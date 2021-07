La commentatrice conservatrice Candace Owens a reçu sa dernière vague de haine et de ridicule sur Twitter après avoir déclaré que les membres de sa famille ne seraient pas immunisés contre Covid-19 et que ses employés seraient traités en conséquence.

« La liberté médicale est un droit individuel qui ne devrait JAMAIS être violé et toute personne qui pense le contraire n’a pas sa place dans notre gouvernement », Owens a déclaré dans un tweet énonçant la décision. Elle a expliqué sa position comme une opposition de principe à « peur, corruption et coercition » par « Grande Pharmacie » et le gouvernement.

Aucune personne de ma famille ne touchera jamais au vaccin Covid-19. C’est la décision que nous avons prise, sans vergogne, en tant que famille. La liberté médicale est un droit individuel qui ne devrait JAMAIS être violé et toute personne qui pense le contraire n’a pas sa place dans notre gouvernement. – Candace Owens (@RealCandaceO) 7 juillet 2021

Elle a ajouté qu’elle respecterait ses employés s’ils faisaient le même choix et s’est engagée à ne jamais les forcer à se faire vacciner.

En tant qu’employeur, je peux vous assurer qu’aucun employé de mon entreprise ne subira jamais de pression pour mettre une substance dans son corps comme condition d’emploi. La liberté médicale est une politique d’entreprise. – Candace Owens (@RealCandaceO) 7 juillet 2021

La Maison Blanche cherche à surmonter les hésitations en matière de vaccination parmi une partie du public américain qui n’a pas encore reçu de vaccins. Plus de 67% des adultes aux États-Unis ont reçu au moins une dose jusqu’à présent, selon les chiffres du CDC, mais des États comme la Louisiane ou le Wyoming sont loin derrière les pionniers de la vaccination comme le Vermont et Hawaï.

La déclaration de non-vaccination d’Owens a déclenché une avalanche de commentaires négatifs. La tempête Twitter a été suffisamment forte pour amener le nom d’Owens dans les tendances de Twitter. Certains sont allés directement au cœur du problème, se demandant pourquoi la vaccination devrait être une question de liberté alors que le vaccin est dans la plupart des cas le choix rationnel à la fois personnellement et du point de vue de la santé publique.

Se faire vacciner n’aurait jamais dû être une question de liberté. Moi et la plupart des autres personnes avons juste pensé que tout le monde aurait la décence de l’obtenir parce que s’ils ne l’avaient pas fait, il y avait la possibilité qu’ils puissent causer de la douleur et la mort aux autres. Mais malheureusement, des gens comme vous existent. Triste. – Peterofworlds (@Peterofworlds) 7 juillet 2021

Qu’en est-il des oreillons, de la rougeole, de la rubéole, de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche, de la polio, de l’hépatite ? – Ira Novaya (@NovayaIra) 7 juillet 2021

Beaucoup d’autres ont sauté sur l’occasion pour suggérer avec moquerie qu’Owens était maintenant « pro-choix » quand il s’agit de la question de l’avortement. Elle insisté que sa position n’avait pas changé et qu’elle est « pour le choix médical et contre le meurtre de nourrissons. »

Il y avait aussi les tentatives attendues de faire honte à Owens et à d’autres qui partagent sa position sur les destructions causées par Covid-19. Certaines personnes simplement n’a pas croire qu’elle disait la vérité, l’accusant de gesticulations.

.@RealCandaceO dit fièrement que toute sa famille refuse de se faire vacciner. Des familles comme la sienne sont la raison pour laquelle des familles comme la nôtre ont tout fait pour se protéger / protéger les autres du virus et l’ont toujours eu. C’est pourquoi l’Amérique ne s’en sortira jamais. #DeltaVarianthttps://t.co/xUxcAtqagy – John Pavlovitz (@johnpavlovitz) 8 juillet 2021

Les commentaires les plus désagréables prédisaient qu’Owens et sa famille regretteront leur décision lorsque le virus les attrapera – ou même demandé qu’ils renoncent à leur droit d’être soignés pour le Covid-19 afin d’être par principe jusqu’au bout. L’orateur conservateur a qualifié les auteurs de ces propos « vraiment dingue ».

La variante Delta s’en moque ! Les seuls qui meurent encore du Covid sont les non vaccinés ! Prendre plaisir! – Lisa libérale en Oklahoma (@LisaGil85588255) 8 juillet 2021

Les politiques gouvernementales liées à Covid, telles que les mandats de masque facial et la campagne de vaccination, sont devenues un problème hautement politisé aux États-Unis, exacerbant les divisions culturelles de longue date dans le pays.

Pour beaucoup, prendre ou ne pas prendre la photo est devenu avant tout un moyen de signaler l’appartenance à l’un des deux camps. Les côtés opposés sont souvent traités comme des fous anti-science et des complices tyranniques du gouvernement par la gauche et la droite, respectivement.





Aussi sur rt.com

« Juneteenth est tellement boiteux » : Candace Owens martelée pour avoir critiqué les dernières vacances américaines







Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!