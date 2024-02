Est-il acceptable de sortir avec le COVID ? L’Oregon a conduit la nation à dire oui, maintenant le CDC pourrait suivre

Lorsque Jessica Rogers-Hall, résidente de Portland, a contracté le COVID le mois dernier – sa troisième fois – elle a suivi les conseils de l’Oregon Health Authority.

Elle s’est isolée alors qu’elle se sentait vraiment malade. Et après une journée, quand elle a commencé à se sentir mieux, elle a enfilé un masque et a repris son travail de coach de vie pour les personnes sans abri.

D’autres membres de son cercle d’amis et d’associés, dont un employé de restaurant et un pilote de ligne, qui ont été testés positifs à peu près au même moment, ont également suivi. Les recommandations de l’Oregon: Ceux qui avaient de la fièvre ou d’autres symptômes débilitants sont restés à la maison pendant quelques jours, mais sont ensuite retournés au travail.

Rogers-Hall pense que l’Oregon adopte la bonne approche en disant au public que sa vie ne doit pas s’arrêter lorsqu’il attrape le virus. Plus précisément, il est acceptable de sortir avec le COVID tant qu’ils n’ont pas de fièvre depuis 24 heures et que les symptômes qu’ils pourraient présenter s’améliorent. Les autorités demandent simplement aux personnes infectées par le virus d’éviter les personnes immunodéprimées et de porter un masque pendant 10 jours.

« Le COVID est partout », a déclaré Rogers-Hall. “La vie continue. Il faut que cela continue. »

Quatre ans après l’arrivée des premiers cas de COVID dans l’Oregon et dans tout le pays, les responsables de la santé publique se demandent toujours comment vivre au mieux avec le virus. Mai dernierl’Oregon est devenu le premier à s’écarter du Recommandation des Centers for Disease Control and Prevention que toute personne testée positive au COVID reste à la maison pendant au moins cinq jours et porte un masque pendant cinq jours supplémentaires.

Mais la politique de l’Oregon est passée inaperçue jusqu’au mois dernier, lorsque La Californie a emboîté le pas et bien plus encore débat public national » a éclaté parmi les épidémiologistes et les gens ordinaires. Beaucoup se posent la question : le COVID est-il si léger pour la plupart que le public n’a pas besoin de rester à la maison alors qu’il pourrait encore être contagieux ? Et de plus, les responsables de la santé publique devraient-ils donner leur bénédiction pour que les résidents reprennent leur vie quotidienne – au travail, à l’école, dans les transports en commun, au gymnase, dans les magasins, lors de réunions sociales, etc.

Cette semaine, Le Washington Post a rapporté que le CDC pourrait suivre l’exemple de l’Oregon et de la Californie en révisant ses lignes directrices dans les mois à venir – éventuellement en diffusant l’idée pour recueillir les commentaires du public en avril. Cette décision serait considérée comme une approche plus pratique de ce que les gens sont prêts à faire, à une époque où le COVID ne constitue pas une menace sérieuse pour la plupart en raison des vaccinations ou des infections antérieures.

Le Dr Melissa Sutton, directrice médicale de l’OHA pour les agents pathogènes respiratoires, a déclaré que l’Oregon avait modifié ses directives il y a neuf mois parce qu’il est devenu clair que le virus est omniprésent, que peu de personnes atteintes du COVID se font réellement tester et que demander à une petite partie des personnes de s’isoler mettait « un risque important ». fardeau sur la main-d’œuvre et les écoliers.

L’Oregon a été l’un des plus lents pour se remettre de la perte d’apprentissage liée à la pandémie.

« L’isolement est une politique généralement utilisée lorsque l’objectif de santé publique est de contenir une infection », a déclaré Sutton. “Ce n’est pas notre objectif.”

Sutton a déclaré que l’aspiration aujourd’hui est « d’aider les habitants de l’Oregon à prendre des décisions éclairées pour se protéger contre une infection grave » – notamment en conseillant aux personnes présentant un risque plus élevé de se faire tester si elles présentent des symptômes et de prendre des médicaments antiviraux si elles sont positives.

