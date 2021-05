«Est-ce vraiment un combat d’emoji que vous voulez? Le compte Twitter officiel d’Israël publie une roquette EMOJIS pour chaque missile tiré sur le pays

Lundi, le compte officiel de l’État d’Israël sur Twitter a publié 12 tweets remplis de 3 168 émoticônes de roquettes. Dans un tweet de suivi, ils mentionné: «Pour vous donner à tous une certaine perspective, voici le nombre total de roquettes tirées sur des civils israéliens. Chacune de ces roquettes est destinée à tuer. »

🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀 🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀 🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀 – Israël ישראל (@Israel) 17 mai 2021

La tentative d’Israël de mettre en évidence le nombre de roquettes palestiniennes ciblées n’a pas été chaleureusement accueillie par certains, bien que les émojis de roquettes aient été largement retweetés. Beaucoup ont répondu en demandant à Israël de faire des tweets emoji similaires, mais montrant les destructions et les morts qu’il a infligées du côté de Gaza.

« Est-ce vraiment un combat d’emojis dans lequel tu veux participer? » un utilisateur demandé.

👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽 👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽👶🏽 «C’est le nombre total d’enfants palestiniens tués par les bombardements israéliens sur Gaza la semaine dernière: 58.» – Usama Khilji (@UsamaKhilji) 17 mai 2021

D’autres se sont demandé s’il était approprié que le compte Twitter officiel d’un pays publie de telles choses. « Je suis convaincu qu’il s’agit d’un compte meme, » un utilisateur commenté.

Je ne peux pas croire que le compte Twitter officiel d’un pays publierait cela. pic.twitter.com/woVlfsy3NO – Uptownerd (@uptownerd) 18 mai 2021

«J’ai vu qu’Israël tweetait avec tous les émojis de roquettes plus tôt et ne pouvait pas comprendre que c’était réel. Quelle horreur, « une autre personne ajoutée.

Ce n’est pas la première fois que le compte Twitter d’Israël suscite une controverse en raison du caractère informel de ses publications. Dimanche, le récit a appelé le mannequin Bella Hadid – dont le père est palestinien – pour avoir rejoint un rassemblement pro-Palestine à New York. Le tweet l’a accusée, ainsi que d’autres célébrités, de plaider «L’élimination de l’État juif».

Israël a accusé le Hamas d’avoir tiré quelque 3 350 roquettes sur le territoire israélien et a répondu par ses propres raids, qui ont jusqu’à présent fait 212 morts, dont 61 enfants, a rapporté lundi le ministère de la Santé de Gaza. La campagne de bombardement a fait quelque 1 400 Palestiniens blessés et contraint quelque 40 000 familles à fuir leurs maisons, selon le ministère.

En Israël, au moins 10 personnes, dont deux enfants, auraient été tuées dans les attaques, ainsi que 50 blessées.

Les frappes surviennent au milieu des tensions croissantes entre Tel Aviv et le gouvernement du Hamas de Gaza, qui ont été intensifiées après de violents affrontements à Jérusalem où les Palestiniens ont protesté contre l’expulsion de plusieurs familles la semaine dernière. Un incident à la mosquée Al-Aqsa, au cours duquel les forces de sécurité israéliennes ont tiré des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes sur des fidèles, a servi de point d’éclair, le Hamas et d’autres groupes militants tirant leur première volée de roquettes sur les villes israéliennes peu de temps après. Les FDI ont lancé des centaines de frappes aériennes meurtrières en réponse.

Israël a rejeté les accusations selon lesquelles les bombardements à Gaza sont disproportionnés, insistant sur le fait qu’il a fait de son mieux pour éviter les dommages collatéraux. Des groupes militants palestiniens ont tiré plus de 3150 missiles sur Israël, faisant 10 morts.

