Est-ce vraiment si bon?

Samsung a lancé la série Galaxy S24, et l’accent a été mis sur les expériences d’IA optimisées par Galaxy AI. L’une des fonctionnalités phares est Circle to Search, qui arrive également sur la série Pixel 8 via une mise à jour de l’application Google. Mais qu’est-ce que Circle to Search et dans quelle mesure fonctionne-t-il sur le Galaxy S24 ? J’ai essayé la fonctionnalité sur mon Galaxy S24 Ultra, et voici ce que j’en pense.

RÉPONSE RAPIDE Circle to Search est une nouvelle fonctionnalité sur certains nouveaux téléphones qui vous permet de rechercher tout ce qui est visible sur l’écran du téléphone. Cette méthode de recherche ne nécessite pas que vous quittiez l’application dans laquelle vous vous trouvez. Les utilisateurs peuvent rechercher du texte, des images et des vidéos. Les résultats de la recherche peuvent inclure du texte, des images et des vidéos, selon le contexte fourni. Circle to Search est actuellement disponible sur les séries Galaxy S24 et Pixel 8. ALLER AUX SECTIONS CLÉS

Qu’est-ce que Circle to Search ? Circle to Search est une toute nouvelle fonctionnalité de la série Galaxy S24 et de la série Pixel 8 qui permet aux utilisateurs de rechercher tout ce qui est visible sur leur écran.

Après avoir activé la fonctionnalité en appuyant longuement sur la tablette de navigation ou en appuyant longuement sur le bouton d’accueil de la barre de navigation, les utilisateurs peuvent encercler, surligner, griffonner ou appuyer sur n’importe quoi sur l’écran pour le transmettre comme contexte pour une recherche Google. La sélection peut inclure n’importe quelle image, vidéo ou texte affiché à l’écran.

Circle to Search facilite la recherche contextuelle de n’importe quoi sans quitter l’application dans laquelle vous vous trouvez. Bien que l’expérience utilisateur soit interrompue par les résultats de la recherche, vous pouvez revenir à votre application une fois que vous avez terminé avec les résultats de la recherche.

Circle to Search rapproche la recherche Google du bout de vos doigts.

Cette fonctionnalité rend la recherche plutôt transparente, car les utilisateurs devraient soit exécuter séparément une recherche Google pour le texte, soit utiliser Google Lens ou la recherche d’images inversée pour rechercher des images et des vidéos. Vous n’avez pas besoin de prendre de captures d’écran ou de télécharger des images ici ; encerclez simplement ce que vous souhaitez rechercher et obtenez vos résultats en main.

Circle to Search propose également des aperçus génératifs de l’IA dans les résultats de recherche. Il peut également prendre note de l’emplacement de l’utilisateur pour plus de contexte et même vous permettre de poser des questions plus complexes sur vos requêtes de recherche.

Sur quels téléphones Circle to Search fonctionne-t-il ?

Circle to Search a actuellement été annoncé pour les téléphones suivants : Série Samsung Galaxy S24 : Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra.

Série Google Pixel 8 : Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Samsung n’a pas annoncé si cette fonctionnalité serait disponible sur davantage d’appareils Samsung, mais Google a l’intention de l’étendre à davantage de téléphones Android.

Il va sans dire que vous avez également besoin de l’application Google sur votre téléphone et d’une connexion Internet active pour le processus de recherche.

Comment activer Circle to Search ? Circle to Search est présenté comme un choix lorsque vous utilisez le bouton d’accueil ou que vous appuyez sur la tablette de navigation pour la première fois. Vous pouvez choisir entre le déclencheur standard de l’Assistant Google ou sélectionner Cercle pour rechercher.

Si vous n’avez pas rencontré cette option, vous pouvez basculer manuellement Circle vers Rechercher à Paramètres > Affichage > Barre de navigation > Cercle pour rechercher.

Avec Circle to Search activé, vous pouvez toujours déclencher l’Assistant Google standard en faisant glisser votre doigt vers le haut ou vers l’intérieur depuis les coins inférieurs gauche ou droit.

Comment déclencher et utiliser Circle to Search Une fois la fonctionnalité activée, vous pouvez la déclencher des manières suivantes : Lorsque vous utilisez la barre de navigation : maintenez le bouton Accueil enfoncé pendant une longue seconde.

Lors de l’utilisation des gestes de navigation : maintenez fermement la tablette de navigation. Google propose une animation agréable et scintillante qui vous permet de savoir que vous avez déclenché Circle to Search. Vous verrez également la marque « Google » en haut de votre écran et un « X » pour fermer Circle to Search.

Lorsque la fonctionnalité est déclenchée, vous pouvez effectuer n’importe quel type de sélection pour la transmettre comme contexte à votre recherche.

