Est-ce vrai? Group BURNS Banksy artwork pour rendre son existence complètement numérique (VIDEO)

Une entreprise de blockchain a détruit physiquement une œuvre d’art de l’icône du graffiti Banksy – comme ils l’ont expliqué, pour en faire un actif virtuel.

La société Blockchain Injective Protocol a payé 95000 $ pour l’art intitulé « Morons (White) » – qui propose une vente aux enchères pour une peinture qui se lit comme suit: « Je ne peux pas croire que vous, les crétins, achetez réellement cette merde » – avant de le mettre en feu et d’enregistrer la destruction en direct. L’art est désormais uniquement disponible sous forme de NFT (jeton non fongible) et ne peut être acheté et visualisé que numériquement.

https://t.co/vXIPcINQnN – Burnt Banksy (@BurntBanksy) 3 mars 2021

Les spectateurs avaient des sentiments mitigés au sujet de la destruction, avec quelques appels il une « Étape importante dans l’histoire de l’art moderne, » et « L’une des choses les plus punk que j’ai vues récemment. »

Un autre #banksy cascadeur qui «se moque» des spéculateurs mais déclenche un nouveau type de pari sur son art. Cette fois, un pari de 95 000 $ qu’une impression Banksy détruite peut valoir plus que lorsqu’elle existait. Bienvenue dans le monde fou de #NFTs #Cryptoart https://t.co/6EdPQByyB2 – Enid Tsui (@enidtsui) 4 mars 2021

D’autres ont exprimé leur dégoût devant l’incinération d’une pièce parfaitement bonne de Banksy, tandis que certains douté si l’acte était « Vrai ou juste un coup de pub énervé. »

Détruire une œuvre d’art me donne le même dégoût viscéral que de voir un arbre être abattu. Quelle que soit la raison. «Crétins» était le titre du #banksy ils ont détruit. Comment approprié. @aseemsood@aryamanshardahttps://t.co/sfY2yZA1mP – p @ // @ v⚡️ (@Pallavsharda) 4 mars 2021

«Comment prouvez-vous que vous brûlez le vrai?» a demandé une Utilisateur Twitter. « L’original pourrait encore être sur le mur des fondateurs pour tout ce que nous savons. »

CBS News, cependant, a apparemment vu le certificat d’authenticité et de réception de la pièce, confirmant que le coup était légitime.

«Nous considérons cet événement brûlant comme une expression de l’art lui-même», a déclaré Mirza Uddin, figure du protocole d’injection. «Nous avons spécifiquement choisi une pièce de Banksy car il a déjà déchiqueté l’une de ses propres œuvres lors d’une vente aux enchères.»

L’art NFT est devenu de plus en plus populaire au cours des dernières années, avec des illustrations, des albums et des vidéos vendus parfois des millions.

Le musicien canadien Grimes a récemment vendu pour près de 6 millions de dollars d’art sous forme de NFT, tandis que le groupe de rock américain Kings of Leon sortira son prochain album ‘When You See Yourself’ dans le format.

