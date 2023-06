Est-il difficile d’installer des bornes de recharge pour véhicules électriques dans les bâtiments résidentiels ?

Lorsque Mathieu Gosbee a quitté sa maison individuelle du centre-ville de Toronto pour s’installer dans un condominium du centre-ville, il a pu emporter tous ses biens sauf un : l’appareil qui recharge sa voiture électrique.

Le développeur de logiciels de 38 ans a acheté son véhicule électrique (VE) Hyundai Kona il y a deux ans et a personnellement installé un chargeur de niveau 2 dans le garage de sa maison pour environ 400 $.

Le conseil de la copropriété a déclaré qu’un seul chargeur coûterait entre 5 000 et 10 000 dollars à installer, ce qui semble assez cher pour Gosbee, mais lui et les autres propriétaires de véhicules électriques de son immeuble sont désespérés.

« Je veux avoir la possibilité de recharger à la maison – c’est en partie la raison pour laquelle j’ai acheté ma voiture en premier lieu », a-t-il déclaré.

S’il est approuvé, il faudra encore un an pour que le chargeur soit installé dans le condo. En attendant, Gosbee doit compter sur des bornes de recharge publiques pour pouvoir aller chercher sa fille à l’école et se déplacer dans la ville.

Mais il n’y a pas beaucoup de stations publiques autour de son condo – et quand il en trouve une, elle est souvent occupée par un autre propriétaire de VE, si elle n’est pas cassée.

« Je ressens vraiment la pression de charger maintenant », a-t-il déclaré.

Mathieu Gosbee, habitant en copropriété, doit actuellement compter sur des chargeurs publics, que l’on trouve souvent dans des endroits comme les épiceries et les centres commerciaux. (Evan Mitsui/CBC)

Le sentiment a été repris dans un récent CBC News Colonne Première personne dans lequel Akiko Hara a écrit sur ses difficultés à charger son véhicule électrique à Vancouver.

Les propriétaires de véhicules électriques comme Gosbee et Hara sont parfois appelés « orphelins de garage », car ils n’ont pas d’allées, de places de stationnement désignées ou d’un accès facile aux options de recharge privées.

Mais les experts disent qu’il existe des moyens de résoudre ce problème.

« Il est tout à fait possible de rattraper les infrastructures de recharge, mais cela demande des efforts », a déclaré Ian Klesmer, porte-parole du Fonds Atmosphérique, qui finance des initiatives visant à réduire les émissions de carbone et autres pollutions.

Une variété d’options

La popularité des véhicules électriques ne cesse de croître au Canada. Selon Statistique Canada 86 032 véhicules électriques sont actuellement en circulation et les nouvelles immatriculations de véhicules zéro émission ont augmenté de 43,2 % d’une année sur l’autre au troisième trimestre de 2022.

Mais l’infrastructure de recharge est à la traîne et a tendance à être concentrée dans les bâtiments les plus récents et les zones les plus riches.

En général, les pays « ont besoin de construire l’infrastructure, comme plus de bornes de recharge … avant que les gens commencent à avoir plus accès à ces voitures », a déclaré Avipsa Roy, professeur adjoint à l’Université de Californie à Irvine, qui analyses l’accessibilité des chargeurs de VE.

Les chargeurs de niveau 1, le type le plus lent, utilisent une prise secteur résidentielle commune de 120 volts – ce que vous utilisez pour recharger votre téléphone. Il faut environ 30 heures pour recharger complètement un véhicule au niveau 1. Klesmer a déclaré que de nombreux propriétaires qui n’utilisent pas leur VE aussi souvent se contentent de se fier à ce type de chargeur.

Les chargeurs publics se trouvent généralement à l’extérieur des centres commerciaux, des théâtres et d’autres espaces publics, et sont généralement installés et gérés par des entreprises privées et parfois financés par le gouvernement.

La plupart des chargeurs publics et privés ont tendance à être des chargeurs de niveau 2, ce qui peut prendre de six à sept heures pour recharger un VE ordinaire ; ils coûtent généralement entre un dollar et 2,50 dollars de l’heure (bien que certains soient également gratuits).

Les chargeurs de niveau 2 peuvent prendre de huit à 12 heures pour recharger un véhicule électrique à 100 %. (Evan Mitsui/CBC)

Les chargeurs de niveau 3, également connus sous le nom de chargeurs rapides CC, sont les plus rapides et peuvent charger un VE de vide à 80 % en 30 à 45 minutes. Ceux-ci coûtent généralement environ 20 $ de l’heure.

