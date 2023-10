Est-il acceptable de simplement tondre les feuilles sur la pelouse tout au long de la saison d’automne ? J’essaie de gagner du temps cet automne.

— Janel Fitzpatrick, Buffalo Grove

Les feuilles ont commencé à tomber et augmenteront rapidement dans les prochaines semaines. J’ai obtenu de bons résultats en utilisant une tondeuse mulching pour tondre ma pelouse, y compris toutes les feuilles mortes, tout au long de la saison d’automne. Il est important d’utiliser une tondeuse mulching pour cette stratégie afin que les feuilles soient broyées en petits morceaux. Mon jardin est principalement ombragé par de grands chênes, donc beaucoup de feuilles finissent par tomber sur l’herbe. Parfois, à la fin de l’automne, je dois utiliser un râteau et un souffleur de feuilles pour enlever les feuilles en excès laissées après la tonte et qui pourraient finir par étouffer la pelouse. Essayez de tondre chaque semaine à l’automne pour suivre la chute des feuilles. C’est une question de jugement quant à ce qui constitue une couche trop profonde de feuilles déchiquetées laissées sur la pelouse. Vous devriez voir plus d’herbe que de feuilles une fois que vous avez tondu la pelouse. L’utilisation d’un sac pour recueillir l’herbe coupée et les feuilles donnera à votre pelouse une apparence propre et soignée. Les feuilles broyées et l’herbe coupée seront bonnes pour un tas de compost.

Au fur et à mesure que la saison d’automne avance, je baisse la hauteur de tonte à 3 pouces, puis à 2 1/2 pouces avec une coupe finale à 2 pouces. Réduisez progressivement la hauteur de la tondeuse jusqu’à ce que vous coupiez l’herbe à cette longueur plus courte. Vous ne devez pas retirer plus d’un tiers de la longueur totale de la lame à chaque coupe. Tondre à une hauteur inférieure permettra de broyer les feuilles plus efficacement et de gagner beaucoup de temps lors du ratissage. Les tondeuses mulching ne fonctionnent pas aussi bien lorsque les feuilles sont très épaisses ou lorsque l’herbe est très longue ou humide, la tonte prend donc plus de temps. Réduisez la largeur de l’herbe que vous coupez à chaque passage de la tondeuse pour réduire la pression exercée sur le moteur et obtenir une meilleure coupe. Vous devrez peut-être effectuer quelques passages supplémentaires avec la tondeuse à la fin de l’automne pour mieux broyer les feuilles.

Feuilles d’érables sur une pelouse. (RJ Carlson / Jardin botanique de Chicago)

La règle générale est de continuer à tondre la pelouse tant qu’elle pousse, ce qui dépendra de la météo. Si votre pelouse a été fertilisée cet automne, vous obtiendrez probablement plus de croissance, ce qui rendra la tonte de fin de saison plus importante afin que la pelouse ne devienne pas trop longue et ne s’aplatisse pas pendant l’hiver. Le pâturin cesse généralement de croître lorsque les températures diurnes élevées sont constamment inférieures à 50 degrés Fahrenheit. Un gel violent dans les années 20 ralentira généralement, mais ne stoppera pas nécessairement la croissance de la pelouse pour l’année. Une chute de neige précoce qui fond rapidement aura généralement peu d’influence sur l’arrêt de la croissance de la pelouse. Évitez de tondre ou même de marcher sur votre pelouse en cas de gel pour éviter d’endommager les couronnes de gazon. Plus le gel est fort, plus vous risquez de causer des dommages en marchant sur la pelouse.

Pour plus de conseils sur les plantes, contactez le service d’information sur les plantes du jardin botanique de Chicago à l’adresse [email protected]. Tim Johnson est directeur principal de l’horticulture au Jardin botanique de Chicago.