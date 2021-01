L’ancien président Donald Trump et l’ancienne première dame Melania Trump font une pause en s’adressant à des partisans à Joint Base Andrews avant de monter à bord d’Air Force One pour sa dernière fois en tant que président le 20 janvier 2021. | Pete Marovich / Getty Images

La Constitution ne sait pas du tout si Trump reste vulnérable à la destitution.

Personne ne sait si la Constitution autorise le Sénat à tenir un procès en destitution de l’ancien président Donald Trump, maintenant que Trump n’est plus en fonction.

Pour être sûr, il existe une multitude de connaissances juridiques sur cette question. Et, comme le note un rapport récent du Congressional Research Service non partisan, «la plupart des universitaires qui ont examiné de près la question ont conclu que le Congrès a le pouvoir d’étendre le processus de destitution aux fonctionnaires qui ne sont plus en fonction.

Mais alors que la Constitution mentionne la mise en accusation à six reprises, le texte du document fournit peu de clarté sur la question de savoir si le pouvoir du Sénat de juger un fonctionnaire mis en accusation prend fin lorsque ce fonctionnaire quitte ses fonctions.

La question de savoir si Trump peut toujours être condamné par le Sénat est importante parce que la Constitution permet à un fonctionnaire mis en accusation d’être définitivement disqualifié de ses fonctions. Ainsi, si Trump peut faire face à un procès en destitution, le Sénat pourrait lui interdire de se présenter à nouveau à la présidence en 2024 – ou à toute élection ultérieure.

Et, bien que le poids de la bourse suggère que Trump est toujours vulnérable à la destitution, plusieurs sénateurs républicains se sont déjà accrochés à la position minoritaire – l’opinion selon laquelle les anciens fonctionnaires sont à l’abri de la destitution – comme raison de voter contre la condamnation. Comme l’a dit le sénateur Joni Ernst (R-IA) à propos de la destitution peu de temps avant que Trump ne quitte ses fonctions, «ma question générale est la suivante: pourquoi faisons-nous cela lorsque le président sera absent demain?»

Elle a ajouté qu’elle ne «pense» pas qu’il serait constitutionnel de juger Trump après son départ.

Le sort de Trump, en d’autres termes, pourrait dépendre des réponses à deux questions: si Trump est toujours vulnérable à une procédure de destitution, et si suffisamment de sénateurs affirment qu’il est désormais à l’abri de telles procédures pour empêcher sa condamnation.

Est-il donc constitutionnel de condamner Trump ou non?

J. Michael Luttig, un ancien juge fédéral conservateur, a récemment exposé le dossier constitutionnel contre la condamnation d’anciens fonctionnaires dans le Washington Post.

Le but du pouvoir de destitution, affirme le juge Luttig, est «de démettre de ses fonctions un président ou un autre« fonctionnaire civil »avant qu’il ne puisse nuire davantage à la nation du poste qu’il occupe alors.» Ainsi, une fois qu’un fonctionnaire n’occupe plus son bureau, le cas contre lui devient sans objet – un simple citoyen ne peut pas «nuire davantage à la nation» en utilisant les pouvoirs d’un responsable fédéral.

Pour étayer cet argument, Luttig pointe deux dispositions constitutionnelles. L’un prévoit que le président «sera démis de ses fonctions en cas de mise en accusation et de condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits graves», et un autre prévoit que «le jugement en cas de mise en accusation ne s’étendra pas au-delà de la révocation de ses fonctions. , et la disqualification pour occuper et profiter de n’importe quelle fonction. »

Pourtant, alors que la première de ces dispositions dit que le président peut être démis de ses fonctions par mise en accusation, et que la seconde limite les conséquences d’une condamnation par le Sénat, aucune n’indique explicitement qu’un ancien fonctionnaire peut ou ne peut pas être condamné par le Sénat. Et, comme indiqué ci-dessus, l’opinion de Luttig est la position minoritaire parmi les juristes.

Luttig suggère que le seul but de la mise en accusation est de destituer un fonctionnaire avant que celui-ci ne puisse utiliser son bureau pour nuire davantage. Mais le texte de la deuxième disposition constitutionnelle citée par Luttig suggère que la mise en accusation peut servir un autre objectif – empêcher un ancien fonctionnaire de reprendre le pouvoir et de faire du tort à l’avenir.

Comme l’écrivaient les universitaires Edwin Brown Firmage et R. Collin Mangrum dans un article de revue de loi de 1974, «le jugement de destitution peut s’étendre à la fois à la révocation de ses fonctions et à la disqualification de tout autre poste. Mais, si le fonctionnaire quitte son poste actuel, cela «n’accomplit que le premier objectif».

Un problème étroitement lié est que, si d’anciens fonctionnaires sont immunisés contre le pouvoir de destitution, quelqu’un pourrait démissionner de ses fonctions quelques instants avant que le Sénat ne vote pour les disqualifier. Comme l’écrivait le professeur de droit Brian C. Kalt dans un article de 2001, en programmant stratégiquement leur démission, un fonctionnaire destitué «peut faire fi de toute tentative du Congrès de disqualifier».

Et il y a aussi un argument historique fort en faveur de la destitution d’anciens fonctionnaires. Le pouvoir de destitution américain, écrit Laurence Tribe, professeur de droit à Harvard, dans un éditorial en réponse à Luttig, «découle du pouvoir du Parlement britannique». Et le Parlement britannique avait le pouvoir de destituer d’anciens fonctionnaires.

En effet, alors que les rédacteurs étaient à Philadelphie pour rédiger la Constitution, le Parlement était activement engagé dans une procédure de destitution contre Warren Hastings, un ancien gouverneur général de l’Inde qui avait quitté ses fonctions deux ans avant sa destitution. «La destitution de Hastings», note Tribe, «a été mentionnée à plusieurs reprises lors de la Convention constitutionnelle de Philadelphie.»

