et Emond dit qu’ils tentent de trouver la meilleure voie à suivre.

« Notre principale préoccupation est la confiance et consiste à préserver la confiance du public envers nos professionnels de la santé et nos diététistes professionnels », a-t-elle déclaré. « Si on perd le lien de confiance, on perd tout. »

Emond a déclaré que même si le public aime que les diététistes soient sur les réseaux sociaux pour fournir des informations crédibles, le public approuve beaucoup moins les partenariats rémunérés.

Parallèlement, elle affirme que les diététistes qui créent du contenu payant affirment que cela leur permet de consacrer du temps au partage d’informations fiables sur des plateformes comme Instagram et TikTok, et que leurs codes de conduite professionnels garantissent que les informations sont fondées sur des preuves et libres de toute influence.

« Mais la question que nous nous posons est la suivante : est-ce suffisant ? » dit Émond.

Timothy Caulfield, qui étudie la désinformation en ligne, affirme qu’il est incroyablement courant que les influenceurs de la santé concluent des partenariats rémunérés, et que tous ne sont pas transparents quant à la réception d’argent pour leurs publications. (Peter Evans/CBC)

« Soyez sceptique »

Les diététistes ne sont pas les seuls à voir leur crédibilité mise à profit par des entreprises privées : les médecins et les physiothérapeutes le font aussi, explique Timothy Caulfield, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit et politique de la santé à l’Université de l’Alberta, qui étudie la désinformation en ligne.

Sur les plateformes regorgeant d’influenceurs du bien-être et de la santé désireux de travailler avec des entreprises de tous bords, il affirme que les prestataires de soins de santé agréés sont particulièrement attrayants pour les annonceurs.

Selon Caulfield, il y a eu une « érosion massive de la confiance » envers les institutions et les professionnels. « Mais les prestataires de soins de santé restent parmi les voix les plus fiables. »

Comme Thompson, Caulfield souhaite voir les organismes de réglementation faire davantage pour imposer des divulgations claires et évidentes de la part de leurs membres. Il ne pense pas qu’il suffit d’ajouter simplement « #ad » à une légende Instagram.

Jusqu’à ce qu’il y ait de meilleures normes, Caulfield a déclaré que les gens devraient supposer que si un produit est commercialisé, il peut y avoir un lien commercial.

« Faites une pause et regardez ces révélations, et si vous voyez qu’il s’agit d’une publicité, soyez sceptique », a-t-il déclaré.