En janvier, environ 250 personnes en moyenne ont été hospitalisées chaque jour pour cause de COVID dans l’Oregon, et le virus a tué plus de 60 personnes ce mois-là – une fraction par rapport au pic de la pandémie. Mais cela reste un formidable problème de santé publique, en particulier pour les personnes les plus exposées aux complications.

Sutton a déclaré qu’au cours des neuf mois écoulés depuis que l’État a levé ses directives d’isolement de cinq jours, les responsables de la santé publique n’ont pas remarqué de différence dans les hospitalisations et les décès dans l’Oregon par rapport aux autres États. Sutton, cependant, a déclaré qu’elle ne disposait pas de données indiquant si le nombre de personnes légèrement ou modérément malades par le virus avait augmenté par rapport à d’autres États, car les États ne suivent plus ces informations.

La position de l’Oregon est nouvelle pour beaucoup

De nombreux Oregoniens ne semblent pas être au courant des recommandations de l’Oregon. L’Oregonian/OregonLive a interrogé trois douzaines de personnes rencontrées au hasard dans les rues de Portland et quatre sur cinq pensaient toujours qu’elles étaient censées s’isoler si elles étaient testées positives, quels que soient leurs symptômes.

Ceux qui ont déclaré à l’agence de presse qu’ils connaissaient la nouvelle position de l’État ont déclaré avoir appris par des canaux très spécifiques : ils travaillaient dans le domaine de la santé, l’école de leur enfant les informait, ils travaillaient dans l’éducation ou ils lisaient un bulletin d’information de l’OHA décrivant la politique. Une personne qui travaille dans une boulangerie a déclaré que son employeur l’avait informée de la recommandation de l’Oregon – dans l’espoir que la nouvelle politique de l’Oregon l’aiderait à lutter contre la pénurie de main-d’œuvre en encourageant le personnel à ne pas appeler autant de jours de maladie.

D’un autre côté, certaines des personnes interrogées ont déclaré à The Oregonian/OregonLive que rester à la maison simplement parce qu’elles avaient été testées positives entraînerait une perte de salaire, mais elles avaient des sentiments mitigés à l’idée d’aller travailler, en particulier dans le secteur de la restauration. Mais une proportion importante a également déclaré qu’ils ne sortiraient pas s’ils étaient sciemment atteints du COVID.

Jen Grove-Heuser a déclaré que lorsqu’elle, son mari et leur fille de 10 ans ont contracté le COVID l’automne dernier, ils ont isolé son mari pendant deux semaines. Elle a déclaré que cela n’aurait pas changé même s’ils avaient su que l’Autorité sanitaire de l’Oregon informait le public de ne pas être obligé de le faire.

Leur fille, qui était la moins malade des trois, n’a ressenti des symptômes que pendant deux jours et s’est ensuite sentie parfaitement bien. Mais Grove-Heuser a déclaré qu’elle avait gardé la fille à la maison pendant une semaine entière – puis l’avait renvoyée avec un masque – pour briser la chaîne de transmission.

Parce que sinon, a déclaré Grove-Heuser, « c’est comme ça que ça se passe. Je pense que nous pouvons y remédier si nous faisons tous un peu pour protéger les autres.

Mais, a-t-elle ajouté, « j’ai l’impression que les autres ne ressentent pas cela. »

La voisine de Grove-Heuser, Patricia Reilly, était d’accord pour rester à la maison. “Ce sont des bonnes pratiques en matière de santé publique.”

Même Rogers-Hall, la coach de vie qui a été testée positive pour le virus le mois dernier, a déclaré que même si elle pense que c’est bien de sortir avec le COVID tant que les gens portent des masques, elle s’inquiète pour les Oregoniens à haut risque. Dès qu’elle a découvert qu’elle était porteuse du virus, elle a posté sur les réseaux sociaux pour avertir les gens dans son immeuble en copropriété du centre-ville de Portland, ainsi que dans celui d’à côté, qu’elle avait été dans les ascenseurs, la laverie automatique et la salle de colis. la veille – ils voudront donc peut-être se faire tester s’ils présentent des symptômes.

