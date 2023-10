Une tortue exotique trouvée errant – très lentement – ​​dans un champ d’épinards de Richmond, en Colombie-Britannique, pourrait être adoptée si elle est jugée en bonne santé par la SPCA.

Nommé Frank the Tank par ses tuteurs adoptifs, le mâle sulcata juvénile pèse près de 35 livres, mais pourrait atteindre quatre ou cinq fois cette taille une fois adulte.

Et avec une durée de vie allant jusqu’à 150 ans et une envie imparable de creuser, le vétérinaire Dr Adrian Walton prévient que quiconque recueille la tortue doit être préparé avec un plan de succession, sans parler des compétences en menuiserie pour renforcer les murs.

« Les sulcatas sont l’une des plus grandes tortues que nous ayons. Et la raison pour laquelle nous les appelons tanks est à cause de leur incroyable capacité à creuser dans les maisons de la plupart des gens », a déclaré Walton, qui travaille au Dewdney Animal Hospital à Maple Ridge, à environ 45 kilomètres à l’est de Vancouver.

« Ceux-ci peuvent être de merveilleux animaux de compagnie si vous y consacrez du temps et des efforts, si vous avez une planification à long terme et si des membres de votre famille sont prêts à s’occuper de cet animal après votre mort », a-t-il déclaré.

REGARDER | Aucun preneur pour une tortue de 35 livres à Richmond : Une tortue de 35 livres trouvée errant autour de Richmond Vidéo en vedetteUne tortue de 35 livres a été trouvée errant seule autour de Richmond. La tortue, un mâle Sulcata, pourrait atteindre la taille d’une brouette, soit environ 200 livres. Pour le moment, il ne fait qu’une fraction de cette taille et souffre d’une légère pourriture de la coquille. Personne ne s’est encore manifesté pour réclamer le reptile.

Une publication sur Facebook mettant en vedette Frank et Walton a été vue plus de 30 000 fois, mais jusqu’à présent, personne ne s’est manifesté pour réclamer l’animal.

La bien nommée Shelley Smith a aidé à lutter contre la tortue après avoir repéré des ouvriers en train de regarder ce qu’elle pensait être un rocher dans le champ à côté de sa maison de la rue Gilbert à Richmond, au sud de Vancouver.

« J’ai regardé à nouveau et j’ai vu… ça bougeait. Très lentement, mais en mouvement », a déclaré Smith. « Je me suis approché et nous le regardions tous en disant ‘bon sang !’ C’est une grosse tortue ! Et il regardait autour de nous en disant : » Hé, aide-moi. » «

Smith et les travailleurs ont déplacé la tortue vers une piscine pour enfants, puis ont appelé la SPCA. Sa théorie de travail est que, comme beaucoup d’autres animaux qu’elle a trouvés au cours de ses 12 années de vie dans la rue – généralement des chatons et des lapins – Frank the Tank a probablement été abandonné.

Walton le pense aussi. Il affirme que les organisations de protection des animaux et les vétérinaires sont submergés d’animaux abandonnés, dont beaucoup ont été achetés pendant le confinement dû au COVID-19.

Frank the Tank a été recueilli par la SPCA de Maple Ridge. (Soumis par Shelley Smith)

Frank the Tank a encore besoin d’un bon état de santé avant de pouvoir être proposé à l’adoption. Il souffre d’un cas mineur de pourriture de la coquille, qui est probablement dû au fait d’être coincé dans un petit enclos humide, selon Walton.

Mais Kahlee Demers, la directrice de la SPCA de Maple Ridge, qui s’occupe désormais de Frank, se dit optimiste.

«Pour l’instant, nous ne savons pas combien de temps il a erré dans les rues de Richmond», a déclaré Demers. « Nous avons remarqué une respiration rauque… nous nous assurons donc qu’il n’a aucune pathologie sous-jacente. »

« Nous avons reçu énormément de personnes intéressées par Frank the Tank, ce qui est génial », a-t-elle déclaré.

Les tortues sulcata sont originaires d’Afrique et sont considérées comme en voie de disparition, en grande partie parce qu’un grand nombre d’entre elles sont capturées dans la nature pour le commerce d’animaux de compagnie. Il est illégal d’introduire une tortue sulcata ou un œuf au Canada sans permis d’importation.

Walton pense que Frank the Tank fera un animal de compagnie génial dans la bonne situation et dans le bon espace.

« Une petite chambre fonctionnerait parfaitement [as tortoise housing], à condition de pouvoir renforcer les murs pendant les mois d’hiver. Mais pendant les mois d’été, ce serait bien s’il y avait une sorte de terrain ou d’enclos où il pourrait explorer », a-t-il déclaré.