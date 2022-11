Est-ce une surtension ? La saison de la grippe prend de l’ampleur avant les vacances

Cela ne semble pas être le cas en 2022-23.

“Jusqu’à présent cette saison, il y a eu au moins 4,4 millions de maladies, 38 000 hospitalisations et 2 100 décès dus à la grippe”, a déclaré le CDC dans le rapport hebdomadaire de sa division de la grippe, tout en notant également que le taux d’admissions à l’hôpital “est supérieur à le taux constaté [at the same point] lors de chaque saison précédente depuis 2010-2011.

Parmi ces 2 100 décès associés à la grippe cette saison figurent sept enfants. C’est plus que ce qui s’est produit pendant 6 semaines de la saison 2021-22, lorsque le premier des 44 décès au total ne s’est produit qu’à la semaine 8, et pendant toute la saison 2020-21, alors qu’il n’y en a eu qu’un. Au cours des trois saisons grippales précédentes, 199 (2019-20), 144 (2018-19) et 188 (2017-18) enfants sont morts de la grippe, le CDC a dit.