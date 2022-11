Est-ce une sorcière qui vole ? Voici la vérité derrière la vidéo Viral Ghost

Internet regorge de vidéos d’événements bizarres, mais tous ne sont pas réels. Récemment, une vidéo enregistrée par un homme non identifié au milieu de la nuit est devenue virale sur les réseaux sociaux, effrayant les gens du monde entier.

Le clip montre une vieille camionnette blanche rouillée garée devant la fenêtre. En arrière-plan, il y a un bruit étrange qui ressemble à un animal qui pleure. Soudain, une créature apparaît dans le ciel et s’approche du véhicule en stationnement. La personne qui filme la vidéo se cache derrière les rideaux en regardant cela.

Lorsque l’homme rouvre les stores, la créature est vue immobile et fixe la caméra avec ses yeux brillants. Puis il recommence à se déplacer, cette fois vers la personne qui filme la vidéo, qui, en voyant cela, s’enfuit par la fenêtre. La vidéo virale prend fin brutalement.

La vidéo de cette « sorcière » flottante a été attribuée à divers endroits par les utilisateurs des médias sociaux. Selon un utilisateur de Facebook, la vidéo a été tournée près d’un crématorium du Bihar. D’autres ont affirmé qu’il venait de Meerut et qu’il avait été abattu près d’un crématorium.

Bien qu’il semble que la sorcière soit apparue de nulle part, regardant la caméra avec des yeux brillants, c’est probablement le résultat d’un excellent montage numérique. La vidéo virale ne dépeint aucun incident réel. Joseph Njovu, un artiste zambien d’effets visuels, l’a créé.

Partage sur YouTube intitulé “Tutoriel VFX. Sorcière volante prise en photo. Cinema 4d et after effects », Joseph Njovu, un artiste d’effets visuels basé en Zambie, a créé ce tutoriel dans lequel il explique comment il a réalisé la vidéo virale. Njovu mentionne au début de la vidéo comment il l’a faite pour le plaisir, mais elle est devenue virale au Nigeria, les gens la confondant avec un véritable incident.

Njovu a également démontré l’avatar féminin, qui est devenu plus tard la “sorcière”, ainsi que la façon dont il a amélioré la vidéo avec des éléments tels que des cheveux longs, un tissu surdimensionné en forme de robe et des effets sonores pour la rendre plus réaliste et effrayante.

La vidéo a recueilli plus de deux millions de vues à ce jour.

