Est-il acceptable de se faire vacciner contre la COVID-19 et la grippe en même temps ?

La saison de la grippe est arrivée, et pour tous ceux qui ont reçu leur dernier vaccin COVID-19 en juillet ou avant, le temps est également venu pour un rappel.

De nombreuses provinces ont déjà commencé à offrir à la fois le nouveau vaccin bivalent COVID-19 qui cible la souche Omicron et le vaccin annuel contre la grippe. D’autres, comme l’Ontario, offriront le vaccin contre la grippe à partir de novembre. Les deux vaccins sont sûrs et disponibles gratuitement.

Quelqu’un qui doit recevoir à la fois son rappel COVID-19 et son vaccin contre la grippe pourrait se demander s’il est possible de gagner du temps en obtenant les deux vaccins ensemble. Les conseils de santé publique sur la combinaison des vaccinations ont changé au cours de la pandémie, donc un peu de confusion est naturelle.

Voici ce que Santé Canada, le Comité consultatif national de l’immunisation et les pharmaciens disent en ce moment.

POUVEZ-VOUS RÉSERVER UN VACCIN CONTRE LA GRIPPE ET UN RAPPEL COVID-19 EN MÊME TEMPS ?

Selon le Comité consultatif national de l’immunisation, les vaccins COVID-19 peuvent être administrés en même temps que, ou à tout moment avant ou après, d’autres vaccins. Cela comprend les vaccins vivants, non vivants, avec ou sans adjuvant.

Le CCNI recommandait auparavant que les vaccins contre la COVID-19 soient administrés au moins 28 jours avant et 14 jours après les autres vaccins, mais a changé sa position en septembre 2021 après avoir examiné l’évolution des données concernant la vaccination contre la COVID-19.

La Dre Tiana Tilli est pharmacienne clinicienne et chargée de cours à la Pharmacists’ Clinic de l’Université de la Colombie-Britannique. Elle était l’un des nombreux pharmaciens à administrer des vaccins contre la COVID-19 à une époque où le CCNI déconseillait de les administrer en association avec des sur-vaccins.

Tilli a déclaré qu’au début des vaccins COVID-19, les professionnels de la santé et les chercheurs voulaient observer les effets secondaires des vaccins sans interférence des effets secondaires d’autres vaccins.

“Nous ne voulions pas brouiller le tableau. Nous voulions avoir une surveillance post-commercialisation vraiment robuste”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique vendredi.

“Maintenant, nous avons des vaccins COVID depuis un certain temps et nous avons donc les données dont nous avons besoin de ce point de vue, et donc maintenant nous sommes à l’aise de dire que vous pouvez les obtenir le même jour ou n’importe quand après (un autre vaccin) .”

Les provinces et les territoires ont leurs propres stratégies d’administration des vaccins, alors consultez votre médecin ou votre pharmacien pour savoir comment réserver les deux vaccins en un seul rendez-vous.

EST-CE SÛR?

Santé Canada n’a identifié aucun problème de sécurité spécifique pour les personnes recevant des vaccins de routine en même temps ou à quelques jours d’intervalle.

Natalie Crown, pharmacienne et directrice du programme de doctorat en pharmacie de l’Université de Toronto, a comparé le fait d’obtenir les deux vaccins ensemble à d’autres circonstances où les gens reçoivent plus d’un vaccin à la fois, comme pour les voyages.

“Il n’est pas rare de donner des vaccins ensemble”, a-t-elle déclaré. « Je pense que le message clé pour les Canadiens est que le vaccin contre la grippe et le vaccin contre la COVID-19 sont sûrs, et nous n’avons aucune information suggérant que cela affecte l’efficacité d’un vaccin ou de l’autre. Ils peuvent donc être administrés ensemble. “

LES EFFETS SECONDAIRES SONT-ILS PIRE POUR LES PERSONNES QUI REÇOIVENT LES DEUX PHOTOS EN MÊME TEMPS ?

Santé Canada prévient qu’il existe une possibilité d’effets secondaires temporaires accrus lorsqu’un vaccin COVID-19 et un autre vaccin sont administrés en même temps ou à quelques jours d’intervalle, mais Tilli a déclaré que cela ne devrait dissuader personne de recevoir les deux vaccins en un seul rendez-vous .

Elle a déclaré que les effets secondaires de recevoir les deux injections à la fois pourraient être pires que les effets secondaires habituels associés au vaccin contre la grippe, mais pas sensiblement pires que les effets secondaires associés au vaccin COVID-19.

“Tout le monde va être différent”, a-t-elle déclaré. “Mais je m’attendrais à ce qu’il soit assez similaire à ce qu’étaient les précédents effets secondaires du vaccin COVID.”

Quant à la façon dont ces effets secondaires pourraient se sentir, Crown a déclaré que cela varie quelque peu en fonction de la façon dont le système immunitaire de chaque individu réagit au vaccin, mais ils sont généralement légers.

“Vous pouvez vous attendre à avoir un bras légèrement douloureux pendant généralement un jour ou deux, et certaines personnes … peuvent se sentir plus fatiguées que d’habitude, elles peuvent avoir mal”, a déclaré Crown. “C’est juste un signe que notre corps monte la réponse immunitaire que nous voulons en réponse à un vaccin.”

DEVRIEZ-VOUS RECEVOIR LES DEUX VACCINS DANS LE MÊME BRAS OU UN DANS CHACUN ?

Selon Santé Canada, les vaccins administrés au cours d’une même visite doivent être administrés à différents sites d’injection. Crown a précisé que les deux sites pourraient être des bras différents ou des points différents sur le même bras.

“Vous pouvez recevoir les deux vaccins dans le même bras”, a-t-elle déclaré, expliquant que le muscle deltoïde, le muscle dans lequel les vaccins contre la grippe et le COVID-19 sont injectés, est suffisamment grand pour accueillir deux sites d’injection distants d’environ un pouce.

“Généralement, ce que le fournisseur fera, c’est qu’il espacera un peu le site d’injection.”

Crown et Tilli ont déclaré qu’ils accueilleraient les patients, qu’ils veuillent leurs vaccinations ensemble dans le même bras ou dans des bras séparés. Il s’agit principalement de savoir si quelqu’un veut une douleur post-vaccination dans un bras ou dans les deux.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE LES OBTENIR EN MÊME TEMPS ?

Il y a des avantages potentiels à la fois pour les individus et pour le système de santé lorsque les personnes éligibles reçoivent les deux vaccins en même temps.

Selon Santé Canada, l’administration des vaccins antigrippaux en même temps que les vaccins contre la COVID-19 contribuera à faciliter le déploiement du programme de vaccination antigrippale à l’automne et à l’hiver et permettra à chacun de se faire vacciner plus facilement.

“Pour les particuliers, je pense qu’il est plus pratique de n’avoir qu’à entrer une fois”, a déclaré Tilli. “Si les gens s’inquiètent des effets secondaires… vous n’avez qu’à en faire l’expérience une seule fois. Et puis je pense que la chose la plus importante est que nous obtenons cette protection plus rapidement.”

Cette protection plus rapide, a déclaré Tilli, profite aux autres Canadiens et au système de santé.

“Plus vite nous pourrons protéger les gens, espérons-le, moins le nombre de cas augmentera et moins nous verrons d’effet sur la capacité hospitalière.”