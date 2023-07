Est-ce votre bateau ? Le district de Lake Country veut qu’il soit supprimé

Le bateau est bleu et blanc avec 31K 7411 écrit sur le côté

Il y a un bateau à l’extrémité sud de Wood Lake et le district de Lake Country essaie d’informer le propriétaire.

Un bateau bleu et blanc avec 31K 7411 sur le côté a été photographié par arrêté le 18 juillet juste avant 13h

Le bateau est dans l’eau près de l’accès à la plage publique de Seymour Road et a été signalé comme abandonné.

Le district s’est tourné vers les réseaux sociaux dans l’espoir de retrouver le propriétaire et de faire retirer le bateau.

