Le tribunal du district central de Séoul a statué lundi que les 85 anciens ouvriers poursuivant les entreprises japonaises n’avaient pas le droit de réclamer des dommages et intérêts au Japon, ajoutant que le pacte de 1965 normalisant les relations entre la Corée du Sud et le Japon couvrait le droit des victimes à réparation.

« On ne peut pas dire que les réclamations individuelles sont terminées ou abandonnées en raison du traité Corée-Japon. Mais il a été décidé que les droits individuels ne peuvent pas être exercés par des poursuites », L’agence de presse sud-coréenne Yonhap a cité le tribunal, faisant référence au pacte de 1965.

« Sont-ils vraiment des juges sud-coréens ? Est-ce vraiment un tribunal sud-coréen ? a demandé le fils d’un travailleur forcé décédé devant le tribunal, cité par ABC News. « Nous n’avons pas besoin d’un pays ou d’un gouvernement qui ne protège pas son propre peuple.

Un groupe de 85 Sud-Coréens et leurs familles ont déposé une plainte en 2015 contre 16 entreprises japonaises, dont Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp, Nissan Chemical Corp et Mitsubishi Heavy Industries Ltd, réclamant une indemnisation équivalant à 7,73 millions de dollars.

Selon Yonhap, l’affaire est la plus importante parmi les nombreuses poursuites similaires intentées par des victimes sud-coréennes du travail forcé en temps de guerre au Japon.

La Corée était sous la domination du Japon entre 1910 et 1945, et pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de Coréens ont été enrôlés pour travailler pour des entreprises japonaises sans salaire. Les plaignants auraient déclaré que les travailleurs avaient enduré des conditions difficiles qui ont causé « extrême » douleurs mentales et physiques et n’ont pas pu reprendre une vie normale après la fin de la guerre.

En avril, le même tribunal a rejeté une action en justice intentée par des femmes sud-coréennes qui ont été forcées de travailler dans des maisons closes de première ligne et ont été qualifiées de « femmes de réconfort », affirmant que le gouvernement du pays n’était pas responsable parce qu’il avait un « immunité souveraine » et ne pouvait pas être poursuivi dans un autre pays.

La dernière décision peut être considérée comme un clin d’œil au Japon, qui insiste sur le fait que toutes les questions d’indemnisation en temps de guerre ont été réglées par le pacte de 1965 qui a été suivi d’une aide économique et de prêts de Tokyo à Séoul.

En 2018, le Japon a rejeté une décision de la Cour suprême de Corée du Sud qui ordonnait à Nippon Steel de payer à quatre plaignants coréens l’équivalent de 89 900 dollars américains.

« Je ne peux tout simplement pas cacher ma colère face à l’issue de ce procès, et c’est vraiment déchirant » Bloomberg a cité Jang Deok-hwan de la Fédération nationale pour la justice pour les victimes du travail forcé au Japon, en commentant la dernière décision. Les plaignants ont juré de faire appel.

En 2018, la Cour suprême de Corée du Sud a statué que le traité de 1965 ne mettait pas fin au droit des anciens travailleurs forcés de déposer des demandes individuelles d’indemnisation.

Le représentant légal des plaignants a déclaré que les juges semblaient « ont statué différemment parce que c’est une question sensible entre les deux pays », Kang Gil, un avocat des victimes, a déclaré, cité par Reuters.

Un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement poursuivrait ses efforts « avec un esprit ouvert » de trouver une solution raisonnable acceptable pour toutes les parties concernées.