Dans quelle mesure Circle to Search fonctionne-t-il sur le Galaxy S24 ? J’utilise Circle to Search sur le Galaxy S24 Ultra depuis quelques jours maintenant, et cela fonctionne étonnamment bien. Il y a quelques aspérités, mais dans l’ensemble, cette fonctionnalité a été une bénédiction pour toutes les recherches rapides que je fais sur Google.

Ce qui marche bien Circle to Search fait de la recherche une seconde nature dans l’expérience mobile. Je me suis retrouvé à chercher des tenues aléatoires sur Instagram, à vérifier les publications sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) et même à rechercher les horaires des restaurants lorsque j’envoyais des SMS avec des amis. J’aurais normalement besoin d’avoir une forte intention de recherche pour quitter mon application principale, puis rechercher chacun d’entre eux, et dans la plupart des cas, je n’aurais pas pris la peine de le faire. Mais maintenant, j’ai cherché parce que je pouvais le faire assez facilement pour satisfaire ma curiosité aléatoire.

Là où Circle to Search brille, c’est lorsqu’un bon contexte est disponible. Vérifier une tenue ou des baskets sur Instagram vous donnera de bons résultats, tandis que sélectionner des textes aléatoires vous donnera des résultats charabia aléatoires qui n’ont pas beaucoup de sens.

Circle to Search fonctionne également mieux lorsque vous utilisez la barre de navigation de la série Galaxy S24. Un appui long sur le bouton d’accueil est facile à déclencher et je n’ai eu aucun problème à appeler la recherche Google à tout moment.

Circle to Search propose également des résultats de recherche génératifs de Google Bard, tout comme vous le trouverez sur la recherche Google de nos jours. Selon la confiance que vous accordez aux réponses de l’IA, cela peut être une bonne ou une mauvaise chose.

Qu’est-ce qui ne marche pas si bien Circle to Search sur le Galaxy S24 Ultra devient difficile à déclencher si vous l’utilisez avec des gestes de navigation et peut entraîner une certaine gêne.

Circle to Search ne fonctionne pas très bien avec les gestes de navigation. Cela fonctionne mieux avec la barre de navigation.

Lorsque vous utilisez des gestes de navigation, vous déclenchez Circle to Search en appuyant longuement sur la tablette de navigation, qui se présente sous la forme d’une fine bande tout en bas de l’écran. Si vous ne gardez pas votre doigt stable, cette pression longue peut être interprétée de manière confuse comme un balayage vers le haut, ce qui équivaut au même geste que le retour à votre écran d’accueil. J’ai eu tout un tas de cas où j’avais l’intention d’activer la fonctionnalité mais j’ai fini par minimiser l’application (ou au moins déclencher l’animation de réduction).

Malheureusement, lorsque vous êtes sur votre écran d’accueil principal, le geste de Circle to Search est également similaire au geste de balayage vers le haut pour lancer rapidement Samsung Wallet.

L’indicateur que vous pouvez comprendre lorsque vous lancez Circle to Search et lorsque vous lancez Samsung Wallet est que la pilule de navigation se transforme en une languette d’extraction. C’est un changement subtil et assez facile à manquer.

Le résultat final est que le déclenchement de Circle to Search est ennuyeux et dément la transparence que Google et Samsung visent avec cette fonctionnalité.

Cependant, tous ces désagréments sont résolus si vous passez à la barre de navigation.

J’ai également remarqué que certains résultats étaient dominés par des images et des vidéos YouTube plutôt que par du contenu textuel. Il est difficile de reproduire ce comportement.

Encerclez pour rechercher : chaud ou pas ?

J’aime vraiment l’idée de Circle to Search, car elle rapproche la recherche Google du bout de mes doigts. Cela réduit les frictions du processus de recherche qui va de l’intention de rechercher à la recherche réelle de résultats.

L’exécution de la fonctionnalité peut cependant être améliorée, en particulier lorsqu’elle est utilisée avec des gestes de navigation. Je pense que la plupart des gens trouveront le déclenchement peu fiable et oublieront ensuite qu’une telle fonctionnalité existe sur leur téléphone.

Encerclez pour rechercher : chaud ou pas ? 38 voix Chaud : j’adore utiliser cette fonctionnalité sur mon nouveau téléphone. 63 % Non : j’ai utilisé la fonctionnalité à plusieurs reprises, mais je trouve son déclenchement déroutant. 13 % Non : j’ai utilisé cette fonctionnalité à plusieurs reprises, mais je n’ai pas été impressionné et je l’oublierai probablement. 24 %

J’espère que Google trouvera un moyen d’harmoniser les gestes de navigation avec Circle to Search, car j’aimerais que les deux existent sur mon téléphone Android.