Bien qu’il soit moins cher d’installer des chargeurs de niveau 1 dans les parkings, Klesmer a déclaré que ce serait l’option la moins pratique et la moins efficace.

Des programmes incitatifs au service de la transition

Il existe plusieurs façons de résoudre le problème plus large de la tarification résidentielle, a-t-il déclaré, à commencer par les propriétaires et les conseils de copropriété qui profitent des programmes d’incitation gouvernementaux.

La recharge résidentielle « peut certainement être effectuée de manière plus rentable, car il existe des incitations pour aider à la rendre moins chère », a déclaré Klesmer.

Dans la chronique de Hara, elle a noté que les colocataires qui ne possédaient pas de VE résistaient à l’idée de contribuer à l’installation de chargeurs. Le bâtiment de Gosbee a une politique d’acceptation des chargeurs, où seuls ceux qui veulent des chargeurs de VE dans le bâtiment paieraient pour installer un chargeur à leur place.

Klesmer a noté que les immeubles multifamiliaux comme celui de Gosbee peuvent exploiter gouvernement fédéral financement – comme le programme d’infrastructure pour véhicules à émission zéro – pour couvrir jusqu’à la moitié du coût d’installation d’un maximum de 20 chargeurs.

Ce programme ne couvre que les coûts d’installation des bornes de recharge, mais il existe des programmes similaires financés par la province qui sont plus « holistiques », a déclaré Klesmer. Par exemple, le « trois volets » de la Colombie-Britannique Programme de motivation comprend le financement d’une évaluation initiale, du chargeur proprement dit et de l’installation.

« Nous pensons que c’est quelque chose que d’autres gouvernements, et en particulier le gouvernement fédéral, seront bien placés pour reproduire », a déclaré Klesmer.

REGARDER | Pourquoi le Canada et les États-Unis misent gros sur les véhicules électriques : 4 choses à savoir sur la poussée des véhicules électriques | À propos de ça Le Canada et les États-Unis investissent des milliards de dollars pour rendre nos véhicules zéro émission au cours de la prochaine décennie. Cela signifiera plus d’emplois et moins de pollution… mais l’approvisionnement est déjà un gros problème.

Une partie de la transition plus large vers les véhicules électriques consiste à adopter une approche différente pour «faire le plein», explique Rachel Doran, directrice des politiques et de la stratégie chez Clean Energy Canada.

Au lieu de le faire en une seule fois, comme dans une station-service conventionnelle, elle encourage les propriétaires de véhicules électriques à se renseigner sur les différentes options de recharge à proximité et à penser à recharger en fonction de ce dont ils ont besoin à court terme, ce qui pourrait être un demi-réservoir ou moins. .

« Il y a déjà des gens qui utilisent différents types de modèles et de solutions de charge pour que leur VE fonctionne au mieux pour eux. Ce n’est peut-être pas toujours privé [charging] – juste tout ce qui résonne avec eux. »

Les véhicules électriques sont plus nombreux que les points de vente

Même ainsi, il y a des défis. En 2023, le Canada comptait environ 19 véhicules électriques pour chaque chargeur accessible au public, selon le Agence internationale de l’énergie .

Comparez cela à la Corée du Sud, où il y avait environ deux véhicules électriques par chargeur public.

L’infrastructure de recharge « insuffisante », ainsi que la faible demande, étaient l’une des raisons pour lesquelles le Canada s’est classé huitième parmi les 10 principaux marchés de l’automobile dans une préparation pour les véhicules électriques en 2021 analyse .

« Alors que [an EV] a certainement ses avantages, il est logique de se demander pourquoi un consommateur voudrait acheter un véhicule qui demande tant d’efforts pour démarrer », a déclaré Klesmer.

Alors qu’il espère que l’infrastructure suivra le rythme de l’adoption croissante des véhicules électriques, Klesmer a également noté que si plus de bâtiments se ressaisissent en ce qui concerne les bornes de recharge, il y aura moins besoin de bornes publiques.

« Si nous pouvions trouver comment recharger [building-dwellers] à domicile, il serait alors beaucoup plus abordable pour les propriétaires, beaucoup plus pratique de pouvoir recharger à domicile et nécessiterait beaucoup moins d’investissements publics dans la construction d’une infrastructure de recharge publique. »