Ainsi, le poids des preuves scientifiques plaide fortement en faveur de permettre au Sénat de poursuivre contre Trump. Cela dit, le seul précédent américain clair pour une procédure de destitution contre un ancien officiel coupe dans les deux sens.

Il n’y a pas de précédent américain clair pour déterminer si un ancien fonctionnaire peut être disqualifié de ses fonctions

Il y a au moins un exemple historique où le Congrès a destitué, mais n’a pas condamné, un ancien fonctionnaire. En 1876, la Chambre a approuvé, sans objection, des articles de mise en accusation contre l’ancien secrétaire à la guerre William Belknap – Belknap était accusé d’avoir accepté un pot-de-vin. De manière significative, Belknap avait démissionné de ses fonctions alors que la Chambre réfléchissait encore à l’opportunité de le destituer.

Lors du procès au Sénat de Belknap, les sénateurs ont décidé de résoudre la question de savoir si un ancien fonctionnaire était vulnérable à la mise en accusation avant de voter sur l’opportunité de condamner Belknap, et le Sénat a voté 37 contre 29 que l’ancien secrétaire Belknap était «susceptible d’être jugé par mise en accusation pour actes fait en tant que secrétaire à la guerre, malgré sa démission de ce poste avant sa destitution.

Il convient de noter, cependant, que ce vote de 37 contre 29 était inférieur à l’exigence de supermajorité des deux tiers nécessaire pour effectivement condamner Belknap, et lorsque le Sénat a voté sur déclaration de culpabilité, un bloc critique de sénateurs qui pensaient que sa destitution était inconstitutionnelle a tenu à cela. position. Bien qu’une majorité du Sénat ait voté pour condamner l’ancien secrétaire, aucun article de mise en accusation n’a franchi le seuil des deux tiers, et plusieurs sénateurs qui ont voté pour l’acquittement ont indiqué qu’ils l’avaient fait parce qu’ils pensaient que les anciens fonctionnaires étaient immunisés contre la destitution.

Le précédent Belknap, en d’autres termes, fournit du fourrage aux deux côtés du débat sur la question de savoir si Trump reste vulnérable à la destitution. Les partisans de la destitution de Trump peuvent souligner le fait qu’une majorité du Sénat a voté pour permettre à la procédure de destitution d’avancer. Pendant ce temps, les opposants à la destitution de Trump peuvent signaler l’acquittement ultime de Belknap et le fait qu’une minorité critique de sénateurs pensait que la destitution de Belknap était illégale.

Le Sénat peut probablement faire ce qu’il veut dans le deuxième procès de destitution de Trump

En 1989, le Congrès a destitué et condamné le juge Walter Nixon sur deux chefs d’accusation de faux témoignage devant un grand jury (bien que le juge Nixon partage le même nom de famille qu’une autre figure qui joue un rôle de premier plan dans l’histoire de la destitution, ce n’est qu’une coïncidence) . Bien que le Sénat au complet ait voté sur l’opportunité de condamner Nixon, le Sénat a nommé un comité de sénateurs pour «recevoir des preuves et témoigner» dans le procès de destitution de Nixon. Nixon a poursuivi en justice, affirmant qu’en excluant certains sénateurs de certaines parties de son procès, le Sénat au complet a violé son obligation constitutionnelle de «juger toutes les mises en accusation».

Plutôt que de résoudre la question de savoir si le Sénat a agi conformément à la Constitution lorsqu’il a jugé et condamné Nixon, la Cour suprême a jugé que le pouvoir judiciaire n’avait pas à se préoccuper de cette question en premier lieu. La Constitution dispose que la Chambre a le «seul pouvoir» de destituer un fonctionnaire et que le Sénat a le «seul pouvoir de juger toutes les mises en accusation». Comme la Cour suprême l’a expliqué dans Nixon c.États-Unis (1993), «le sens commun du mot« unique »est que seul le Sénat a le pouvoir de décider si une personne doit être acquittée ou condamnée.»

Il est loin d’être clair si la Cour suprême actuelle, qui est à la fois beaucoup plus conservatrice et beaucoup moins encline à s’en remettre aux élus que le collège de juges qui a décidé le Nixon cas, prolongerait Nixonle raisonnement de la deuxième mise en accusation de Trump (bien qu’il soit remarquable que le juge Clarence Thomas, le membre le plus conservateur de la Cour actuelle, et le seul membre de la Cour actuelle à avoir entendu le Nixon cas, rejoint l’opinion majoritaire dans Nixon). Mais les implications de Nixon pour la deuxième destitution de Trump sont assez évidentes.

Si «le Sénat seul a le pouvoir de déterminer si une personne doit être acquittée ou condamnée», cela suggère fortement que le Sénat a le dernier mot sur la question de savoir si un ancien élu demeure vulnérable au pouvoir de destitution. Si le Sénat choisit de condamner Trump et de le disqualifier de ses fonctions, les tribunaux devraient s’en remettre à ce jugement en vertu Nixon.

De manière significative, l’avis de la Cour dans Nixon ne signifie pas que les arguments juridiques sur la question de savoir si Trump est vulnérable à la destitution ou non ne sont pas pertinents. Cela signifie simplement qu’il appartient à chaque sénateur de décider lui-même si la Constitution permet à Trump d’être condamné et que les tribunaux ne devraient pas remettre en question ces décisions.

Et cela signifie également que même si un grand nombre de sénateurs soutiennent de mauvaise foi – et pour des raisons purement partisanes – que condamner Trump est inconstitutionnel, les tribunaux sont impuissants à infirmer cette conclusion de mauvaise foi.