«C’était plutôt un acte de gentillesse», a-t-elle déclaré. « Il y a des personnes âgées qui vivent ici. »

Bien que Marna Gatlin habite à des kilomètres de là, dans la région de Bethany, dans le comté de Washington, elle fait partie des personnes à risque plus élevé car elle est immunodéprimée. Elle a déclaré qu’après avoir été si prudente ces dernières années, y compris en se faisant vacciner, elle a finalement contracté le virus le mois dernier, quelques jours après avoir visité un centre chirurgical ambulatoire où elle a été perturbée par des personnes dans la salle d’attente qui toussaient et éternuaient sans masque. .

“Je suis tellement en colère contre l’Oregon que je pourrais l’étrangler”, a déclaré Gatlin, qui était au courant de la recommandation mise à jour de l’Oregon. « Vous pouvez vous promener et être comme Typhoïde Mary – être porteur du virus sans manifester de symptômes – et le propager. C’est “Va à l’école, c’est bon”. Va travailler, c’est bon.’

Elle a déclaré que son état de santé la rendait inéligible au traitement antiviral Paxlovid.

«J’aimerais seulement faire partie de ces personnes qui ressentent cela comme un léger rhume. J’ai l’impression d’avoir été heurtée par un bus”, a-t-elle déclaré. “Je n’ai jamais été aussi malade.”

Elle a déclaré qu’elle était toujours testée positive après cinq semaines – et qu’elle était congestionnée, toussant et isolée, même si certains experts médicaux disent qu’il est peu probable qu’elle soit contagieuse après tout ce temps. Elle a dit qu’elle était reconnaissante à son employeur, la ville de Portland, de lui permettre de travailler à domicile.

“Je ne vais nulle part”, a déclaré Gatlin. “Je ne veux le donner à personne.”

Des experts en santé publique interviennent

L’Oregonian/OregonLive a demandé à trois experts – de l’Oregon, de Washington et de Californie – ce qu’ils en pensaient. Tous ont une formation en santé publique, en épidémiologie ou en médecine. Et tous viennent d’États de la côte ouest qui étaient parmi les plus prudents du pays en matière de COVID pendant la pandémie.

Ali Mokdad, professeur et épidémiologiste à l’Université de Washington, a qualifié l’Oregon de « courageux » pour avoir été le premier à mettre fin à sa recommandation d’isolement universel pour le COVID. Il a déclaré qu’il soutiendrait la même chose à Washington et dans tout le pays, car il ne pense pas qu’il soit très utile de demander uniquement à ceux qui ont fait un effort supplémentaire pour se faire tester en confirmant qu’ils ont le virus de rester chez eux. C’est un petit nombre, dit-il.

“Pour chacun d’eux, il y a 20 personnes qui circulent dans le bureau et qui ont le COVID et qui ne le savent pas”, a déclaré Mokdad. « Alors pourquoi devrions-nous punir ce type ? »

Le Dr Esther Choo, professeur de médecine d’urgence titulaire d’une maîtrise en santé publique à l’Oregon Health & Science University, n’est pas enthousiasmée par les recommandations mises à jour de l’Oregon. Elle comprend qu’il peut s’agir d’un compromis de santé publique : dire aux personnes sans fièvre qu’elles peuvent sortir mais qu’elles doivent porter un masque si elles le font.

Une meilleure approche, a-t-elle dit, serait de déterminer s’il est prudent de se faire tester : si vous êtes positif, restez à la maison.

Mais elle se rend compte que beaucoup de gens ne sont pas disposés à débourser de l’argent pour des tests à domicile et à faire face aux conséquences potentielles.

“Les gens ne veulent pas faire face aux limites qu’implique la connaissance d’un diagnostic de COVID”, a déclaré Choo. « Parce que je pense que dans certains contextes, il existe encore une attente sociale selon laquelle vous ne vous présentez pas à la fête avec le COVID. C’est donc un peu comme ‘Ne demandez pas, ne dites pas.’

Le Dr Abraar Karan, expert en maladies infectieuses à l’Université de Stanford, a déclaré qu’il espère que le public tiendra compte des nouvelles directives en portant des masques de haute qualité et bien ajustés après…