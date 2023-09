Est-il acheteur ou vendeur ? – Le journaliste hollywoodien

Illustration de Madison Ketcham

L’empire médiatique américain de Rupert Murdoch s’est forgé grâce à la conclusion d’accords.

Le magnat a transformé une entreprise de presse régionale en un géant grâce à des acquisitions, peut-être plus particulièrement la 20th Century Fox Film Corp. en 1985 et Dow Jones (propriétaire de Le journal de Wall Street) en 2007. Mais il savait aussi quand vendre. Murdoch a divisé ses sociétés en deux en 2013, séparant le secteur du cinéma et de la télévision de son empire de journaux (ainsi que de ses participations australiennes dans les télécommunications), pariant que les journaux maintenaient la valeur des activités de télévision de Fox. Et dans le cadre d’un accord à succès de 71 milliards de dollars en 2019, Murdoch a vendu la quasi-totalité de ses actifs hollywoodiens à Disney.

Rupert Murdoch n’est plus présent aux conseils d’administration de Fox et News Corp., étant passé à un rôle plus flou de « président émérite » à compter du 17 novembre, laissant son fils Lachlan diriger l’émission pour le moment, ce qui soulève la question : est-il l’aîné de Rupert ? le négociateur qu’était son père ? Ou va-t-il maintenir le statu quo et laisser les choses s’arranger une fois que son père décède et que les enfants qui contrôlent la fiducie familiale lancent leur appel collectif ?

Certains signes montrent que Lachlan partage certains traits de son père. La lettre qui a déclenché les discussions sur une nouvelle fusion de Fox-News Corp l’année dernière est venue à la fois de Lachlan et de Rupert, et chez Fox, l’acquisition de 440 millions de dollars de la plateforme de streaming Tubi (un moteur de croissance pour l’entreprise avec 74 millions d’utilisateurs actifs par mois) est aurait été une priorité de Lachlan.

Lachlan étant désormais à la tête des deux sociétés, tenterait-il un autre accord ? Un vétéran de Wall Street qui ne veut pas être nommé raconte Le journaliste hollywoodien qu’il ne s’attendait pas à une recombinaison de Fox et News Corp ou à une vente de l’une ou l’autre société à court terme, ce qui souligne l’implication continue de Rupert. Compte tenu de l’intérêt possible de Lachlan à maintenir les stratégies de base de son père et des deux sociétés de ces dernières années, il a fait valoir que des « transactions plus petites et progressives », y compris des acquisitions mineures ou des ventes d’actifs, étaient plus probables pour le moment.

L’analyste de Bank of America, Jessica Reif Ehrlich, ne s’attend pas non plus à un changement majeur d’orientation stratégique dans un avenir proche, affirmant : « À plus long terme, il existe de nombreuses options car Fox a un bilan très solide – donc elle peut s’agrandir », mais il dispose également de « petits actifs faciles à vendre ».

Et si on fusionnait à nouveau Fox et News Corp ? « Je ne pense pas qu’il soit logique de regrouper les sociétés », déclare l’analyste de BofA.

Mais Siye Desta, analyste chez CFRA Research, a un avis différent. Il voit une fusion entre News Corp et Fox « plus probable à l’avenir, potentiellement pour renforcer le nouveau rôle de Lachlan à la barre », a-t-il suggéré dans une note aux investisseurs. « Le récent règlement entre Fox et Dominion Voting Systems supprime également un obstacle antérieur à une telle fusion », faisant référence au paiement de 787 millions de dollars pour fraude électorale pour éviter d’être jugé.

Et si Lachlan se sent disposé à négocier, il pourrait constater que le marché est solide pour certains actifs de sa famille. Parce qu’il y a une autre raison pour laquelle l’avenir des entreprises de Murdoch suscite tant d’intérêt, une raison particulièrement importante à l’heure où les campagnes primaires républicaines de 2024 viennent tout juste de commencer : Murdoch contrôle Fox News Channel, qui reste la plate-forme médiatique la plus puissante de la politique républicaine. Et il contrôle le média qui est devenu le foyer de la politique intellectuelle conservatrice : Le journal de Wall Street et ses pages éditoriales. Si les propriétés médiatiques de Murdoch arrivaient sur le marché – en morceaux ou en une seule fois – ce serait, comme le note un observateur politique connecté, « l’accord de fusion et d’acquisition le plus politiquement conséquent de l’histoire ».

Deux sources ayant des liens avec la politique républicaine estiment que les actifs de Fox pourraient attirer plus d’attention que les réseaux linéaires de Disney, qui explorent également le marché.

Alors que les actifs de Disney (qui comprennent le réseau de diffusion ABC et ses chaînes ainsi que les chaînes câblées comme FX et Nat Geo) ont suscité l’intérêt de sociétés comme le géant local de la télévision Nexstar, le magnat des médias à la recherche de bonnes affaires Byron Allen et le capital-investissement, les actifs de Fox pourrait attirer un bassin d’acheteurs similaire, ainsi qu’un éventail de riches républicains cherchant à influencer le parti et le pays.

Une source a cité de riches républicains comme la famille Ricketts, la famille DeVos et Koch Industries comme des parties qui pourraient être intéressées si les actifs médiatiques de Murdoch devenaient disponibles. « La valeur maximale de Fox se situe actuellement », déclare Chris Ruddy, responsable des médias républicains connectés et PDG du concurrent de Fox News, Newsmax. « Je pourrais imaginer un scénario dans lequel Lachlan Murdoch conserverait le réseau de diffusion Fox et les sports et se départirait de la chaîne d’information. »

Et si Lachlan envisage sérieusement de vendre Fox News, il y a déjà une partie intéressée prête à faire connaître officiellement son intention. Ruddy ajoute : « Je serais intéressé par l’acquisition de Fox News ou par sa fusion avec Newsmax, et je pense que je pourrais constituer un groupe qui serait intéressé par cela. »

